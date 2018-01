O zápasy hokejových Benátek nad Jizerou je v druhé nejvyšší soutěži za normálních okolností nevalný zájem, do malé haly ve středních Čechách chodí v průměru 276 diváků. Tuto sobotu ale bude chtít utkání podprůměrného klubu vidět na místě několik tisícovek lidí a přímý přenos touží vysílat i Česká televize. Důvod je prostý. V týmu Rytířů Kladno tam má nastoupit Jaromír Jágr. Hokejová legenda se z nevydařeného angažmá v Calgary vrací do klubu, který vlastní a chce mu pomoci k návratu do extraligy.

Jen co v pondělí večer Kladno potvrdilo, že druhý nejproduktivnější hráč historie NHL míří zpátky domů, vypukla hokejová horečka, která na okraj zájmu odsunuje extraligu i blížící se olympiádu v Pchjongčchangu. Lidé včera dopoledne během několika desítek minut vykoupili všechny lístky na zbývající venkovní duely Kladna. A soupeři Středočechů si pohrávají s lákavou myšlenkou, že by si na domácí zápasy "proti Jágrovi" pronajali velké haly od extraligových týmů.

Zkrátka: Jágrův návrat zrychluje tep nejen fanouškům, ale i klubovým manažerům. Je to sportovní událost, ale i byznysová příležitost.

Benátky už oznámily, že by v sobotu chtěly hrát v aréně extraligového Liberce, jehož jsou farmou. Kapacita je tam trojnásobná, 7500 míst − fanoušci ale musí počítat s tím, že si za lístky připlatí. "Kdyby se hrálo v Liberci, vstupenky by stály 90 až 100 korun," řekl sportovní ředitel Benátek Jan Slivka. Na duel Benáteckých běžně stačí padesátikoruna, lístky ale nejde koupit v předprodeji na webu.

Zbylé kluby, na jejichž led Kladno do konce základní části soutěže zamíří, pak včera dopoledne ohlásily, že zápasy jsou kompletně vyprodané. Internetový předprodej na utkání v Přerově, na Slavii i v Českých Budějovicích vzali fanoušci útokem a okolo poledne už nezbývala jediná vstupenka.

Je však možné, že utkání Přerova a Slavie se nakonec bude hrát v extraligových halách. "Sešívaní" připustili, že ve hře je pražská O2 arena, kam se vejde přes 17 tisíc diváků. "Uvnitř klubu se o této variantě budeme bavit," řekl marketingový manažer klubu Jakub Mezlík. Pro srovnání: stařičký Eden, v němž Slavia své zápasy hraje, pojme 4000 diváků.

Také přerovští Zubři možnost hrát s Kladnem na větším stadionu rovnou nevyloučili. "Protože ale máme prodaných hodně permanentních vstupenek, rádi bychom ten zápas odehráli na našem stadionu," uvedl marketingový manažer Ondřej Hnila. Situaci však podle něj bude ještě probírat vedení klubu. Pokud by Zubři uvažovali o větší aréně, než je jejich třítisícová, padla by volba zřejmě na Zlín, kam se vejde 7000 lidí. "Naše kluby vzájemně spolupracují," vysvětlil Hnila.

O stěhování jinam nemají důvod uvažovat jen v Českých Budějovicích. Klub má halu extraligových parametrů a hokejem město žije: průměrná návštěva na "obyčejné" zápasy tam je skoro šest tisíc lidí, což je vysoko nad průměrem extraligových mužstev.

Jakékoliv plány na přesouvání utkání na větší stadiony však musí povolit Kladno. "Vždy je nutná dohoda obou klubů. My jsme zatím dostali žádost od Benátek, ale rozhodneme se, až se vrátí Jaromír," uvedl mluvčí Rytířů Vít Heral. S tím, že finální verdikt bude záležet právě na pětačtyřicetiletém Jágrovi coby majiteli klubu.

Jágrovo konečné slovo platí také pro varian­tu, že by se i Kladno rozhodlo některé své domácí zápasy odehrát například v pražské O2 areně. Tu už si Středočeši několikrát pronajali na podzim 2012, kdy při výluce v NHL Jágr v jejich barvách nastupoval. Tehdy se hala vyprodala za pár hodin. Podobný scénář by teď mohl platit i pro play-off první ligy, kterým vede cesta k postupu do extraligy. "Nikdy neříkej nikdy, zatím jsme to konkrétně neřešili," řekl Heral. Naplánované domácí duely Kladna však včera ještě vyprodány nebyly.

Jágr se má v Česku podle všeho objevit dnes, kdy vyprší termín pro zapsání nových hráčů na soupisku. Aby mohl za Kladno hrát v případné baráži, kde se dva nejlepší kluby 1. ligy utkají s dvěma nejhoršími z extraligy o dvě místa v příštím ročníku nejvyšší soutěže, musí v kladenském dresu odehrát alespoň 15 zápasů. Aby tuto podmínku stihl, měl by poprvé nastoupit už v sobotu v Benátkách.

Jágrův comeback těší i šéfa hokejové extraligy Josefa Řezníčka. "Návrat Jaromíra Jágra do Česka přinese samozřejmě obrovskou popularizaci hokeje celkově. Je to jméno, které každého zvedne ze židle," uvedl. "Zaregistruje se zřejmě na Kladně, ale i extraliga si po něm bude moci sáhnout," uvedl.

Z Řezníčkova prohlášení vyplývá, že Jágr by mohl mít i takzvané střídavé starty: nastupoval by tedy za Kladno, a pokud by Rytíři v play-off vypadli, mohl by sezonu dohrát v některém extraligovém týmu. Střídavý start je však nutné na svazu zaregistrovat rovněž nejpozději dnes.

Nejspíš by se taková možnost týkala klubů s ambicemi na titul. "O Jágra jsme měli zájem před sezonou, máme o něj zájem pořád, víc ale komentovat nechci," řekl sportovní ředitel Třince Jan Peterek. "Zatím jsme o ničem nejednali, není to jednoduchá věc. Pokud by se tato příležitost nabízela, možná by něco zkusil dohodnout Martin Straka," zmínil sportovní ředitel Plzně Tomáš Vlasák generálního manažera klubu. Straka je Jágrův kamarád, hrávali spolu v NHL v Pittsburghu i reprezentaci. Včera však nezvedal telefon.

V Kladně se ale podobnými spekulacemi nezabývají. "Vše chystáme jen na Jaromírův návrat," prohlásil mluvčí Heral.

S přispěním Michala Šenka