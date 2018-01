Nová evropská směrnice o platebních službách, označovaná zkratkou PSD2 (Payment Services Directive), otevřela byznysové příležitosti nejen technologickým start-upům, ale i zavedeným firmám. To může platit také pro pražskou IT společnost ComGate, která se za dvě desítky let stala největším tuzemským hráčem v oblasti platebních bran a platebních řešení pro on-line prodej.

Ředitel ComGate Jakub Ouhrabka vidí v PSD2 šanci posunout byznys i k placení kartami. "Vidíme příležitosti posunout se z on-line světa, kde dnes hlavně působíme, i do světa fyzických plateb, který je stále zhruba desetkrát větší," říká Ouhrabka. Příležitost pro ComGate také nastane, až velké prodejní řetězce začnou vydávat takzvané neasociační karty − tedy ty, které nejsou vázány na systémy Visa nebo Mastercard.

HN: Co podle vás bezprostředně přinese otevření trhu s platebními službami, takzvaná směrnice PSD2?

Situace zatím není jasná, i když už novela zákona o platebním styku tento týden vstoupila v platnost (stále se čeká na finální podobu technických standardů pro autentizaci klientů a bezpečnou komunikaci mezi bankami a třetími stranami, takzvané RTS, pozn. red.). Na jedné straně jsou banky, které teď mají nové povinnosti, na straně druhé fintech firmy, které mají na otevření založený byznys. Je jasné, že banky to stále vnímají jako hrozbu, zatímco fintech firmy tyto změny velmi potřebují. Bude ještě docházet k různým tlakům a bojům o to, co banky musí a nemusí poskytnout.

Jakub Ouhrabka (37) V ComGate začínal pracovat už v roce 2000 (tehdy se firma jmenovala smartNET) ještě jako student Matematicko-­fyzikální fakulty ČVUT. Zprvu měl na starosti navrhování architektury a programování pro SMS soutěže, což bylo v té době hlavní zaměření firmy. Dva a půl roku působil ve firmě jako provozní ředitel. V březnu 2017 se stal generálním ředitelem.

HN: Přinese to tedy nějaké bezprostřední změny?

Jak to vidíme my, tak zatím k velkému třesku nedojde. Částečně proto, že ještě nejsou přesně specifikována ona pravidla RTS. Banky samozřejmě musí splnit zákonnou povinnost, ale to jde buď udělat způsobem, který je velmi byznysově použitelný pro fintechy a pro uživatele příjemný, anebo způsobem, kdy je sice litera zákona splněna, ale banky nabídnou něco, co rozumně použitelné není. Nepřijde mi, že by tu byla vůle přijít s řešením, které by vstup třetím stranám usnadnilo.

HN: Je ale otázka, co přinese tato změna v dlouhodobějším horizontu…

Ano. Na trhu je několik hráčů. Jednak na příležitost čekají řekněme "nové banky" − například Revolut v Británii nebo N26 v Německu, které jsou čistě virtuální, mají jen aplikaci do mobilu a téměř ani nemají internetové bankovnictví. Ty už teď získávají větší a větší popularitu a mají stovky tisíc uživatelů. Pak máme velké nadnárodní hráče, jako jsou Google, Facebook a Amazon, kteří o svých uživatelích hodně vědí a chtějí svá impéria dál rozšiřovat. Rovněž jsou tu fintech firmy, jež jsou dnes zaměřené hlavně na optimalizaci osobních financí, ale umím si představit, že k tomu s pomocí PSD2 přidají další produkty − ovládání účtů z jednoho místa a podobně. A je tu též kategorie alternativních měn. Všechny tyto elementy teď budou vstupovat do hry.

Comgate ◼ Provozuje hlavně platební brány pro on-line nakupování. ◼ Z pohledu tržeb je největší na tuzemském trhu, soupeří s GoPay a PayU.

◼ Mezi její klienty patří například E.ON, Čedok, Mironet nebo Skylink.

◼ Firma kdysi začínala jako tvůrce softwaru pro SMS soutěže, dnes poskytuje klientům také outsourcing call center (např. pro UPC) i logistické sklady.

◼ Má asi 450 zaměstnanců (včetně regionů).

◼ S podílem 90 procent je v ComGate největším akcionářem podnikatel Nikolaj Šťáhlavský.

HN: Je tedy hrozba pro banky reálná? Banky samy říkají, že jsou to ony, kdo má důvěru klientů a kdo bude umět využít situace…

Je vidět, že klasické banky tady ještě dlouho budou. V evropském prostředí zatím žádnou velkou revoluci neočekávám. Banky si ale svoji pozici musí hlídat. Revoluci nečekám ze dvou důvodů. Za prvé: zákazník, například v Česku, je celkem konzervativní, více než třeba v USA. Za druhé: trh platebních služeb je relativně saturovaný a není tu vysloveně něco, co by na něm velmi chybělo. Když se podíváte třeba do Číny, tam se sociální síť WeeChat, obdoba Facebooku, stala obrovskou platební platformou právě proto, že v Číně některé platební služby nebyly rozšířené. Byla tam obrovská mezera na trhu. V Evropě jsou karty již rozdány, vývoj jde od internetového bankovnictví k mobilnímu, banky dokonce už spouštějí i Android Pay, ale je to spíše evoluce. K postupným změnám dochází už i v Česku, třeba v oblasti rychlosti plateb.

HN: Kde je v PSD2 místo pro ComGate? Co to přinese vašemu byznysu?

Chceme dál poskytovat platební služby a rozšiřovat je o další možnosti. Cokoliv nového je samozřejmě riziko i příležitost. Vidíme příležitosti posunout se z on-line světa, kde dnes hlavně působíme, i do světa fyzických plateb, který je zhruba desetkrát větší oproti trhu e-commerce. Terminál je zařízení, které umožňuje i platby mimo schémata Visa a Mastercard, například platby pomocí nových nástrojů, jež přináší PSD2.

HN: Šlo by o vaše vlastní řešení, nebo o akvizici?

Uvažujeme o různých řešeních. V minulosti jsme i některá řešení kupovali, ale většinou vidíme výhodu v tom, si tyto věci vybudovat sami. To někdy bývá rychlejší a levnější cesta. Podíváme-li se na trh platebních terminálů v České republice, tak ve srovnání se západní Evropou je jejich rozšíření stále nízké. V tuzemsku je zhruba 160 tisíc terminálů, potenciál je pro dvojnásobek.

HN: Máte v plánu zažádat o licenci pro takzvanou iniciaci platby (PIS) nebo případně licenci pro poskytovatele služby informování o účtu (AIS)?

Ano, připravujeme žádost o rozšíření naší licence platební instituce o služby AIS a PIS, kterou podáme ČNB do konce ledna.

HN: Vidíte v PSD2 pro sebe ještě i jinou příležitost?

Ano. PSD2 obecně přináší otevření platebních systémů třetím stranám − nahlížením do účtů a inicio­váním transakcí. Ale je tam ještě třetí věc, o které se příliš nemluví: možnost vydávat takzvané neasociační karty pro třetí strany. To jsou karty, které nejsou ani Visa, ani Mastercard. Ta myšlenka byla, že takovou fyzickou kartu vydá třeba obchodní řetězec. Bude sloužit jednak jako věrnostní karta a jednak jako platební karta, například pro placení v daném řetězci. Toto půjde napojit na běžný účet, který má zákazník u banky. A to je zásah do byznysu Visy, Mastercard i bank. Otázka je, zda banky dovolí vytvořit podmínky, aby si pak řetězec jednoduše peníze za nákup zablokoval a strhl. Tohle je z mého podhledu věc, které se banky budou hodně bránit. Kdyby taková věc ale fungovala, emitentem takových karet můžeme být třeba my, protože ani velké řetězce typu Tesco nebudou schopny si takové řešení zrealizovat samy.

HN: Jaká je podle vašeho názoru budoucnost platebních služeb?

V této oblasti se určitě máme na co těšit. Co tady bude za pět deset let, je ale těžké odhadnout. Vidím tady cestu postupné evoluce a postupného zlepšování pro koncové zákazníky. V tuto chvíli nevidím žádnou velkou revoluci, která by vše najednou obrátila naruby, aby banky ztratily své místo. Banky jen už nebudou hegemony, kteří zastřešují všechno.

