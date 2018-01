Někteří bohatí Rusové zažili v posledních týdnech nepříjemné překvapení. Na letišti je se seznamem jejich nákupů čekali celníci, kteří začali využívat databázi žádostí o návrat DPH v tax-free obchodech.

"Klient přiletěl do Moskvy, tradičně odstranil všechny cenovky z koupených hodinek a šperků a po příletu tvrdil, že ty předměty vlastní již několik let. Ale celníci nejenže prohledali jeho zavazadla, ale věděli, co hledat a kdy a za kolik ty věci koupil," cituje moskevský list Vedomosti právníka jedné poradenské společnosti. Nejvíce se nečekané kontroly týkaly soukromých letadel. Podle slov pracovníka jedné z firem, které pronajímají business jety, problémy má nyní několik bohatých podnikatelů, ale v síti celníků uvázla také řada vysokých státních úředníků.

Celkem bylo zabaveno zboží za více než 200 milionů rublů (asi 90 milionů korun).

Podle ruských zákonů lze bezcelně dovézt předměty v hodnotě do 10 tisíc eur. Za dražší je potřeba zaplatit clo ve výši 30 procent. To se ovšem chce jen málokomu. Lidem sice hrozí zabavení zboží, pokuta, nebo dokonce trestní stíhání, ale snaží se najít způsob, jak nařízení obejít. "Klienti si dříve nedokázali představit, že by se celníci v Rusku mohli dozvědět o jejich nákupech na dovolené," říká Andrej Silanťjev ze společnosti Deloitte Russia.

Jenže celníci začali využívat přístup k databázi proplacených tax-free nákupů. "Funguje to poměrně operativně. Jakmile se někomu vrátí peníze, tak do Ruska putují informace o jeho jménu, nákupu a čísle letu," vysvětluje právník Alexej Karčemov. Nejvíce informací podle listu Vedomosti přichází ze Švýcarska.

Dalším způsobem, jak se dostávají informace o zahraničních nákupech k ruským celníkům, je mezinárodní spolupráce policejních složek. Podle jednoho ze zdrojů listu Vedomosti v ruském ministerstvu vnitra v řadě zemí platí, že prodejci opravdu drahého zboží musí takové obchody hlásit úřadům. Ty potom prošetřují, zda kupec například nepere špinavé peníze. V případě, kdy je klient cizinec, tak informaci policie poskytne i úřadům v jeho zemi.