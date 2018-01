Každý den lze v Hanoji vidět stejný obrázek. Pouliční pivní výčepy se plní kolem poledne a v podvečer si už lidé vynášejí nízké plastové stoličky na chodník. Užívají si čerstvě uvařené pivo Bia hoi. Sklenice přijde asi na 7000 dongů, v přepočtu něco přes šest korun. Je to jedno z nejlevnějších piv na světě, ale dobré.

Obliba tohoto levného piva však klesá. Především mladí Vietnamci dávají stále více přednost mezinárodním značkám, jež jsou dražší než piva domácí.

Roční spotřeba piva na hlavu ve Vietnamu během uplynulých čtyř let vzrostla ze 34 na současných 42 litrů. Více se vypije jenom ve dvou asijských zemích − v Jižní Koreji (45,8 litru v roce 2016) a Japonsku (42,6 litru). Do roku 2021 by vietnamská spotřeba piva měla stoupnout na 48 litrů, předpovídá britská společnost Euromonitor International, sledující spotřebitelské trhy po celém světě.

42 litrů dosahuje nyní ve Vietnamu roční spotřeba piva na obyvatele. Ve srovnání s průměrem Evropské unie je to asi polovina. V Česku je roční spotřeba dokonce přes 140 litrů piva na hlavu.

Vietnamský trh s alkoholickými nápoji je podle expertů výjimečný tím, že jeho spotřeba se soustřeďuje právě na pivo. Na rozdíl třeba od Indie, kde konzumenti dávají přednost lihovinám.

S Heinekenem soupeří i Thajci

To, že Vietnamcům pivo chutná stále víc, neuniklo nadnárodním pivovarnickým skupinám. Trh ve Vietnamu je třetí největší v Asii − po Číně a Japonsku. Ze západních společností na něm dosud získal největší podíl nizozemský Heineken, nabízející hlavně značky Tiger a Larue. Ve Vietnamu je přítomen už zhruba pětadvacet let a na tamním trhu s pivem mu patří zhruba pětina.

Nizozemci ale mají velkou konkurenci, a nejen evropskou. V souboji o pivovar Saigon Beer Alcohol Beverage (Sabeco) zvítězila loni v prosinci thajská společnost Thai Beverage, která v něm za 4,8 miliardy dolarů získala většinový podíl.

Vietnamská vláda rovněž nabízí další majetkový podíl v pivovaru Hanoi Beer Alcohol & Beverage JSC (Habeco), jehož menšinovým akcionářem je se 17,51 procenta dánský Carlsberg. Ten by svůj podíl rád navýšil téměř na 62 procent. Zahraniční investoři mohou podle dosavadních vietnamských zákonů získat v místních firmách maximálně 49 procent, ale vláda může udělit výjimku.

Stát chce prodejem utržit co nejvíc

Carlsberg v současné době jedná s vietnamskou vládou o ceně za Habeco. Měla by vycházet z průměrného kurzu akcií tohoto pivovaru za určité období. Vláda přitom stanoví cenový "práh", pod který nesmí cena prodávaného podílu klesnout. "Hanoj dává investorům jasně najevo, že o prodejní ceně se bude tvrdě vyjednávat, zvláště jde-li o podniky považované za rodinné stříbro," komentuje Marc Djandji z makléřského domu Viet Dragon Securities.

Šéf japonské pivovarnické skupiny Asahi Group Holdings, která vlastní mimo jiné Plzeňský Prazdroj, Akijoši Kodži soudí, že cenové požadavky hanojské vlády jsou poněkud přehnané. Akciové podíly v evropských pivovarech jsou podle něj levnější. "Vysoká cena, kterou vietnamská vláda za podíly v pivovarech požaduje, by mohla zahraniční zájemce odradit," říká Trevor Stirling, analytik společnosti Sanford C. Bernstein.

Rozsáhlé privatizační plány

Vietnam, který se delší dobu potýká s rozpočtovými schodky, a jeho veřejný dluh proto stoupá, se rozhodl, že urychlí privatizaci státního majetku. Jejím prostřednictvím se snaží přitáhnout zahraniční kapitál, který by přispěl k modernizaci hospodářství, jehož tempo růstu patří k nejvyšším na světě (loni o 6,8 procenta).

Vláda v Hanoji loni investorům prodala šestkrát více akcií státních podniků než v roce 2016, což jí vyneslo 135,6 bilionu vietnamských dongů, v přepočtu zhruba šest miliard dolarů.

"Potřebujeme více zahraničních investic, ale současně máme zájem o solidní investory, kteří nám pomohou zlepšit řízení a správu podniků," sdělil v rozhovoru pro agenturu Bloomberg vicepremiér Vuong Dinh Hue.

