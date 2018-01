Dálnice se v Česku staví tak pomalu, že podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) není možné, aby dálniční síť byla dokončena v roce 2050, což je současný státem stanovený termín. Podle optimistických plánů z konce 90. let měla být přitom dálniční síť hotova už před osmi lety. "Tempo výstavby dálnic je velmi pomalé a v některých fázích přípravy se oproti předchozí kontrole ještě zpomalilo," řekl mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Podle kontrolorů bylo mezi lety 2013 a 2017 zprovozněno v průměru jen 16 kilometrů dálnic ročně. Aby se dálniční síť stihla dokončit do roku 2050, musel by stát každý rok postavit alespoň 25 nových kilometrů.

K takovému tempu se však výstavba ani zdaleka nepřibližuje. Letos by se mělo otevřít jen 18 kilometrů nových úseků. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO), který je v čele resortu od konce roku 2014, nyní chystá změnu, která by měla proces přípravy důležitých dopravních staveb výrazně zkrátit.

16 km dálnic bylo průměrně postaveno každý rok mezi lety 2013 a 2017. Letos by to mělo být o dva kilometry více.

Pokud se v současnosti stát s majitelem pozemku nedohodne na finanční kompenzaci a pozemek začne vyvlastňovat, musí často řadu let čekat, než soud spor vyřeší. Novela zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury proto zavádí institut takzvané předběžné držby, který státu u prioritních staveb umožní stavět ještě před rozhodnutím soudu o odvolání proti vyvlastnění pozemku v trase dálnice či železnice.

Úředníci ministerstva dopravy se inspirovali v Německu, kde se předběžná držba u důležitých dopravních staveb řadu let používá.

"Současná praxe ukazuje, že největším problémem při přípravě staveb dopravní infrastruktury jsou časové prodlevy způsobené nemožností zahájit stavební práce," stojí v návrhu změny zákona. Podle zástupců ministerstva dopravy mezi důvody časových prodlev patří i obstrukce některých majitelů pozemků, které mohou výstavbu zablokovat na několik let.

Příkladem je dvacetiletý spor farmářky Ludmily Havránkové se státem, který bránil dokončení dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové. Takové zablokování stavby dálnic by už v budoucnu nemělo být možné.

Co se má změnit ◼ Novela zavádí institut předběžné držby. Ten by státu umožnil začít stavět důležité dálnice a železnice i na pozemku, který mu ještě nepatří.

◼ Vybrané důležité dopravní stavby budou vyjmenovány v příloze zákona. Jsou tam všechny dálnice a řada železničních tratí. Na poslední chvíli se tam navíc objevily i stavby energetické infrastruktury.

◼ V každém kraji by vznikl specializovaný stavební úřad, který by vedl celé územní řízení.

◼ Stavební firma bude mít přístup na pozemek i bez svolení majitele. Musí ho ale poté uvést opět do původního stavu.

Podle prezidenta Asociace pro rozvoj infrastruktury Tomáše Janeby by novela mohla proces výstavby urychlit až o několik let. "Není to však samospásné, stejně tak by bylo potřeba změnit způsob zadávání zakázek, kde se rozhoduje jen podle nejnižší nabízené ceny," tvrdí Janeba.

Novela také usnadňuje vstup na pozemek stavebním firmám, které na něm budou provádět třeba průzkumné práce. Ke vstupu nebudou potřebovat ani povolení majitele. Firma by ale podle zákona měla povinnost uvést pozemek do původního stavu. Majitelům pozemků vychází novela vstříc i v tom, že stát bude mít povinnost jim do dvou měsíců zaplatit hodnotu pozemku určenou znalcem.

O konečné podobě novely budou dnes diskutovat zástupci ministerstva dopravy s některými poslanci. Poté zamíří do prvního čtení ve sněmovně. Pokud půjde projednávání hladce, zákon by mohl začít platit už letos na podzim.

Debata se však pravděpodobně strhne okolo toho, co má být na seznamu důležitých staveb. Zatím na něj patří všechny tuzemské dálnice, řada železnic jako například spojení mezi Prahou a Kladnem včetně možného napojení Letiště Václava Havla a také čtyři plánované tratě pro rychlovlaky.

Pirátům vadí, že na něj na poslední chvíli byly přidány také stavby energetické infrastruktury. Na rozdíl od dálnic a železnic však nejsou konkrétně vyjmenovány.

Místopředseda ČSSD Petr Dolínek zase považuje za zásadní, aby na seznamu staveb byla i trasa D pražského metra, která tam však chybí.