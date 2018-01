Po prezidentských volbách se často klade otázka, co je příčinou rozdělení české společnosti. Ne, nejsou to rozdílné názory, jak tvrdí prezident Zeman. Názory vždy z něčeho vyrůstají. Ne, není to ani Zeman osobně, jak tvrdí někteří jeho odpůrci. Prezident rozdělení jen povzbuzuje a využívá ve svůj prospěch, sám jeho příčinou není.

Takže co? Pohled na volební mapu svádí k domněnce, že příčiny rozdělení společnosti jsou v sociodemografii. Město/venkov, vyšší vzdělání / nižší vzdělání, mládí/stáří, vyšší příjmy / nižší příjmy, duševní práce / manuální práce. Jenže i na venkově najdeme manuálně pracující lidi, kteří Miloše Zemana nevolili. Stejně jako ve velkoměstech vysokoškoláky, kteří mu přitakávají. Takových lidí je na obou stranách tolik, že je nelze označit za výjimku potvrzující pravidlo. Možná je tak pravdě nejblíž publicistka Alexandra Alvarová, jež napsala, že nejhlubší dělicí linie vede mezi strachem z budoucnosti a nadějí. Zdroje strachu: stáří, nemoci, dluhy, technologie, propaganda, změny ve světě, nedůvěra v lidi. Zdroje naděje: víra, děti, vzdělání, zdraví, důvěra ve vlastní síly, v technologie, schopnost domluvit se cizím jazykem, ekonomická jistota, důvěra v lidi.

To je třeba mít na paměti, když nyní bude docházet k pokusům o "propichování sociálních bublin". Nestačí někomu dát pravdivé informace − bude mu to znít jako poučování. Nestačí ani někomu pomoci v obtížné situaci. Bude se cítit jako příjemce humanitární pomoci. Ne, odstranit příkopy ve společnosti nelze snadno a rychle. Je to na dlouho.

Klíč je zřejmě v dlouhodobých investicích do zdrojů naděje. Do vzdělání, jež nebude lidi segregovat už od raného věku. Do materiálního, ale i sociokulturního rozvoje zanedbaných oblastí. A do pokusu vymanit Česko z pasti levné "montovací" ekonomiky. Jen investicemi do zdrojů naděje můžeme omezit pravděpodobnost, že lidé ve strachu z budoucnosti budou u volebních uren vlastní budoucnost ničit.

Související