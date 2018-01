Rektor Univerzity Palackého v Olomouci měl prý vždycky za to, že by české univerzity měly být aktivnější ve veřejném životě. Po prezidentských volbách začalo jeho přesvědčení sílit. "Ukázalo se, že společnost je rozpolcená. Jako historik vím, že to do budoucnosti zpravidla nevěstí nic dobrého. Je to jev, který má tendenci vyhrocovat se," říká profesor Jaroslav Miller.

Společně se svými kolegy došel k tomu, že je třeba z pozice univerzity přispět k zakopávání příkopů ve společnosti tím, že škola nabídne pomoc nebo radu lidem, kteří to potřebují, mimo univerzitní prostředí. Už po říjnových sněmovních volbách proto začal postupně přivádět k životu nápad na založení takzvané terénní univerzity, který nyní získává jasnější obrysy. V průběhu letoška bude jeho škola vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace − například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy. Vzhledem k poloze školy se chce Miller zaměřit na působení v, zjednodušeně řečeno, moravských Sudetech. Pro svůj plán se ale snaží získat i rektory jiných univerzit napříč republikou nebo různé neziskové organizace a iniciativy.

"Protože jsem dítě Sudet, vím, jak vypadá život v zapadlých vesnicích a jak je často problematický. Stačí se jen podívat na mapu exekucí a vidíte, že jsou to regiony jimi nejvíce postižené. Problém je, že v části země se mají lidé relativně dobře, ale blahobyt nezasáhl republiku rovnoměrně," popisuje Miller, podle nějž by teď měly být univerzity bojovníky "v první linii" ve snahách zabránit rostoucímu rozštěpení společnosti.

Dobrovolníci se už začali Millerovi sami hlásit. Poté co zveřejnil výzvu na sociálních sítích, ozvala se jich prý zhruba stovka. "Nejprve určíme témata, která jsme schopni pojmout, a na základě nich budeme hledat dobrovolníky jak uvnitř univerzity, tak mimo. Klíčovou roli by měly hrát studentské spolky, které oslovíme," vysvětluje rektor olomoucké univerzity s tím, že celou akci zaštítí prorektor pro komunikaci a lidé z vedení fakult. Škola teď bude oslovovat starosty nebo domy seniorů v obcích a vesnicích a řešit s nimi způsoby zapojení a témata. "Chceme nabídnout pomoc, ne poučování. Sám jsem žil a žiji na vesnici a vím, že realita není tak vyhrocená, jak se někdy může na sociálních sítích zdát," říká rektor, který včera zahájil své druhé funkční období, když společně s jedenácti dalšími šéfy a šéfkami univerzit převzal v Karolinu od ministra školství Roberta Plagy jmenovací dekret.

O tom, zda něco podobného jako olomouckou terénní univerzitu zavedou i jiné školy, bude podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy jednat brzy na svém zasedání Česká konference rektorů. Dodává, že jeho škola má pro letošek program nabitý akcemi pro veřejnost, protože slaví své 670. výročí a zároveň 100 let od založení republiky.

Rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková zase míní, že její škola už funkci služby pro veřejnost plní dobře. "Ale uvidíme, třeba se naši studenti budou chtít zapojit. Nechala bych to na nich," říká.

Podle politologa Tomáše Lebedy sehrála v prezidentských volbách roli právě "periferie" − voličstvo z menších měst a vesnic, které se podařilo Miloši Zemanovi oslovit. "Pokud se liberálně smýšlejícím lidem z velkých měst nelíbí volební chování zbytku země, musí vážně přemýšlet, zda bohatství nejde přerozdělovat rovnoměrněji," komentuje pro HN povolební rozčarování části společnosti Lebeda.