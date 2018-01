Když český prezident Miloš Zeman domluvil, ostatní státníci se začali smát. Americký prezident, britský premiér, lídři Kanady, Francie nebo třeba Německa. Měli dojem, že si z nich Zeman dělá legraci, že snad není možné, aby to, co říká, myslel vážně.

Tak pro HN popisoval atmosféru na summitu Severoatlantické aliance ve Walesu v roce 2014 vysoce postavený zdroj, který se jednání zúčastnil. Český prezident tehdy ostatním lídrům zemí NATO do očí tvrdil, že na území Ukrajiny nejsou žádní ruští vojáci a že Rusko tamní rebely nijak vojensky nepodporuje. A že pokud by na Ukrajině příslušníci ruské armády přece jen bojovali, pak si tam jen dobrovolně odskočili během své dovolené. Jinými slovy, Zeman slovo od slova opakoval tvrzení kremelské propagandy. Což dělá dodnes.

"Prezident Zeman by se měl zeptat svých lidí. Nevím, jestli existuje nějaká česká zpravodajská služba. Existuje? Pak by se mohl zeptat jí," ironicky vzkazoval Zemanovi v reakci na jeho těžko uvěřitelné výroky o Rusku a Ukrajině tehdejší švédský ministr zahraničí Carl Bildt.

Kdo je tady úspěšný a kdo směšný?

Aby český prezident trapnosti učinil zadost, v hotelu, kde během summitu NATO bydlel, způsobil požární poplach, protože na svém pokoji navzdory přísnému zákazu kouřil. Náklady na vyčištění pokoje musel zaplatit český stát.

Miloš Zeman kdysi říkával, že politici jsou buď úspěšní, neúspěšní, anebo směšní. On sám je úspěšným, z hlediska volebních vítězství patrně nejúspěšnějším politikem v Česku od roku 1989. Ale, jak ukazuje výše řečené, je schopen jím samým definované kategorie propojovat. A tak se postupně stává i politikem směšným.

Úspěšným politikem je nepochybně i Andrej Babiš. Poté co drtivě vyhrál volby, je jedním z jeho hlavních cílů to, aby ho začali respektovat ostatní lídři v Evropské unii a v NATO. Zatímco v předvolební kampani EU tvrdě − a často nepravdivě − kritizoval, od svého volebního vítězství otočil. Najednou prohlašuje, že jako Češi "potřebujeme silnou Evropu" a "nechceme si hrát s ohněm nacionalismu a xenofobie", jak předminulý týden říkal zahraničním velvyslancům působícím v Praze. A předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera v pondělí na schůzce v Bruselu podle dokumentů, které mají HN k dispozici, ujišťoval: "Chci silnou unii a proevropské Česko."

Skvělé! Pokud Babiš chápe, že členství v EU je pro Česko životním zájmem, a sám by chtěl být v Bruselu a u svých kolegů z ostatních zemí zapsán jako viditelný a respektovaný premiér, měli bychom mu zatleskat. Přesně to Česko potřebuje.

Jenže: předpokládejme, že Andrej Babiš vytvoří novou vládu a následně mu poslanci dají důvěru. A bude tedy plnohodnotně vládnout. V takovém případě bude mít jeden velký problém. Jmenuje se Miloš Zeman.

Kam se hrabe Čapí hnízdo

Nemám teď na mysli domácí politiku, ale vztahy s EU. Zeman může být v tomto ohledu pro Babiše větší překážkou než jeho kauza Čapí hnízdo. Jistě, ani to nebude úplně příjemná situace. Představte si, že se jakožto premiér na evropských summitech dohadujete třeba s Angelou Merkelovou nebo Emmanuelem Macronem o tom, kolik miliard má Česko dostat z eurofondů, a přitom tito politici vědí, že na vás visí policejní obvinění z podvodu s těmi samými dotacemi, které se do Česka snažíte dostat. Ale evropští lídři se chovají jako klub − vzájemně respektují svůj demokratický mandát od voličů. A než o případné Babišově vině rozhodne soud, uplyne hodně vody.

Zeman tak bude pro lídra hnutí ANO v unii větším stigmatem. V Evropě dobře vědí, že Babiš ho v prezidentské volbě podpořil. A umí si spočítat, že − vzhledem k tomu, s jak těsným náskokem Zeman zvítězil − tato podpora byla nejspíš rozhodující.

Blízký spolupracovník jednoho vysoce postaveného evropského politika HN řekl: prezidentskou volbu v Česku považujeme za mimořádně důležitou. Její výsledek nám napoví, jestli s Čechy můžeme počítat jako se standardním národem hlásícím se k evropské integraci a nezpochybnitelně respektujícím evropské hodnoty, nebo jestli Česko začne sklouzávat víc směrem k Polsku a Maďarsku. A onen politik se pořádně podivoval, proč Babiš podpořil Zemana, když jinak kudy chodí, tudy své partnery v Evropě ujišťuje, že není českým Donaldem Trumpem. "Budeme chránit nezávislá média a nikdy nezpochybníme nezávislost justice… budeme respektovat a chránit ústavu," slíbil Babiš například velvyslancům v Praze v už citovaném projevu.

Kapři kapry neloví

Odhlédněme od toho, jestli to premiér skutečně myslí vážně. Nebo jestli se bude chovat spíš jako maďarský předseda vlády Viktor Orbán, který jinak mluví v Evropě a jinak koná doma v Maďarsku. V Bruselu a hlavních městech zemí EU každopádně dobře vědí, že Zeman si nehraje už vůbec na nic. Považují ho za proruského politika, který trpí nekritickým obdivem k autokratům, v zájmu zisku volebních hlasů hraje na nejnižší lidské pudy a o Evropské unii a jejím fungování on i jeho spolupracovníci vyloženě lžou. A tohoto muže Andrej Babiš v prezidentské volbě podpořil. Babiš si tím svou vlastní situaci v Evropě ztížil. Opakuje, že chce být tím politikem, který ze stolu smete povinné kvóty na přijímání uprchlíků. Že ostatní země přesvědčí o tom, že kvóty jsou škodlivé a nefunkční (což je, dodejme, do značné míry pravda). Tím by samozřejmě u Čechů získal tolik politických bodů jako nikdo jiný. Jenže když chcete ostatní získat pro své stanovisko, musíte mít nějaký vyjednávací potenciál.

Babiš to chápe a snaží se − viz jeho citované ujišťování, že Česko zůstává jasně proevropskou zemí. Pomozte mi, žádá Babiš Evropskou komisi a ostatní země EU, netlačte na kvóty, jinak bude v Česku odpor proti EU jen narůstat.

Hezky se to poslouchá a je v tom i hodně logiky. Ale Babiš má zatím problém s jednotou slov a činů. Něco navenek říká a něco jiného dělá v praxi, jak ukazuje jeho podpora Zemana. Tedy člověka, který o sobě sice tvrdí, že je eurofederalistou, ale to je asi tak věrohodné, jako kdyby si kapři chtěli koupit rybářský lístek. A nahodili pruty na břehu vlastního rybníka. Odpor k EU je pro českého prezidenta základním stavebním kamenem, na kterém si v posledních letech vybudoval podporu voličů.

Pokud bude Andrej Babiš chtít u jednoho stolu s ostatními lídry zemí EU skutečně něco zásadního dojednat, musí ukázat, že Česko je ochotné nést i nějaké náklady členství v unii, a ne jen natahovat ruku. A měl by přestat podporovat politiky, kteří pověst naší země v Evropě jen poškozují.