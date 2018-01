Vláda má dnes opět jednat o lithiu na Cínovci. Po několika měsících se vrací jedno z nejsilnějších předvolebních témat − ničím nedoložené tvrzení, že australskou společností European Metals Holdings (EMH) chystaná těžba tohoto cenného kovu v Krušných horách bude velkým výprodejem národního bohatství. Návrat je to docela rozpačitý. Na receptu se ještě včera neshodli ministr obchodu a průmyslu Tomáš Hüner s premiérem Andrejem Babišem.

Zejména pro Babiše a jeho věrohodnost je zdárné ukončení aféry lithium klíčové. Případ rozvířil až poté, co s ním přišel necelé tři týdny před volbami šéfredaktor proruského webu Aeronet skrytý za pseudonym Vedoucí kolotoče a začal se šířit na sociálních sítích. Babišovi se poté podařilo dokonce vyvolat mimořádnou schůzi sněmovny, která odsoudila podpis memoranda mezi ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a australskou firmou European Metals Holdings. Česká i australská strana v něm přitom neříkaly nic jiného, než že budou na plánované těžbě i zpracování lithia nadále spolupracovat, a Australané se navíc zavázali upravovat rudu v tuzemsku.

Kauza lithium, která se stala na řadu dní tématem číslo 1 v českých médiích, nejspíš pomohla ANO k výraznějšímu volebnímu zisku a ČSSD, jejíž zástupce tehdy stál v čele MPO, velmi pravděpodobně procenta ubrala. Po volbách se však aféra na nějaký čas zcela vytratila.

Až v listopadu ministr životního prostředí Richard Brabec prozradil, že budoucí vláda sestaví expertní tým, který celou dohodu s Australany znovu prověří. Odborníci by prý měli posoudit, zda je ještě možné od procesu, který začal už v roce 2010 a dává české společnosti Geomet vlastněné australskou firmou EMH přednostní práva na průzkum a těžbu, odstoupit.

Na konci ledna ale přišla nečekaná změna. Nový ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, jehož ministerstvo mělo za úkol nechat zpracovat právní analýzu, už se prý nechystá od spolupráce odstoupit, ale připravuje k memorandu dodatek. Ten by měl obsahovat konstatování, že obě strany si jsou vědomy, že dokument nemůže být použit v případných právních sporech a arbitrážích proti České republice.

Hünerovu iniciativu ovšem včera po svém návratu ze zahraniční cesty zpochybnil Andrej Babiš. Ten je stále přesvědčen, že memorandum není platné, a dává najevo, že by ho nejraději zrušil. Už dříve navíc Babiš opakovaně prohlásil, že by průzkum i těžbu na Cínovci měl provádět státní podnik Diamo.

Na obou návrzích je znát, že mají především zapůsobit na voliče. V případě Hünerova řešení není žádný důvod k předpokladu, že by mu Australané nevyšli bez potíží vstříc. Velmi dobře vědí, že souhlasem s bezzubým dodatkem o nic nepřijdou. Jejich práva a investované peníze neošetřuje žádné vágně formulované memorandum. Byť je v něm odstavec připomínající platnost dohody mezi Českem a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic. Jenže ta platí i bez memoranda. Pro případné hájení jejich práv je daleko důležitější, že v uplynulých letech získali od českého státu kromě všech důležitých povolení k průzkumu i předběžný souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru, a tím i k budoucí těžbě. Tohle by podle právníků byl hlavní trumf Australanů v případě, že by si to Češi přece jen rozmysleli.

Až do roku 2025 tak do procesu stejně nemůže vstoupit nikdo jiný, a to i kdyby se vláda nakonec skutečně rozhodla vše přehodnotit a celý projekt převzít. Což by však podle analýzy zadané bývalým vedením MPO vyžadovalo miliardy na odkoupení práv plynoucích z již vydaných úředních rozhodnutí a výsledků dosavadních průzkumných prací. Stát by navíc šel do výrazného podnikatelského rizika.

To všechno je argumentem i proti Babišově představě, že by Česko mohlo lithium těžit bez investora, se kterým už roky spolupracuje. Pokud chce skutečně usilovat o podíl na těžbě, může podle analýzy vytvořit s Australany společný podnik, čemuž se navíc oni nijak nebrání.

Účel Hünerova dodatku i Babišovy aktivity je jediný. Mají být signálem zejména pro voliče ANO, že hnutí dál brání český zájem a na aféru lithium nezapomíná. V případě přijetí dodatku by ale vše běželo stejně jako před volbami. Babiš chce ukázat víc. Bude se však muset smířit s tím, že bez Australanů to nepůjde. Leda by chtěl zaplatit miliardy a těžbu o roky oddálit.

