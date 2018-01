Většina mladých Čechů si nemyslí, že členství v Evropské unii je pro jejich zemi dobrou věcí. Tím se výrazně liší od mladých na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Tam nadpoloviční většina lidí ve věku 18 až 34 let členství svých zemí v EU podporuje, ukázal průzkum slovenské výzkumné společnosti GLOBSEC.

Fakt, že je Česko členským státem EU, označilo za pozitivní jen něco přes 40 procent Čechů ve sledovaném věkovém rozmezí. Nad pozitivními odpověďmi tak v součtu převažují ti, kteří unii odmítají nebo ohledně prospěšnosti členství nedokázali odpovědět.

"Většina mladých Čechů by nehlasovala za setrvání v EU," říká Katarína Klingová, analytička GLOBSEC. Poukazuje tak na to, že v případném referendu by členství Česka v unii podpořilo jen zhruba 44 procent mladých lidí. Ve všech ostatních zemích visegrádské čtyřky by přitom pro setrvání v unii hlasovala jasná většina občanů do 35 let věku.

GLOBSEC tak ve svém srovnávacím průzkumu upozornil na velké rozdíly v tom, jak Evropskou unii vnímají mladí lidé v různých zemích střední Evropy, přestože tyto státy prošly po konci druhé světové války podobným historickým vývojem. Podle Daniela Mila z GLOBSECU se na tom, jak k unii přistupují Češi, projevuje fakt, že čeští politici evropskou integraci většinou pouze kritizují. "Bylo to patrné loni v kampani před parlamentními volbami. Přestože je většina politických stran proevropská, o EU se vyjadřovaly většinou jen negativně," řekl Milo na prezentaci výzkumu pořádané Asociací pro mezinárodní otázky (AMO).

Podle Mila je varovný taky velký podíl lidí, kteří nedokázali odpovědět na otázku, jestli jsou pro nebo proti členství v EU či jestli by jejich země měla patřit spíše na Západ nebo na Východ. To podle něj svědčí o tom, že mladí lidé nemají o takto důležitých otázkách dostatečné znalosti, případně se o ně vůbec nezajímají. V různé míře to platí o všech zemích Visegrádské čtyřky. "Spolehli jsme se, že naše členství v EU a NATO je něco samozřejmého. O těchto tématech se pak příliš nediskutovalo a výsledek vidíme nyní," konstatoval Milo.

Výsledky průzkumu mezi mladými Čechy odpovídají názoru české společnosti jako celku. Češi jsou spolu s Řeky vůbec nejskeptičtější ohledně prospěšnosti členství v EU. Na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku má naopak členství v unii velmi vysokou podporu. Více než EU podporují mladí Češi členství v NATO.