Dlouholetý starosta Palerma Leoluca Orlando vedl letitý boj s tamní mafií. Tu se mu sice ze sicilské metropole nepodařilo úplně vymýtit, mafiánští bossové už ale nemají vliv na řízení města. "Palermo bylo dříve hlavním městem mafie, nyní je to ale metropole kultury," říká starosta v rozhovoru pro HN.

Po mafii se nyní Orlando zabývá migrací − právě Palermo a potažmo celá Sicílie patří mezi italské regiony, kam kvůli geografické poloze připlouvají migranti vůbec nejčastěji.

Pomoc migrantům ocenil i papež

Sedmdesátiletý starosta Palerma dnes bojuje hlavně za to, aby se zrušila povinnost získat povolení k pobytu. Domnívá se, že právě tento dokument vhání přistěhovalce do náruče organizovaného zločinu. "Je to novodobá forma otroctví. Pokud nemáte povolení k pobytu, tak si nepronajmete byt, neseženete práci," vyjmenovává. Mnozí tak hledají práci na černo a propadají do sítě mafie, která se rychle přeorientovala na migranty. "Stejně jako prohibice v USA vytvořila Al Capona, tak tady povolení k pobytu podněcuje organizovaný zločin."

Sám nevnímá odlišnosti mezi obyvateli města a nově příchozími. "Kdyby se mě někdo zeptal, kolik je v Palermu migrantů, neodpověděl bych, že je jich 60 nebo 70 tisíc, ale řekl bych, že žádní. Mezi obyvateli Palerma a migranty nejsou žádné rozdíly," uvádí.

Jeho postoj uznal i papež František, který mu loni zaslal dopis vyjadřující podporu a uznání.

Léta bojů proti mafii

Nyní sedmdesátiletý Orlando se v politice pohybuje už téměř 40 let. Starostou Palerma byl zvolen hned několikrát, vůbec naposledy loni. Ve funkci tak působil v letech 1985 až 1990, pak 1993 až 2000 a nakonec od roku 2012 do současnosti.

A proč se na začátku 80. let rozhodl vstoupit do politiky? Hlavní podíl na tom měla mafie a snaha očistit město od jejího vlivu. "Tehdy jsem spolupracoval s guvernérem Sicílie Piersantim Mattarellou. V roce 1980 ho nechali zavraždit politici a mafie," vysvětluje dlouholetý starosta Palerma.

"V ten den, kdy byl zavražděn, jsem se rozhodl, že jako nezávislý budu kandidovat, abych město očistil od mafie a zkorumpovaných politiků," dodává Orlando s tím, že právě oni měli tehdy velký vliv na chod města. Sám se kvůli tomu dostal na "seznam smrti" tamní mafie.

"Byla to dlouhá cesta. Když jsem začínal, Palermo řídila mafie. Starostové běžně patřili mezi přátele mafiánských kápů. Abych byl upřímný − jeden starosta nepatřil jenom mezi jejich známé, on sám byl mafiánský boss," doplňuje s tím, že v roce 1985 se mu podařilo zvítězit ve volbách, a poprvé se tak posadil do křesla starosty. Tehdy ho ve funkci podporoval i Sergio, bratr zavražděného Piersantiho Mattarelly.

Postupně se mu podařilo zbavit vedení Palerma vlivu mafie. Vítězství je to ale neúplné. "Nyní můžu říct: mise se zdařila. Sergio Mattarella byl v roce 2015 zvolen prezidentem Itálie. Mafie už Palermo neřídí, je ale stále aktivní," říká Orlando.

Palermo je dnes městem kultury

Nyní se Orlando pokouší zlepšit image Palerma. Do města láká různé kulturní akce a současně vylepšuje tamní infrastrukturu. "Palermo už není hlavní město mafie," zdůrazňuje. Loni získalo ocenění Italské město kultury, letos pak hostí putovní uměleckou přehlídku Manifesta, kterou starosta podporuje.

Rozšiřuje počet tamních tramvajových linek nebo také zóny se signálem wi-fi. "Jsme také prvním městem v Evropě, které nabízí sdílená auta pro zdravotně postižené," doplňuje starosta, který nedávno navštívil Prahu.