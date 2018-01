Pro Janet Yellenovou, která stojí v čele americké centrální banky od února 2014, je zasedání jejího měnového výboru, které dnes končí, poslední. Předsedou Rady guvernérů se třetího února stane její dosavadní člen Jerome Powell, republikán, kterého do funkce dosadil prezident Donald Trump. Jeho nominaci potvrdil Senát.

V dosavadní více než stoleté historii americké centrální banky (Fedu) platilo, že šéfové setrvávali ve svém křesle alespoň během dvou čtyřletých funkčních období. Osm let řídil měnovou politiku USA předchůdce Yellenové Ben Bernanke. A legendární Alan Greenspan byl nejmocnějším centrálním bankéřem světa skoro 19 let (od srpna 1987 do konce ledna 2006).

Trump jí nebyl nakloněn

Janet Yellenová je první po zhruba 40 letech, které funkce opětovně nabídnuta nebyla. Evidentně proto, že se znelíbila prezidentovi Donaldu Trumpovi. Vytýkal jí, že centrální banka pod jejím vedením provádí politiku, jež nahrává Demokratické straně, ke které Yellenová patří.

Fed A Janet Yellenová ◼Prosinec 2008. Fed pod předsednictvím Bena Bernankeho reaguje na finanční krizi dalším snížením sazeb. Ta klíčová, jež určuje náklady na krátkodobé mezibankovní úvěrování, se blíží nule (0,00–0,25 procenta). Na této úrovni se drží až do prosince 2015, tedy sedm let. ◼ První únor 2014. Funkce předsedkyně se jako první žena ve více než stoleté historii Fedu ujímá Janet Yellenová, dosavadní místopředsedkyně sedmičlenné Rady guvernérů. ◼ Říjen 2014. Fed zastavil odkupy cenných papírů, s jejichž pomocí od konce roku 2008 do americké ekonomiky napumpoval skoro čtyři biliony dolarů. ◼ Září 2015. Fed, který předtím signalizoval, že začne svoji politiku zpřísňovat, zvýšení sazeb odložil. Většina expertů to sice očekávala, přesto byly trhy v nejistotě. Yellenová to zdůvodnila "křehkým stavem" globální ekonomiky (zvolňování tempa růstu v Číně). ◼Prosinec 2015. První změna po sedmi letech. Hlavní sazba se zvýšila o čtvrt procentního bodu na 0,25–0,50 procenta. ◼Prosinec 2016. Druhé zvýšení opět o čtvrt procentního bodu. Hlavní sazba je mezi 0,50–0,75 procenta. Americká ekonomika dospěla do stavu, kdy už nemusí brát "drogu" v podobně velice nízkých sazeb, komentoval tehdy britský list The Financial Times. ◼ Rok 2017. Fed zvýšil sazby celkem třikrát, tedy v souladu s očekáváním trhů (v procentech). Březen 0,75–1,00 Červen 1,00–1,25 Prosinec 1,25–1,50

"Trump chtěl dát veřejnosti najevo, že Fed se mění. Yellenová byla až příliš spjata s Obamovou érou," komentuje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Podle něj je nastupující Jerome Powell "povahově z podobného těsta jako Yellenová".

Kdyby Trump chtěl skutečnou změnu ve směřování Fedu, vybral by do jeho čela místo Powella třeba ekonoma Johna Taylora. Ten radil několika republikánským prezidentům USA. Je tvrdým odpůrcem uvolněné měnové politiky, kterou prováděla Yellenová a její nástupce Powell v ní bude podle všeobecného očekávání pokračovat.

4,1 procenta činí nyní průměrná nezaměstnanost v USA. O podporu oficiálně žádá 6,6 milionu Američanů. Skutečný počet lidí bez práce nebo těch, kteří vydělávají jenom příležitostně, je ale vyšší.

Jerome Powell by býval mohl mít v Radě guvernérů stále po boku Janet Yellenovou, s níž si vždy rozuměl. Její čtyřleté předsednictví sice končí, ale do Rady guvernérů byla jako její místopředsedkyně jmenována v říjnu 2010 na 14 let. Erudovaná ekonomka, která rovněž byla hlavní hospodářskou poradkyní prezidenta Billa Clintona, však možnost hlasovat o sazbách až do roku 2024 nevyužila. Z Fedu odchází a zatím není známo, čemu se bude věnovat.

Ekonomice se nyní daří

Americká centrální banka má dvojí mandát: usilovat o dosažení vysoké zaměstnanosti a o stabilní inflaci (kolem dvou procent ročně). Janet Yellenová dávala vždy na srozuměnou, že v její měnové politice má přednost to první. Když před čtyřmi lety nastupovala do funkce, činila průměrná míra nezaměstnanosti v USA 6,7 procenta. Nyní je to 4,1 procenta, nejméně od roku 2000.

Pozitivní vliv na to má nejenom sílící domácí poptávka v USA, ale i zlepšující se hospodářská situace ve všech klíčových regionech světové ekonomiky. Ty po dlouhé době všechny souběžně rostou, což hodnotí i Yellenová: "Jsme svědky synchronizované expanze, což jsme dlouhá léta neviděli," prohlásila v prosinci šéfka Fedu.

Powellovi by to mělo jeho roli usnadnit. Na rozdíl od Yellenové nebo jejího předchůdce Bernankeho nemá hluboký makroekonomický "vhled" (je vzděláním právník), ale kapitálovým trhům přesto dobře rozumí. Většinu svého života strávil ve finančním sektoru. Nejprve u investiční banky Dillon, Read & Co, později u fondu Carlyle Group (1997−2005).