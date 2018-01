Ani ne čtyři roky zpátky byly Vítkovice, největší strojírenská skupina v zemi, dávány jako příklad úspěšné firmy doma i v zahraničí. Nyní je vše jinak. Několik firem zkrachovalo, jiné se prodaly. A zbytek bojuje o přežití. "Situace není jednoduchá," říká v rozhovoru pro HN majitel Vítkovic Jan Světlík. Hlavní problém podle něj představuje jednání s bankami.

HN: Minulý týden vám byly obstaveny účty u společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM). Prý firma neplatila sociální pojištění. Jaká je situace?

Je to jeden účet − ne účty − u Vítkovic Heavy Machinery, zbytku skupiny se to netýká. Ze strany OSSZ se jedná o poměrně radikální krok. Šlo o nezaplacené tři měsíce a vedení Heavy jedná o řešení. K tomu chystá širší strategii pro dokončení vstupu investora.

HN: To je tedy důvod, proč jste nedávno vydali zprávu, že VHM nemají dostatek financí a část zaměstnanců musela zůstat doma?

Situace není jednoduchá. Více než rok a půl se managementu ani přes veškerá jednání nepodařilo dohodnout s bankami. Čekali jsme, že vše bude hotovo někdy před loňským létem. To byl také hlavní úkol tehdejšího šéfa Vítkovic Libora Witasska. Banky se ale rozhodly, že to nechají být.

Jan Světlík (59) ◼ Vystudoval v roce 1982 Vysokou školu báňskou v Ostravě. Začínal jako kovář-lisař ve vítkovické Lahvárně. Podniku v roce 1993 začal šéfovat a na konci 90. let ho koupil. ◼ Postupně dokoupil i strojírenskou společnost Vítkovice, a.s., a začal pracovat na vzniku holdingu. ◼ Světlík je známý jako milovník a sběratel výtvarného umění. V Ostravě se zasadil o rekonstrukci Dolní oblasti Vítkovice, kde přestavěl dřívější hutě a důl na unikátní kulturní a vzdělávací čtvrť.

HN: Na čem to zkrachovalo?

Podle mě na neochotě bank. Ještě v červnu jsem byl přesvědčený, že to vyjde. Už byly parafované smlouvy čtyř bank, a když byla hotová finální dohoda, Komerční banka najednou řekla ne. Prý mění strategii. Považuji to za velmi neseriózní a myslím, že na ně byl vyvíjen tlak.

HN: Kým?

Poté, co jsem vyhrál po mnoha letech sporů soud s Davidem Beranem a KKCG o to, že mi opravdu patří většina Vítkovic, vzdal pan Komárek (majitel KKCG a minoritní akcionář ve Vítkovicích, pozn. red.) snahu o otevřené ovládnutí firmy. A myslím si, že to bylo právě KKCG, kdo přiměl banky, aby odešly od financování skupiny.

Související Fotogalerie Vítkovice proti všem

HN: Co reálně odchod bank znamená?

Banky si stahovaly veškerou hotovost, která nám chodila na konta. A nenechaly tam vůbec nic na provoz. Vítkovice Heavy Machinery přitom na svůj provoz potřebují velké množství hotovosti. Nyní jsme proto přijali nabídku investora, která nám zajistí tollingové financování (mezi Vítkovice Heavy a zákazníka nebo dodavatele vstoupí třetí strana, která financuje výrobu a produkty sama prodává, nebo od Heavy později inkasuje platbu za suroviny, pozn.red.).

HN: Jak bude spolupráce s investorem fungovat?

Jsme v zásadě domluvení tak, že bude poskytovat čtyři tranše po pěti milionech eur. Přitom se s chodem fabriky detailně seznámí a pak je možné, že ve VHM získá i podíl.

Jdou po nás ◼ Dohodnout rozhovor s Janem Světlíkem trvalo téměř rok. Až dodnes většinový vlastník strojírenských Vítkovic tvrdil, že se nebude vyjadřovat, protože se stáhl z vedení a vše nechává na managementu. ◼ Jím vyvolený šéf Vítkovic Libor Witassek nicméně na podzim nečekaně skončil. Nepodařilo se mu totiž splnit hlavní cíl – domluvit se s bankami na financování zadlužené skupiny, která se potýká s vážnými problémy. ◼ A tak se nyní Světlík do bank opřel. Když o jednání mluví, je na něm vidět naštvání. Odešly prý od dohodnuté smlouvy a přivedly tak firmu do ještě větších problémů. ◼ A nebyly by to Vítkovice, aby nepadlo jméno Světlíkova arcinepřítele Karla Komárka. Podle ostravského podnikatele to byl právě on, kdo banky k odstoupení dovedl. ◼ "Pan Světlík dlouhodobě hledá viníky špatné situace svých firem jinde, než se nacházejí. Tvrzení, že KKCG ovlivňuje banky, je naprosto absurdní a urážlivé nejen pro naši skupinu, ale i pro banky," reagovala na jeho tvrzení tisková mluvčí KKCG Dana Dvořáková. ◼ Přes to všechno působí Světlík uvolněným dojmem. I kdyby se Vítkovice zachránit nepodařilo, existenční problémy mít nebude. Stále velmi dobře funguje bývalá Lahvárna, dnes Cylinders Holding. Ta Světlíkovi vydělává stovky milionů ročně.

HN: Hovoří se o tom, že jste se Vítkovic už vzdal, že je ovládá Martin Ulčák, který již dvě firmy ze skupiny získal, a že je to on, kdo se snaží partnera získat.

Skupině Martina Ulčáka jsme prodali Hutní montáže a uspěl společně s Alexejem Beljajevem v tendru na Vítkovice Gearworks, kde se od začátku plánovala reorganizace za pomoci investora. Recycling jsme prodali společnosti SPV Recycling CZ. Vítkovice Envi jsme zachránili sami. Čili investory hledáme tam, kde je šance na společný byznys nebo na výhodný prodej.

HN: A kdo je tedy ten investor?

To vám neřeknu. Ze zkušenosti víme, že kdokoliv se s námi spojí, hned jsou na něj vedeny útoky.

HN: Je to pan Ulčák? Číňané?

Obě možnosti vylučuji. A na další otázky neodpovím.

HN: O části Vítkovic projevila zájem již dříve společnost Elfe v čele s exministrem za ODS Pavlem Drobilem.

To se týkalo podstatné části Vítkovic Power Engineering. To, jak je nakonec v konkurzu prodal insolvenční správce (za 7,3 milionu korun, pozn. red.), nebudu komentovat. Je to předmětem incidenční žaloby, kterou jsme na něj minulý týden podali.

HN: Několikrát jste opakovali, a tvrdil to i prezident Zeman, že jednáte s investory z Číny. Firmu si prohlížela CEFC, jednat jste prý měli i s fondem banky ICBC.

Za celou dobu bylo jen jedno oficiální jednání, na které přišli pánové z konkurenční firmy a chtěli bez toho, aby podepsali jakoukoliv dohodu o utajení, seznamy klientů a podobně. Nedošlo ani k návrhu smluv. Vše skončilo více než před rokem. Občas nás kontaktovala ICBC, i těm jsme dávali podklady, ale k žádnému reálnému jednání nedošlo.

HN: Může firma Heavy Machinery s partnerem přežít?

Má zakázky, má projekty… A neplní, protože nemá provozní financování, jelikož si banky stáhly veškeré peníze. Máme přitom připravené zakázky za více než miliardu. Atmosféra na trhu je velmi dobrá, takže krok bank nechápu. Kdyby to bylo v době krize, ale teď?

HN: Jak je na tom skupina jako celek?

V zásadě z holdingu odešly dvě firmy. Hutní montáže, které koupila firma Martina Ulčáka. A druhou je skupina Cylinders Holding, tzv. lahvárna. Té se mimochodem daří výborně. V prvním roce fungování měla tržby 3,5 miliardy a provozní zisk zhruba čtyři sta milionů korun. A letos čekám u zisku zlepšení až o 20 procent. Víte, co je zajímavé a proč si také myslím, že na banky někdo tlačí? Loni v červnu byla s lahvárnou jedna velká zahraniční banka tak spokojená, že Cylinders snížila úrokové sazby z 1,3 na 1,1 procenta. A pak v říjnu najednou celý úvěr zesplatnila. Nedávalo to smysl.

HN: A zbytek skupiny?

Nyní mají Vítkovice tři části. Služby fungují dobře, je tam doprava, CNG, Vítkovice IT Solutions a další. Pak je tu teplá část, to je Heavy Machinery, to jsme si popsali. A nakonec studená část. Ta skončila v konkurzu, což považuji za velkou chybu managementu. Tam patří hlavně Vítkovice Power Engineering, které s sebou stáhly Gearworks a Envi. Byla to řetězová reakce.

HN: Asi největší ranou byl pád dříve miliardové firmy Vítkovice Power Engineering (VPE). Tu dnes insolvenční správce rozprodává v konkurzu. Proč k tomu došlo?

Byly tam dvě věci. Klíčovým problémem bylo, že jsme od ČEZ nedostali včas peníze za tři kotle v Prunéřově. Tam jsme nestihli udělat zkoušky, protože nebyla dodaná turbína od jiné firmy. Zpoždění ale padlo i na nás a z 1,1 miliardy korun jsme dlouho neviděli ani korunu. K tomu se navázalo 600 milionů na vícepracích spojených s tím zpožděním. A ČEZ se o tom samozřejmě nechtěl bavit do té doby, dokud si to celé nepřevezme.

HN: A druhým problémem je, předpokládám, projekt Adularya, na který státní exportní banka půjčila přes 12 miliard korun. Nyní reálně hrozí, že ho zaplatí stát.

Ano. My jsme jej spolufinancovali. A v momentě, kdy Turkům Česká exportní banka (ČEB) opakovaně zastavila financování, nastaly problémy. Nebylo to kvůli tomu, že bychom něco neplnili, ale kvůli neshodám s tureckým investorem Naksanem. A když se nedohodli, neposlali peníze. Pak se celá stavba zpožďovala.

HN: Pokud se ale bavíte s lidmi, kteří se na projektu podíleli, ať už na stavbě, nebo na financování, ti spíše hovoří o tom, že celý projekt nebyl zvládnutý na straně Vítkovic. A to jak v projekční části, tak při jeho realizaci.

Klíčový problém Adularye je někde jinde. Vždyť ta elektrárna se spustila a jela na plný výkon.

HN: A pak musela být hned odstavena.

Počkejte. Dneska víme, že investor do těch kotlů pustil nejhorší uhlí, které tam našel. A i přesto, že v tom uhlí byl chlor, kamení, někdy bylo mokré a někdy suché, i přesto ten kotel najel a turecká strana nám dala razítko, že najel na 100 procent, a připojila elektrárnu k síti. Jediný problém bylo to, že nám ten chlor z uhlí rozleptával některé části kotle. Čili jsme přerušili najíždění do doby, než se to vyřeší. Definitivní zastavení nastalo, když investor odmítl zaplatit nějaké poplatky státu.

HN: Vždyť se během zkušebního provozu ukázalo, že kotle neumí uhlí spálit a na jejich dně zatuhla tvrdá struska.

Že se zacpe kotel při najetí, to se stane. Než se obsluha s kotlem naučí pracovat, vždycky nějakou dobu trvá. Problém byl také v tom, že nám tam na zkoušky pustili úplně jiné uhlí, které nesplňovalo parametry.

HN: Takže tvrdíte, že elektrárna může normálně fungovat?

Vysvětlím vám to. Elektrárna najela. My pak ČEB a EGAP dopisem upozornili, že v uhlí je chlor a že to může ohrozit její životnost. Dodnes mimochodem neodpověděli. No a začali jsme se jich ptát, co tedy s elektrárnou, do které není správné uhlí, jak vypovídaly zkoušky. Říkali jsme jim, ať si udělají studii celého ložiska.

Uhlí s chlorem samozřejmě spalovat jde, ale lepší variantou by bylo najít na ložisku uhlí bez chloru. A tam se s námi přestali bavit, VPE zkrachovaly. A samotná exportní banka dluží firmě v konkurzu 47 milionů eur. Celkově investor včetně ČEB dlužil VPE 61 milionů eur. Správce je z pro nás neznámých důvodů nevymáhá do konkurzní podstaty.

HN: Jak vám může banka dlužit peníze?

K zaplacení musí být souhlasné stanovisko investora i banky. Faktury jsme posílali investorovi. Naksan nám je potvrdil a ČEB to z úvěru poskytovaného Turkům neproplatila.

HN: Vrátím se o krok zpátky. Všichni mluví o tom, že elektrárna naplno jet nemůže. Vy jediný tvrdíte naprostý opak.

Proto říkám, že by se měla udělat celková analýza.

HN: Tu si ale stát nechal udělat u Škody Praha. A ta říká, že problém není v uhlí, ale ve špatných kotlích.

To já nevím. Já ji v rukou neměl. My jsme věděli, že v tom ložisku je mnoho druhů uhlí. Proto jsme chtěli nějakou technologii, která by to mohla řešit. Pračka uhlí, kterou my jsme nedodávali, je ale udělaná špatně. My tvrdíme, že problémy Adularye pocházejí z uhelné části. A Česká exportní banka si neuměla domluvit, co se bude dít s penězi, které ta elektrárna vydělala.

HN: O jakých penězích to mluvíte?

Kam se asi poděly peníze z těch tisíců tun uhlí, které elektrárna prodala ze svého dolu? Kam se poděly peníze z vyrobené elektřiny? Nevím, kolik přesně to bylo. Ale odhaduju to minimálně na půl miliardy korun.

HN: Pořád tady je ten rozpor v tom, co je vlastně s elektrárnou špatně.

No. Podívejte se. Je to relativně jednoduché. Za nás ta elektrárna jela na plný výkon…

HN: Analýza Škody Praha také říká, že kotle mohou vyrábět. Ale ne naplno, nýbrž jen se sníženým výkonem ze 145 na 115 megawattů.

Já vám to komentovat nemůžu, my jsme studii neviděli. Pokud ale ty kotle mohou jet na 115 MW, proč už dva roky nevyrábějí a nesplácí se? To nepochopím. To je jen otázka manažerského rozhodnutí ČEB a EGAP. Snažili jsme se také domluvit s ministerstvem financí, aby elektrárnu převzal stát a provozoval ji po drobných úpravách. Co si tu neuvědomujeme, je to, že elektrárna nestála 400 milionů eur, což byl český úvěr, ale dvojnásobek. Zbytek doplácel turecký investor. Česko ji mohlo dostat za korunu. Tuhle příležitost ale zařízl ministr průmyslu Mládek. Poškodilo to nás i stát. Mohl elektrárnu provozovat a vydělat velké peníze.

HN: Báli se dalších investic.

Ale vždyť tvrdili, že je špatné uhlí.

HN: To jste vy tvrdili taky.

Naposled. Dostali jsme špatné uhlí na zkoušky. Chyba nebyla v naší části, ale v části zpracování uhlí. Tu dodávala firma Ferrit.

Související Fotogalerie Vítkovice proti všem