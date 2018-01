Podle Karla Havlíčka, šéfa Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, by se definice rodinného podnikání měla objevit ještě letos v zákoně. Asociace chce zjistit, jaký vliv mají rodinné firmy na českou ekonomiku, a slibuje si od ní také lepší propagaci nebo nepřímou podporu takových podniků.

HN: Jak by měla definice rodinného podnikání v zákoně vypadat?

Předpokládáme, že se bude zavádět rodinná obchodní společnost a rodinná živnost. Za rodinnou obchodní společnost se bude považovat takový podnik, který z nadpoloviční většiny vlastní členové jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je ve statutárním orgánu. Živnost bude vytyčena živnostenským podnikáním, na němž se svou prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny, přičemž alespoň jeden z nich je držitelem živnostenského oprávnění. Definice by měla být zanesena do občanského zákoníku, což je nejrelevantnější právní základna.

Cílem zavedení této definice je primárně umožnit měřit výkonnost a přínos rodinných firem. Potřebujeme ji k tomu, abychom tuto skupinu sledovali, vyhodnocovali a dokázali porovnat se světem. Zatím to podle výzkumů z ciziny vypadá, že ekonomiky založené na rodinném podnikání jsou daleko stabilnější a výkonnější.

HN: V jaké fázi teď definice je?

V současné době ji projednáváme s premiérem a členy vlády, kteří s ní souhlasí, stejně jako většina parlamentních politických stran. Do jisté míry je to dáno i tím, že k tomu vybídla Evropská unie. Ta jasně uvedla, že podpora rodinného podnikání má smysl a pomáhá rozvoji venkova. Jde o stabilní firmy a jednotlivé země by je měly podpořit. Deset zemí EU už rodinné podnikání právně upravilo, v několika dalších je na vládní úrovni cíleně podporují.

HN: Kdy by mohla být do zákona zařazena u nás?

Naším cílem je, aby se to stalo letos. Rok jsme definici připravovali, mimo jiné se na ní podílel i právník Bohumil Havel, spoluautor občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Chceme, aby se dokončila letos i proto, že se slaví výročí sto let od založení Československa.

HN: Jakou by pak mohly rodinné firmy získat podporu?

Nejdříve budeme sledovat jejich výkonnost a vyhodnocovat je. Ve druhé fázi chceme upozorňovat na to, že se vyplatí produkty rodinných firem kupovat. Chceme také vysvětlovat, že obchodovat s rodinnou firmou je dobré, protože to je stabilní byznys. Mimo jiné budeme vytvářet regionální mapu rodinného podnikání a takové firmy certifikovat.

Určité segmenty firem budeme muset podporovat i nepřímou formou, tedy tím, že budou mít zvýhodněný daňový a odpisový režim, či specifickou právní podporou při jejich zakládání. Měli bychom se rovněž zaměřit na předpisy týkající se dědické a darovací daně či vlastního kapitálu. Ty by měly podporovat financování prostřednictvím vlastních zdrojů, což je doménou právě rodinných firem.

HN: Tématem konference bylo předávání firmy další generaci. Jak se to daří v Česku?

Trochu to drhne, ale jde o problém všude na světě. Tam už předávání řeší několik generací, mají tedy vzory. U nás se nyní většina podniků nachází teprve v první generaci. Podle zahraničních statistik se podaří předat firmu druhé generaci v 70 až 80 procentech případů, u třetí je to jen 10 až 15 procent. V Česku se to zatím nesleduje, takže přesná čísla nemáme. Protože se s majiteli firem setkávám, intuitivně bych řekl, že je to podobné.

HN: Jak by předávání mělo ideálně vypadat?

Děti jsou vždy součástí firmy a je dobré najít vhodný způsob, jak je zapojit, aby si zvykaly na firemní prostředí a poznaly podnik jako zaměstnanci. Nejlepší je, když majitel později nechá následovníka prošlapat si cestu i za cenu toho, že udělá občas chybu. Pokud firmu vysloveně neničí, což se dá pohlídat, je dobré ho nechat jít vlastní cestou.

Nová generace přináší nové myšlení, technologie, trhy, vztahy, zaměstnance a kontakty. To se od nich očekává, včetně toho, že trochu pootočí kormidlem. Dělají sice chyby, stejně tak je ovšem dělali jejich rodiče. Pokud je ale nenecháme zanechat ve firmě vlastní otisky, hrozí, že z podniku odejdou.

