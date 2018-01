Americké ministerstvo financí zveřejnilo seznam 114 představitelů ruského státu a 96 ruských miliardářů, které považuje za "blízké Vladimiru Putinovi". Požadoval to od něj zákon, schválený loni v září Kongresem v rámci odvety za ruské vměšování se do prezidentských voleb. Seznam by měl podle zákonodárců sloužit jako zdroj pro případné rozšiřování amerických sankcí.

Politická část seznamu se čte jako Who is who v Kremlu. Nechybí kompletní vedení prezidentské kanceláře, včetně všech jeho poradců. Je zde dokonce i poradce pro lidská práva Michail Fedotov. Vladimir Putin v žertu prohlásil, že mu je líto, že jeho vlastní jméno v seznamu chybí. Sám dokument označil za "nesmyslný". Řekl ale, že Moskva nebude reagovat odvetnými kroky.

Jestliže státní úředníci prohlašovali, že zařazení na seznam považují za čest, podstatně méně nadšení z toho byli ruští podnikatelé. Tvůrci seznamu prostě vzali všechny Rusy, jejichž majetek přesahuje miliardu dolarů. Přirozeně to neznamená, že budou mít na Západě problémy, ale zvyšuje to pravděpodobnost, že proti nim mohou být v budoucnu sankce zavedeny. A některé banky kvůli tomu s nimi mohou přerušit kontakty.

Mohlo by to znamenat, že třeba Roman Abramovič by se nemohl dívat na hru své Chelsea, a nejspíš by ho neutěšovalo, že Ališer Usmanov se na londýnský Arsenal, jehož je spolumajitelem, může také dívat jen v televizi. Takový vývoj je ale hodně nepravděpodobný. Na náladě to v každém případě ruským oligarchům nepřidalo.