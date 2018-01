Ví, jak fungují cestovní kanceláře, a důkladně se seznámil i s tím, jak pro skupinové zájezdy nakupují hotelové pokoje. Vyřizování zatím probíhá prostřednictvím mailů a domluv po telefonu. A to chce mladý podnikatel Alex Ilyash změnit.

Vytvořil proto v Česku startupovou firmu Davinci TS, která funguje podobně jako portál Booking.com, jenže v oblasti skupinových rezervací. Cílem je propojit cestovní kanceláře a ubytovací zařízení v jedné platformě, která by reagovala na požadavky obou skupin. Na rozdíl od jiných Ilyash vsadil na to, že nebude inzerovat jen volné hotely, ale hlavně jim dodávat skupinové zájezdy.

Firma, kterou Ilyash založil před necelými dvěma roky, měla už loni tržby 35 milionů korun. Zatím platformu využívají hlavně cestovky z východní Evropy, především z Ruska, Ukrajiny a Běloruska, ale letos by měly přibýt další. Nyní má firma na platformu napojených 30 cestovek a 1650 hotelů po Evropě. Odhadované letošní tržby mají dosáhnout 180 až 260 milionů korun.

1 milion eur byl odhad hodnoty firmy Davinci TS loni v létě, tedy v době vstupu J&T Ventures. Její hodnota ale rychle roste. Součet rezervací v platformě za letošní leden je dvojnásobně větší než za celý rok 2017.

"Letošním plánem je napojit cestovky v Německu, Itálii, Francii a Číně a postupně přidávat další země. Cílem je být globální jedničkou v ubytování skupin, které tvoří pětinu hotelového trhu ve světě," říká Ilyash, který ve společnosti drží poloviční podíl a současně ji i vede.

V Davinci TS přitom využívá zkušenosti ze svého prvního podnikání. Už během střední školy rozběhl cestovku Eurotrips. Firmu prodal a na měsíc jel hledat inspiraci do Silicon Valley. Část vydělaných peněz pak vložil právě do rozjezdu Davinci TS.

Platforma, kterou s týmem vytváří, má ambici nahradit dosavadní zdlouhavý proces skupinových rezervací jednodušším, rychlejším a i levnějším automatizovaným způsobem. Odstraňuje mezičlánek − lidi, kteří rezervace na obou stranách dosud pracně vyřizují psaním mailů a telefonováním.

S rozšířením svého byznysu bude teď Davinci TS hledat pomoc u dalších investorů. Projekt už loni přilákal pražský fond J&T Ventures, který v Davinci TS získal podíl 18,75 procenta. Dalším investorem je Richard Vojta z Prague Boats, který drží šest a čtvrt procenta. Tentokrát chce Ilyash jednat nejen s českými investory, ale poohlíží se i ve Francii a Německu. "Hledáme strategického investora, který už investoval do rezervační hotelové platformy nebo provozuje systém, který rezervace usnadňuje. My se umíme snadno dohodnout s cestovkami. Takové spojení nám pomůže urychlit agresivnější zahraniční expanzi, pro kterou jsme se rozhodli," říká Ilyash. Víc podrobností zatím neprozrazuje. Až následně, v roce 2019, Davinci TS plánuje svou platformu propagovat na světových veletrzích. A to proto, aby už měla referenci, že pronikla na výraznější část tohoto trhu.

"Cestovky nás pak začnou využívat, aniž bychom je museli napřímo kontaktovat, a můžeme se mezi nimi šířit stejně jako mezi lidmi Booking.com," plánuje Ilyash.

Vstup zahraničního investora podporuje i fond J&T Ventures, který je zároveň připravený do Davinci TS i víc investovat. "V rámci dalšího investičního kola hledáme mezinárodního investora, který společnosti Davinci pomůže nejen finančními prostředky k celosvětové expanzi. V relativně krátkém čase vykazuje všechny ukazatele dynamicky rostoucího start-upu v globálním měřítku, a tedy logicky jsme připraveni společnost podporovat i nadále, a to nejen finančně," říká Adam Kočík, výkonný ředitel J&T Ventures.

Ačkoliv stále více lidí cestuje samostatně, o velkém obchodním potenciálu Davinci TS je Ilyash pevně přesvědčený. "Skupinové zájezdy budou mít vždy své klienty. Jsou zpravidla levnější. Navíc vždy budou chtít firmy pořádat různé akce a školy výlety. A v některých zemích je také skoro zakázáno cestovat jinak," říká.

