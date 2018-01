Kdo investuje do bitcoinů, musí reálně počítat s totální ztrátou, varuje naléhavě Markus Mueller, který šéfuje globálním investicím Deutsche Bank. Nákup kryptoměn proto běžným investorům nedoporučuje. Taková vyhlášení se nyní množí, a protože kurz nejostřeji sledovaného bitcoinu, v němž je také nejvíc peněz, spadl za posledních šest týdnů o polovinu, jsou o to víc slyšet. Rizika se přitom skokově nezvýšila, jen se s nimi postupně a někdy i na vlastní kůži seznamuje investorská veřejnost.

Téměř na denním pořádku jsou zprávy o tom, jak různé státy zkouší vnést do světa kryptoměn aspoň nějaká pravidla. Primárně jde o podchycení způsobů, jakými peníze do různých systémů tečou a jak se z nich zase vyvádějí. Vzhledem k popularitě bitcoinu a spol. v asijských zemích mají největší dopad tamní restrikce, ať už jsou motivovány jakkoli.

Včera začala platit nařízení jihokorejského regulátora, který zatrhl všechny anonymní obchody s kryptoměnami. Povinné spojení transakce s bankovním účtem vedeným na skutečnou osobu bankám umožní aplikovat běžná pravidla zamezující (či aspoň omezující) praní špinavých peněz či daňové úniky. Když zprávy o záměrech Soulu zavést regulaci prosákly na veřejnost, pěkně to hodnotou bitcoinu zamávalo. V zemi je totiž víc než desítka různých burz pro kryptoměny a je to pro ně hned třetí nejvýznamnější trh, po USA a Japonsku. Jednu dobu byla poptávka tak vysoká, že kurz bitcoinu byl na tamních burzách i výrazně (BBC uvádí i o 30 procent) vyšší než v jiných zemích. Není divu, že každá zmínka o regulaci z vládních míst se na kurzu hodně projeví. A to jihokorejský ministr spravedlnosti dokonce mluvil o variantě zákona, která by obchodování s kryptoměnami úplně zakázala. Zatím platný kompromis omezující plně anonymní přesuny peněz ale přinesl spíš uklidnění. Všechny kryptoměny včera sice klesaly, ale sestup to byl v rámci vysoce volatilního trhu docela uměřený.

Nová pravidla investory neděsí i proto, že mnozí z nich sami cítí potřebu regulací. Jako varování, o jak divoký svět zatím jde, slouží úspěšný útok na tokijskou kryptoměnovou burzu Coincheck, z níž zloději ukradli v přepočtu 11 miliard korun. Coincheck, který patří k zavedenějším tržištím, avšak stále čeká na oficiální registraci, slíbil, že značnou část ztráty klientům uhradí. Ovšem není vůbec jisté, zda na zahlazení největší kryptokrádeže v historii má fondy, což může být záminkou pro ještě důslednější regulaci. Zastánce "digitální anarchie" zapláče, ale investor zřejmě zatleská.

Související