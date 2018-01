Tomasz Rogacz začal pro řetězec rychlého občerstvení McDonald's pracovat před 15 lety v domovském Polsku. Před třemi lety přišel do čela české pobočky a od té doby jí po několika letech stagnace stoupají tržby. Loni byly podle Rogacze rekordní, dosáhly téměř 5,2 miliardy korun. Po meziročním růstu o 13 procent tak poprvé překonaly pětimiliardovou hranici.

"Remodelovali jsme všechny prodejny, změnili jsme přípravu jídel v kuchyních, zákazníci dobře přijali všechny novinky, které jsme představili, a jejich počet významně vzrostl," říká šéf českého McDonald's s tím, že od roku 1992, kdy vstoupil na tuzemský trh, tu řetězec obsloužil přes miliardu lidí. Češi jsou podle něj v Evropě druzí, co se týče obliby snídaní a kaváren McCafé.

Do modernizace poboček firma za poslední dva roky dala spolu s franšízanty půl miliardy korun. Letos a příští rok chce investovat do několika nových restaurací, ale hlavně do svých zaměstnanců a změn v přístupu k zákazníkům. "Do dvou let nabídneme ve všech našich prodejnách obsluhu u stolů. To je budoucnost českého McDonald's," domnívá se Rogacz.

5,2 mld. Kč byly loňské tržby sítě McDonald's v Česku.

Služba bude fungovat tak, že si zákazník objedná a zaplatí jídlo v digitálním kiosku, vezme si číslo a zaměstnanec mu burger přinese ke stolu. Koncept nyní firma testuje v restauraci na Jižní spojce v Praze, v příštích měsících by se mělo zapojit deset dalších. "Můžeme si to dovolit právě díky kioskům, protože nemusíme otevírat tolik pokladen a zaměstnance přesuneme blíže k zákazníkům," vysvětluje Rogacz.

Mimo to by každá restaurace měla mít lidi, kteří se budou starat o zákazníky, pomohou s nošením táců nebo se postarají o rodiny s dětmi.

Loni McDonald's bojoval hlavně s nedostatkem lidí a řešil rostoucí mzdy, což firmu donutilo po letech zdražit nejoblíbenější burgery − cheeseburger a Big Mac. "Určitě nemůžeme říct, že s tím zákazníci byli spokojení. Cenu cheeseburgeru jsme změnili poprvé od roku 2013 a cenu Big Macu od roku 2004. Na druhou stranu také rostly ceny surovin," popisuje Rogacz. Další změny cen pro letošní rok nevyloučil, nicméně krátkodobé výkyvy, jako tomu bylo u másla či vajec, které síť používá k přípravě snídaní, konečné ceny neovlivní. Pomáhají tomu i dlouhodobé smlouvy s dodavateli.

"Pro navyšování mezd nemáme centrální strategii, záleží na každém franšízantovi. Oni znají konkurenční nabídky v místě, kde podnikají," uvádí Rogacz. Digitální kiosky podle něj chybějící zaměstnance nahradit nemají. Jejich význam ale narůstá. Celkově se na nich udělá až 15 procent všech objednávek.

Více se s kiosky počítá až v budoucnosti. Zákazníci by si na nich mohli navolit suroviny a ingredience do burgerů na míru. To nyní McDonald's testuje ve 13 restauracích. "Dáváme zákazníkům možnost vybrat si ze seznamu suroviny, které se k sobě hodí, a uzpůsobit si burger podle toho, jak chtějí," říká Rogacz. Češi podle něj zatím mění průměrně jednu až dvě suroviny.

Nabídkou burgeru na míru firma reaguje na trend personalizace. "Jdeme od masového McDonaldu k individuálnímu," doplňuje šéf.

Dříve než rozšíření burgerů na míru by se Češi mohli dočkat rozvozu, který už nabízí například konkurenční KFC. Česká pobočka McDonald's chce ale počkat, až na trh vstoupí služba pro rozvoz Uber Eats, se kterou už spolupracuje v zahraničí. "Tato služba pravděpodobně přijde do Česka v tomto roce. Pokud na to dojde, začneme s nimi jednat o tom, za jakých podmínek bychom mohli spolupracovat," říká Rogacz.

