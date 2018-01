Když se Andrej Babiš v pondělí poprvé coby premiér (i když v demisi) vypravil do Evropské komise, jako první úkol si dal řešit kvóty na přijímání uprchlíků. Pro postavení Česka v Evropské unii se ukazuje mnohem závažnější, jak bude vypadat unijní rozpočet na léta 2021 až 2027, o němž se začne jednat už letos a který oproti předchozím létům může doznat zásadních změn. Protože po brexitu zbude v bruselské pokladně bez britského příspěvku díra ve výši 12 miliard eur.

Jako první se pro škrty nabízí jedna z největších položek v rozpočtu, společná zemědělská politika se svými takřka šedesáti miliardami. Dosud platila za nedotknutelnou, protože ji bránila především Francie, jejíž rolníci každoročně získávají kolem devíti miliard. Loni však prezident Emmanuel Macron řekl, že diskuse o zemědělských dotacích by neměla být tabu. V zájmu konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropy chce dát přednost společným investicím do obrany, omezení migrace, digitálních technologií.

Změny v agrárních dotacích nemusí znamenat jen škrty. Na české zemědělce mohou mít mnohem větší dopad změny v jejich struktuře, zejména pokud by se zastropovaly výše dotací na jeden podnik. Dnes Česko ročně dostává na subvencích do zemědělství 1,2 miliardy eur a 80 procent z nich připadá pouze na nějaká dvě a půl procenta celkového počtu firem, protože v Česku převažují velké farmy o průměrné rozloze 133 hektarů. Při horním limitu 60 tisíc eur by se celková výše agrárních dotací do Česka propadla o více než 40 procent, při stropu sto tisíc eur by to byla takřka třetina.

Tak nepříjemná čísla se týkají premiéra Andreje Babiše jako politika, ale i Andreje Babiše, jehož Agrofert, nyní vložený do svěřenského fondu, loni dostal kolem 14 milionů eur. Minulá i současná vláda vzkázaly, že stropy velkým zemědělským podnikům odmítají, a mají jeden dobrý argument. Průměrná rozloha půdy, na které firmy hospodaří, je z historických důvodů sahajících ke kolektivizaci několikanásobně vyšší než jinde v Evropě. Podobně to vypadá na Slovensku i na území bývalého východního Německa.

Jeden argument je však do složité debaty o nevyhnutelných škrtech málo, a do hry navíc vstoupí i diskuse o jiné velké položce společného rozpočtu, fondech soudržnosti, z nichž peníze míří do chudších zemí Evropské unie. A tady všude se v podtextu může vrátit otázka, jak a kdo pomůže řešit problémy kolem migrace. Protože kdo chce dostávat, měl by také říci, jak on sám přispěje.

