V loňském roce měla společnost Crestyl napilno. Developer nakoupil společně se svými obchodními partnery stavební parcely a nemovitosti dohromady za 120 milionů eur, tedy více než tři miliardy korun. Další stovky milionů korun Crestyl investoval do vlastní výstavby − především bytových domů a kanceláří. Ty zatím staví jen v Praze a Středočeském kraji, obchodní centra zbudoval v Kladně či Jablonci nad Nisou.

Koupí obchodního domu Tesco (někdejšího Prioru) získal Crestyl nemovitost na strategickém místě mezi vlakovým a autobusovým nádražím v Brně. A s novým vlastníkem už přicházejí první změny. "Brno má obrovský potenciál a tento projekt nám tam může udělat dobré jméno, na které bychom rádi dále navázali," konstatuje v rozhovoru s HN Omar Koleilat, ředitel Crestylu. Zároveň si pochvaluje, že kolem obchodního domu Tesco projde v pracovní den na 70 tisíc lidí.

Britský řetězec Tesco se rozhodl budovu prodat, vyklidit vyšší patra a provozovat pouze supermarket v suterénu. Od února by měli prostory po Tesku postupně obsadit noví nájemci − provozující obchody s nábytkem, módou či sportovním zbožím. Ostatně podobnou strategii řetězec zvolil v pražském nákupním centru Nový Smíchov, kde se rozhodl uvolnit jedno ze dvou pater hypermarketu a využívat jen výnosnější spodní patro.

Koleilat připomíná, že Tesco si už dříve nechalo vypracovat projekt na dostavbu a rekonstrukci brněnského obchodního domu. A s tím Crestyl do budoucna počítá. "Naším cílem bude dům rozšířit," říká Koleilat. To ale Crestyl bude dělat v návaznosti na další rozvoj v bezprostředním okolí budovy. Kompletní rekonstrukce stavby z dob socialismu tak není v nejbližší době na pořadu dne. Vlastník se nyní zaměřuje na obsazení volných prostor. Koleilat odhaduje, že do června bude obchodní dům kompletně pronajatý.

Crestyl stojí na třech nohách

Strategií Crestylu je mít ve svém portfoliu byty, kanceláře i obchodní centra. "Každá z těch oblastí má trochu jiné reakce na ekonomické výkyvy a já se starám o to, abychom rostli ve všech třech sektorech," vysvětluje Koleilat. Developer věří centrům měst a tam také všechna svá dosavadní nákupní centra stavěl. Obchodníkům tak bude Crestyl schopen nabídnout nájemní prostory v centru Brna i v centru Prahy, kde připravuje projekt Savarin. A kdyby chtěl nájemce i do menších měst, Crestyl má nemovitosti ještě v Kladně a Jablonci.

"Naším cílem je mít do budoucna ještě víc centrálně položených projektů. V Praze je ještě spousta možností, i když spíše pro menší nákupní centra o velikosti 10−20 tisíc metrů čtverečních," míní Koleilat. Crestyl vyhodnocuje příležitosti pro výstavbu obchodních center i mimo Česko. Firma podala závaznou nabídku na koupi menšího obchodního centra v jednom z měst v oblasti kolem německého Frankfurtu. "Kupujeme jen nemovitosti na nejlepších adresách," říká Koleilat. "A když na nejlepší adrese nejsou, tak to musí být alespoň velké území, abychom tam dokázali adresu vytvořit," dodává.

Loňské akvizice strategii Crestylu dokládají − v prosinci firma koupila rohový dům na pražském náměstí Republiky hned vedle obchodního domu Kotva. Nový vlastník nadále počítá s tím, že ve vyšších patrech zůstanou kanceláře. "Chceme dům rekonstruovat důstojně a s respektem k jeho historii a ideálně bychom chtěli přivést jednoho hlavního nájemce, který by si pronajal většinu prostor," popisuje.

Na sklonku roku Crestyl koupil také balík nemovitostí v Praze 6. Jeho finančním partnerem při akvizici byla mezinárodní investiční společnost Invesco Real Estate. "Praha 6 byla vždycky v našem hledáčku," říká Koleilat. Crestyl převzal luxusní rezidenční projekt Villa Vokovice, jenž má být hotový letos na jaře. Dále stavební parcelu na menší bytový dům u stanice tramvaje Červený vrch a Šárka Business Park. Poslední jmenovaný areál se sklady, výrobními halami a kancelářemi se nachází blízko Šáreckého údolí. Územní plán na jeho místě počítá s bytovou výstavbu a to byl i důvod, proč jej Crestyl chtěl.

"Je to nádherné území obklopené stromy, které je určené na rezidenční výstavbu," říká Koleilat. "Myslíme si, že to je pro lokalitu obrovské plus, protože tam přestanou jezdit kamiony a oblast ztichne," dodává. V portfoliu luxusních rezidencí má developer například rezidenci Dock v pražské Libni, kde Koleilat také bydlí.

Savarin chceme otevřít v roce 2021

Zřejmě nejočekávanějším projektem Crestylu je Savarin − největší záměr revitalizace v historickém centru Prahy za několik miliard korun. Realitní poradci o něm hovoří jako o zlatém kříži, protože zprůchodní vnitroblok mezi ulicemi Panská, Jindřišská, Václavské náměstí a Na Příkopě. A zlatý proto, že obchody, které uvnitř vzniknou, by měly slušně vynášet řetězcům i vlastníkům nemovitostí.

Projekt je ale stále na začátku, investor řeší s památkáři obnovu historických budov Savarin a jízdárny. "Snažili jsme se v maximální míře, aby projekt nikoho nedráždil a byl co nejméně napadnutelný," říká Koleilat. Ani plánované dostavby podle něj nebudou převyšovat okolní domy. "Je to zdlouhavý proces, ale naším cílem je do roku 2021 otevřít, i když tento termín je šibeniční," říká Koleilat. Crestyl koupil pozemky a budovy v roce 2015 od irských investorů už s vypracovaným projektem od architekta Jakuba Ciglera. Záměr už měl kladné stanovisko EIA, tedy razítko potvrzující, že nemá významný vliv na životní prostředí. Na získání územního rozhodnutí firma pracuje.

Koleilat se pozastavuje nad tím, že v poslední době začínají debaty o tom, jestli by nějaká budova měla být památkou, nebo ne, až když ji někdo prodává. To byl i případ obchodního domu Kotva. "Hlavní důvod, proč jsme odstoupili od koupě Kotvy, byla obava, že se stane kulturní památkou. Ten dům není jednoduchý, a aby se z něho dalo udělat něco na dnešní provoz, je potřeba jej hodně změnit," říká Koleilat.

