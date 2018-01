Po říjnovém volebním debaklu se do čela ČSSD nikdo nehrnul. Nyní ale nastala výjimečná situace, kdy má strana s pouhými patnácti poslanci šanci dostat se do vlády a rozhodnout o dalším směřování Česka. I proto se o místo v čele strany už přihlásily tři "těžké váhy": statutární šéf ČSSD Milan Chovanec, místopředseda Jan Hamáček a bývalý hejtman Jiří Zimola. Na další vývoj sociální demokracie bude mít ale vliv i Miloš Zeman, který podruhé vyhrál prezidentské volby. Ten už dal najevo, že podobně jako lídr ANO Andrej Babiš preferuje, aby hnutí vládlo s ČSSD s podporou komunistů.

Zeman proto slíbil premiérovi dostatek času na sestavení vlády, zároveň mu ale dal podmínku, že jeho kabinet musí mít většinovou podporu sněmovny. Prezident očividně spoléhá na to, že se sociální demokraté na sjezdu 18. února rozhodnou pro koalici s ANO. A Zeman má také zájem na tom, aby sjezd strany vyhráli jeho příznivci − získal by tak větší vliv na dění ve vládě.

Největší podporu zatím mají Hamáček s Chovancem, oba jsou ochotní se Zemanem dobře vycházet i nadále. HN s oběma včera hovořily a z jejich slov plyne, že dělicí linie mezi nimi je stále zřetelnější hlavně ve vztahu k Babišovi.

Chovanec zatím trvá na tvrdých podmínkách pro koalici s ANO. Navrhuje, aby sociální demokracie šla do vlády jen v případě, že Babiš nebude premiérem a zástupci ANO neobsadí ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti. "Skutečně nechci, aby ČSSD byla dirigovaná z Agrofertu," tvrdí Chovanec. Podle něj nelze jít do vlády s Babišem, jehož policie podezírá z podvodu v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo.

Pod Hamáčkovým vedením by ČSSD byla k Babišovi vstřícnější. "Pokládám účast trestně stíhaného politika ve vládě za obrovský problém, ale nemohu vyloučit, že nastane situace, kdy sociální demokracie bude volit ze dvou špatných řešení," řekl včera Hamáček. Připouští tak možnost, že by ČSSD vstoupila do vlády i s Babišem v případě, kdy by se šéf ANO chystal uzavřít partnerství s SPD a komunisty.

Premiér se snaží členskou základnu ČSSD ovlivnit. Například jí přes deník Právo vzkázal, že nechce mít ve vládě Chovance. "Pan předseda Babiš pokračuje v konkurzu na sobě přátelského šéfa sociální demokracie," reagoval na to Chovanec.

Jenže sociální demokraté mají nadále rozpory i sami mezi sebou. Bývalý ministr Jan Mládek označil tento týden expremiéra Bohuslava Sobotku a Chovance za "hrobníky ČSSD". Pardubický hejtman Martin Netolický zase Chovancovi vytkl, že seděl při vyhlašování výsledků voleb vedle prezidenta. "Nevím, jestli je správné, že dal něco tak výrazným způsobem najevo, když ví, že strana je v názoru na druhou kandidaturu Miloše Zemana rozdělená," myslí si Netolický.

Upozornil tak na zajímavý moment. Na jedné straně kandidáti na předsedu většinou razí silně prozemanovský postoj, na druhé však vztah k prezidentovi prohlubuje neshody ve straně. Část ČSSD se na sjezdu pokusí udržet si odstup od hlavy státu.

"Kdyby se ČSSD chtěla etablovat jako zemanovská a chtěla na to sbírat hlasy, bylo by to velmi krátkozraké," říká předseda Senátu Milan Štěch. V ČSSD není sám, kdo si přeje, aby strana našla střední cestu, kdy nepůjde na ruku prezidentovi.