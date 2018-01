Už před parlamentními volbami slibovalo ministerstvo financí zcela nový daňový zákon. Už je připravený, ale ještě před spuštěním schvalovacího kolečka musí resort vyřešit jedno dilema: má vzniknout jeden nový zákon, nebo dva? Ozývají se hlasy, že by jeden měli mít živnostníci a jeden velké firmy.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová v rozhovoru pro HN uvedla, že se kolem případného rozdělení nového daňového zákona vede zajímavá debata. "Argumentů pro a proti je celá řada. Když se stávající zákon o dani z příjmu v roce 1993 psal, bylo to horkou jehlou," uvedla ministryně.

To podle ní zapříčinilo, že dnes mají podnikatelé zastaralý zákon, který se za uplynulé roky jen opakovaně novelizoval. Změn zákona už parlament schválil kolem 150, vše je ale stále postaveno na podobě zákona z dob, kdy tu nebyly zkušenosti ani podnikatelská minulost.

"Korporátní zdanění se pomalými krůčky začíná harmonizovat s evropskými směrnicemi. Oproti tomu zdanění fyzických osob bude vždy výsostnou národní záležitostí," řekla Schillerová, proč by bylo vhodné vypustit zákony dva.

Obě skupiny by tak měly zákon, který by byl jednodušší než jeden generální předpis. A právě zjednodušení daní je to, co ministerstvo dlouhodobě slibuje.

Proti zase hovoří fakt, že část paragrafů by se musela vyskytovat v obou verzích zákona. "Mohlo by to vést k tomu, že se budou rozcházet ve výkladu. Což by bylo velké negativum," doplnila ministryně financí.

Komora daňových poradců poukazuje na to, že rozdílný výklad pro fyzické a právnické osoby se děje už dnes, což není pro uživatele zákona dobře, ale to by právě dvě právní normy odstranily. "Dává to logiku v tom, že ekonomické a právní parametry obou skupin jsou různé. Na jedné straně máte ČEZ, na straně druhé malého pekaře na vesnici," řekl člen prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal.

Potvrdil, že pro komoru byl požadavek dvou zákonů pro firmy a živnostníky zásadní připomínkou k chystanému předpisu. "Důvod je prostý: pokud se má něco zjednodušit, je to jeden ze základních předpokladů," uvedl Nesrovnal. A pokud se volá po jednodušších daních pro živnostníky a malé podnikatele, je podle Nesrovnala oddělený daňový předpis vhodnou příležitostí.

Také samotní živnostníci a drobní podnikatelé by údajně přivítali oddělené verze zákonů. "Pojetí jako dva zákony vychází částečně z našeho návrhu, který byl založen na tom, že vše je nutné maximálně zjednodušit a připravit moderní zákon, ve kterém se zorientuje malý živnostník i velká firma," uvedl Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Současný stav daňových pravidel označil zejména vůči fyzickým osobám za velmi komplikovaný. "Na druhou stranu chápeme, že vůči velkým společnostem je nutné s ohledem na náročnost daňového systému přistupovat jinak," dodal Havlíček s tím, že ani on nepovažuje možný rozdílný výklad shodných pasáží v obou zákonech za překážku.

Nový zákon má například zjednodušit systém daňových sazeb, zprůhlednit systém výjimek pro některé skupiny podnikatelů nebo vyjasnit pravidla zaměstnávání živnostníků, takzvaného švarcsystému.

"Teď jde do další fáze příprav, budeme se bavit o politických parametrech, výjimkách v sazbách a podobně. Pak budeme jednat s různými svazy a komorami," popsala Schillerová.

Nesrovnal však říká, že svazy a komory měly přijít ke slovu mnohem dříve, než se začaly rodit první části zákona. "Nejprve by měl být věcný záměr, ten se měl připomínkovat a pak teprve paragrafy. Tak to zřejmě nebude, což není dobře," uvedl člen prezidia KDP.