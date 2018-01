Loni České dráhy přepravily celkem 174,7 milionu cestujících. Meziročně to sice bylo jen o necelá dvě procenta více, jedná se však o nejvyšší číslo od roku 2008. Ještě lépe se státnímu dopravci dařilo v přepravním výkonu, který byl loni nejvyšší za posledních dvacet let. Meziročně vzrostl o pět procent na 7,778 miliardy takzvaných osobokilometrů. Úspěšní jsou i soukromí dopravci, kterým počty cestujících přibývají ještě rychleji. RegioJet loni svezl dohromady 4,7 milionu cestujících, o čtvrtinu více než předchozí rok. Leo Express zatím loňské počty cestujících nezveřejnil, očekává však také růst.

Právě i kvůli sílící konkurenci plánují České dráhy velkou obnovu vozového parku. "Letos vyhlásíme výběrová řízení na 90 vozů a 31 elektrických jednotek pro dálkovou dopravu, 30 elektrických a osm motorových jednotek pro regionální dopravu a pět netrakčních souprav pro regionální dopravu v objemu přibližně 20 miliard korun," říká ředitel Českých drah Pavel Krtek.

Největší změny se na kolejích projeví po roce 2019, kdy dopravci končí většina smluv s kraji na zajištění regionální dopravy. Řada dalších zakázek na nové soupravy tak závisí právě na tom, jak se České dráhy s kraji dohodnou na další spolupráci.

18 jízd v loňském roce absolvoval průměrný cestující Českých drah. Průměrná vzdálenost, kterou při jedné jízdě ujel, byla 44,5 kilometru. Největší zájem byl hlavně o příměstské a vnitrostátní dálkové vlaky.

"Každý kraj má přitom dnes úplně jiné představy. Někde jsou nakloněni přímému zadání. Jiné kraje pro změnu chtějí soutěžit jak dopravce, tak i pořízení železničních vozidel," vysvětluje Krtek.

Na některých trasách se cestující svezou v nových vagonech ještě v průběhu letošního roku. "Do konce roku bychom měli převzít první z celkem devíti bezbariérových vozů RegioPanter pro elektrické linky v Plzeňském kraji," popisuje Krtek.

Dodává, že ještě letos dopravce dokončí modernizaci interiéru všech souprav pendolino. Těch je celkem sedm, jedna je přitom po loňské nehodě ve Studénce stále nepojízdná. Z opravy by se však měla vrátit letos v únoru.

"V současnosti jsou modernizované dvě soupravy a teď se dělá třetí," vysvětluje Krtek. Za úpravu vnitřků všech souprav zaplatí dopravce zhruba 260 milionů korun. Úpravou projde mimo jiné i bistro, aby se urychlil výdej jídel.

Pro některé trasy České dráhy již soutěž na nové soupravy vyhlásily. Úroveň cestování by se tak v následujících letech měla zvýšit například na trase Praha−Brno−Bratislava−Budapešť. Už nyní probíhá výběrové řízení na pět desítek osobních vozů, které tam České dráhy plánují nasadit. Vagony mají být komfortem a vybavením srovnatelné s jednotkami railjet.

"Dále běží výběrové řízení na 10 motorových bezbariérových jednotek pro linku Praha−Kladno," popisuje Krtek. Dodává, že deset nových "motoráků" bude jezdit z Kladna i do dalších měst, jmenovitě do Rakovníku a Kralup nad Vltavou.

Podle společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze, by v příštích letech měly přibýt nové soupravy také v hlavním městě v rámci příměstské dopravy.

"Záměrem je nasadit nové soupravy na linku S9 do Milovic, respektive do Benešova," říká mluvčí Ropidu Filip Drápal. Dodává, že nové soupravy měly být financovány z dotací. Otázkou však je, jestli na ně Praha dosáhne.

Po krajských volbách v loňském roce naslibovali komunální politici v jednotlivých krajích cestujícím nové vlaky. Tento slib se však začíná zdát v mnoha případech nesplnitelný. "Když sečtete, co chtějí všechny kraje, zjistíte, že jsou to nové vlaky za 40 miliard korun. Přitom z operačních programů dostanou zhruba jen sedm miliard," vysvětluje Krtek. Podle něj v současné době hrozí situace, kdy si peníze na nové železniční vozy mezi sebe rozdělí v podstatě dva kraje a na zbytek se nedostane.

Kromě nových souprav letos České dráhy zvažují nákup dalších vagonů na "secondhandovém" trhu. Konkrétně má dopravce zájem o ojeté vagóny od rakouských státních drah ÖBB. Jedná se o vagony určené pro dálkovou dopravu. Využívá je například i soukromý dopravce RegioJet. Také České dráhy již mají několik desítek těchto vozů.

Podle serveru Zdopravy.cz se České dráhy zabývají také pořízením až dvaceti dalších nových elektrických lokomotiv, které budou schopné jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině. Vlaky na české železnici v současné době jezdí maximální rychlostí 160 kilometrů za hodinu. To by se však do budoucna mělo měnit.

Pořizování nových vlakových souprav by Českým drahám mohlo teoreticky zkomplikovat opatření, které navrhuje hnutí ANO. Podle něj by do budoucna mohli jezdit senioři starší 65 let a studenti do 26 let po celém Česku ve vlacích zadarmo. "Stát nám sice chce výpadek za zmíněné dvě skupiny kompenzovat, my to ale nebudeme mít možnost vykázat jako tržby. A tím pádem se pro nás komplikují například investice do nových vlaků. Protože když bance neukážete tržby a neprokážete návratnost, tak vám peníze nepůjčí. Takže je to určité riziko," tvrdí Krtek.

