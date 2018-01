Místo toho, aby si podnikatel Ladislav Semetkovský užíval desítek milionů korun, které v roce 2007 získal od vydavatelství Sanoma za tehdy největší portál o bydlení TvůjDům.cz, rozhodl se vrhnout peníze i energii do dalšího byznysu. Jeho firma vyrábějící v Praze velké bezpilotní letouny se v polovině května hodlá ucházet o stovky milionů od investorů na novém trhu pražské burzy Start.

Ke dronům ale vedla cesta přes média. Semetkovský se po prodeji svého českého vydavatelství nejdřív přestěhoval do Moskvy, kde zůstal věrný oboru, který z něj udělal milionáře − zakládal a spravoval internetové mediální portály včetně serveru o cestování Russian Traveller, jenž mu patří dodnes.

Časem ale jako rekreační pilot dostal nápad, jak prorazit ve zcela jiném odvětví. "Rusko je protkané tisíci kilometrů plynovodů a ropovodů, které se obvykle kontrolují z vrtulníků. Viděl jsem, že to je obrovská příležitost pro bezpilotní letadla. Trh byl na samém počátku a já jsem měl možnost udělat globální produkt," popisuje začátky firmy Primoco UAV, kterou nyní řídí a z téměř 70 procent také vlastní.

Prvním krokem od nápadu k vlastnímu bezpilotnímu stroji bylo sehnat konstruktéra a postavit prototyp.

Vývoj začal na konci roku 2014 a první sériový dron Primoco UAV One 100 opustil továrnu v pražském Radotíně o rok a čtvrt později. "Malé drony jsou na létání kolem komína, mají krátký dolet a jako klasické průmyslové letadlo jsou nepoužitelné," popisuje důvody, proč se rozhodl pro stroj o maximální vzletové hmotnosti 100 kilogramů a vyplnil tak mezeru na trhu mezi malými elektrickými drony a velkými vojenskými bezpilotními letouny.

Ačkoli Primoco svoje letadla vyrábí jako civilní, mohou být využita i k vojenským účelům. I proto musí vývoz do zahraničí schvalovat české úřady, což kvůli sankcím ze strany EU zkomplikovalo záměr vyvážet do Ruska.

První stroje proto Primoco dodalo do jiných regionů, zatím poslední zakázka spočívala ve výrobě tří strojů pro malajsijské letectvo a ve výcviku lidí, kteří budou letouny na dálku ovládat.

"Z pohledu prodeje se zaměřujeme kromě Ruska také na Blízký východ, Afriku a Asii. V těchto regionech chceme realizovat drtivou většinu prodejů," uvádí Semetkovský. Na Severní Ameriku necílí kvůli silné konkurenci, o Evropu se naopak nezajímá kvůli regulaci.

Mezi zákazníky české firmy patří kromě energetických a těžebních společností také policejní či armádní složky. "Zpravidla jde o monitoring produktovodů a dolů, hlídání hranic nebo využití při požárech či operacích na moři," popisuje podnikatel případy, kdy se stroj o doletu až 1500 kilometrů osazený kamerami, laserovým skenerem Lidar či různými senzory uplatní.

Do konce roku 2017 Primoco vyrobilo čtyřicet dronů, nyní produkuje v průměru jeden stroj za týden. "Do pěti až šesti let počítáme s tím, že se dostaneme na zhruba 500 dronů ročně, kapacita naší továrny je ale jen zhruba 100 až 150 kusů za rok," uvádí Semetkovský.

Vývoj a výrobu původního dronu i rozšíření nabídky o verzi One 150 se silnějším motorem, který si firma navrhla sama, financovali dva spolumajitelé (kromě Semetkovského ještě Gabriel Fulop) výhradně z vlastních peněz.

Na rozšíření výrobních kapacit už ale budou shánět kapitál u investorů. "V Radotíně máme jen tisíc metrů čtverečních. Každé nové letadlo navíc musíme složit a převézt autem na zalétání do Vodochod nebo Příbrami," říká ředitel Primoca. Ačkoli firma svého času zvažovala i licenční výrobu v Rusku, nová výrobní hala bude stát nakonec v Česku. Součástí areálu má být i vlastní vzletová a přistávací dráha pro drony.

Ze tří zvažovaných variant financování se Semetkovský rozhodl pro vydání nových akcií na novém trhu pražské burzy Start. Stávající kapitál plánuje navýšit o 15 procent, čímž chce pro Primoco získat nižší stovky milionů korun.

"Jednali jsme s několika fondy i individuálními investory. Letectví ale málokdo rozumí. Proto ho považují za rizikové a raději investují do IT a jiných extrémně konkurenčních prostředí," říká ředitel Primoca.

Vydání dluhopisů pak firma zavrhla proto, že zatím negeneruje dost velké tržby a je ve ztrátě. "Než něco postavíte a dostanete se na trh, tak to nějaký čas trvá. Primoco existuje teprve tři roky. Do zisku se dostaneme letos při očekávaných tržbách kolem čtvrt miliardy korun," odhaduje ředitel.

Nové zákazníky si chce získat především cenou, která je oproti srovnatelným zahraničním dronům za milion eur zhruba pětinová. "Je to dané i tím, že obdobné stroje jsou ve světě zpravidla vojenské. Vzniká jen několik kusů pro lokální armádu a daný podnik z toho musí fungovat. My budeme moci čerpat úspory z rozsahu.

Kromě pouhé výroby letadel chce Primoco vydělávat také na poskytování leteckých služeb. "Zákazníky často nezajímá samotné letadlo. Jde jim o splnění mise. Například potřebují zjistit, kolik se vytěžilo za rok v povrchovém dole. Dříve si zavolali geodety, teď si objednají nás a my jim s našimi partnery celou tu službu poskytneme," popisuje Semetkovský způsob, jak se uplatnit i v Evropě.

