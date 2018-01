Zajistíme, aby se Carles Puigdemont nedostal do Španělska ani v kufru auta, prohlásil nedávno španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido. Sesazený katalánský lídr, který před třemi měsíci uprchl do Belgie, by se mohl do země na Pyrenejském poloostrově dostat helikoptérou, malým letadlem nebo i lodí. "Pracujeme na tom, aby se to ale nestalo," dodal ministr v rozhovoru pro španělskou televizi Antena3. Obává se, že Puigdemont by se mohl do Španělska vrátit tajně.

Katalánské drama tedy pokračuje. A hlavní roli v něm opět sehraje právě separatistický lídr Puigdemont. Tomu se podařil husarský kousek. Přestože vedl předvolební kampaň na dálku ze svého belgického "exilu", v prosincových předčasných volbách do regionálního parlamentu získal pro svoji koaliční kandidátku Junts per Catalunya (Společně pro Katalánsko) nejvíce hlasů. Nyní je jediným kandidátem zastánců nezávislosti na svůj staronový post katalánského předsedy vlády.

Bez přísahy to nepůjde

Puigdemont původně chtěl Katalánsko řídit přes Skype a videokonference z Bruselu. Jenže to nebude mít tak jednoduché. Španělský Ústavní soud minulý týden rozhodl, že aby se Puigdemont mohl oficiálně ujmout funkce, musí v Barceloně osobně složit přísahu.

20 procent Zhruba z takové části se Katalánsko podílí na tvorbě španělského HDP.

Puigdemont je tedy ve složité situaci. Pokud by se vrátil do Španělska, tak ho může tamní policie okamžitě zatknout kvůli podezření ze vzpoury a zneužití veřejných prostředků. Proto španělská média už několik dnů spekulují, že se Puigdemont možná do země vrátí inkognito. Tomu chce španělská policie zabránit.

Právě včera měl tamní parlament oficiálně rozhodovat o jmenování Puigdemonta do úřadu regionálního premiéra. Jeho předseda Roger Torrent ale volbu nového premiéra odložil. "Nenavrhnu ale žádného jiného kandidáta na tuto funkci než Puigdemonta," prohlásil Torrent s tím, že právě ten získal demokratický mandát od voličů a má právo ujmout se své funkce.

Žádná ruská ruleta

Puigdemont podle médií poslal o víkendu Torrentovi dopis, ve kterém ho žádá, aby zajistil jeho práva jako poslance. Kdy se parlament znovu sejde, není jasné.

Další vývoj se tak dá předpovídat jen stěží. "Nemůže utíkat před spravedlností, žít v Bruselu a nechat se zvolit předsedou vlády. Pro předsedu katalánského parlamentu by bylo nejrozumnější jmenovat jiného, čistějšího kandidáta," prohlásil k tomu španělský lidovecký premiér Mariano Rajoy. Ten varoval katalánské poslance před důsledky, které by mělo porušení španělské ústavy.

Rajoy doufá, že Katalánsko nakonec povede místo Puigdemonta někdo jiný. Podle něj politik, který nadále zřejmě zůstane v Bruselu, vytváří "vážné problémy pro všechny, a to i pro zastánce nezávislosti".

Dosavadní jednota separatistických stran se už drolí a Puigdemont postupně přichází o svoji podporu. "Je nezbytné, abychom v Katalánsku měli vládu. Pokud by měl být kvůli tomu Puigdemont obětován, tak ho musíme obětovat," prohlásil o víkendu Juan Tarda, přední poslanec druhé nejsilnější separatistické strany, Republikánské levice Katalánska (ERC), pro španělský deník La Vanguardia. Poslanec dodal, že úspěch separatistických stran v předčasných volbách, ve kterých získaly většinu, je zavazuje k tomu, aby nehrály "ruskou ruletu".

V takovém případě by Puigdemonta zřejmě nahradil méně vyhraněný kandidát, který by byl přijatelnější i pro centrální vládu v Madridu.

Pokud by k tomu ale nedošlo, tak Katalánsku hrozí další předčasné volby.