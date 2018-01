Na bohaté zájemce toužící po vysokém zhodnocení míří nový tuzemský investiční fond. Kryptofond, který založila společnost Comfort Finance Group, chce sázet na růst cen virtuálních měn, jako jsou bitcoin, ethereum či ripple. Fond je určen takzvaným kvalifikovaným investorům, takže pro investici do něj je potřeba minimálně jeden milion korun.

"Fond vznikl jako reakce na naše osobní zkušenosti s investováním vlastních peněz do kryptoměn," řekl HN spoluzakladatel Kryptofondu Andrej Štaňko. O složení portfolia fondu, který je registrovaný u České národní banky, bude rozhodovat investiční výbor tvořený odborníky na kryptoměny.

Zvýšený zájem žene ceny

Celkem je dnes podle serveru ­Coinmarketcap.com na trhu okolo 1500 různých měn a jim podobných projektů, a pro běžného investora tak není snadné se v takovém množství orientovat. Jednoznačně nejznámější a nejhodnotnější kryptoměnou je bitcoin s tržní hodnotou okolo 180 miliard dolarů. Podle zakladatelů fondu však bývá ve světě technologií častým jevem, že lídr nedokáže udržet svou pozici na trhu. "Kryptofond využijí zejména ti, kteří se tomuto riziku chtějí vyhnout, a přenechají složení portfolia odborníkům," uvedl projektový manažer Kryptofondu Jan Záhumenský.

Zhodnocení fondu by mělo podle zakladatelů dosahovat alespoň 30 procent ročně, a to i přesto, že ceny kryptoměn mají za sebou již docela strmý růst. Například hodnota bitcoinu se na začátku roku 2017 pohybovala okolo jednoho tisíce amerických dolarů, aby se v prosinci dostala až téměř na 20 tisíc. Poté přišla korekce, a bitcoin se tak nyní dá nakoupit a prodat na burzách za cenu okolo 11 tisíc dolarů. To naznačuje, že investice do kryptoměnových fondů může být spojená s vysokou kolísavostí hodnoty vložených peněz.

Výrazný vliv na ceny kryptoměn navíc mají drobní investoři a spekulanti z asijských zemí, zejména z Jižní Koreje a Japonska. Tamní burzy patří z hlediska objemů obchodů mezi největší na světě. Podle Štaňka sice mají asijské trhy velký vliv na krátkodobé výkyvy cen, ale už ne na hodnotu kryptoměn v dlouhodobém horizontu. "Nárůst ceny kryptoměn za poslední rok odpovídá zvýšenému zájmu veřejnosti vzhledem k inovacím, které kryptoměny přináší," podotkl Štaňko. "Takovýto růst není na poli technologií ničím nevídaným. Předpokládáme, že v roce 2018 vstoupí na kryptoměnové trhy více investorů z řad institucí. Je zde tak stále velký prostor pro další navyšování cen vir­tuálních měn," dodal.

Za důležitý přínos kryptoměn bývá experty často uváděna možnost jejich využití jako platebního nástroje, a to bez ohledu na hranice států. Platby ve virtuálních měnách přijímá v Česku i ve světě stále více obchodníků. V souvislosti s bitcoinem se také často hovoří o jeho roli uchovatele hodnoty, jelikož množství vydaných mincí je algoritmem omezeno maximálně na 21 milionů.

Zabezpečení před hackery

Momentálně je Kryptofond ve fázi oslovování investorů a zakladatelé doufají, že od nich shromáždí peníze v řádu několika desítek mi­lionů eur. "Vzhledem k současné likviditě na trhu lze za přiměřenou velikost fondu považovat objem aktiv do 100 milionů eur," poznamenal Štaňko.

Za přidanou hodnotu fondu pro investory, kromě předpokládaného vysokého zhodnocení, označil také zabezpečení nakoupených mincí. "Na bezpečnostních procedurách spolupracujeme se specialisty, kteří se zabývají zabezpečením bankovních platebních systémů," řekl. Kromě toho podle něj bude většina kryptoměn ve vlastnictví fondu uložena off-line, tedy mimo dosah hackerských útoků.

Zatímco Kryptofond je podle zakladatelů prvním tohoto typu ve střední a východní Evropě, v zahraničí jejich počty rychle rostou. Podle firmy Autonomous Research se jen za loňský rok ve světě počet fondů vydělávajících na pohybech kryptoměn přibližně zpětinásobil na 175. Stejně jako Kryptofond bývají určeny hlavně movitějším investorům. Například německý Logs Fund má minimální výši investice 200 tisíc eur, u newyorského BKCM Digital Asset Fund je minimum 250 tisíc dolarů.

Ne všichni však považují investice do kryptoměn za dobrý nápad. "Vůbec to investorům nedoporučujeme. Je to velmi spekulativní záležitost," řekl tento týden šéf investiční divize Deutsche Bank Markus Müller. "Riziko úplné ztráty je velmi vysoké," dodal.

