Dva dny poté, co voliči definitivně rozhodli, že se její muž nestane příštím prezidentem, dorazila Eva Drahošová do kavárny v pražském Suchdole v dobré náladě. Manžel ji doprovázel, tentokrát ale jen jako řidič. Žádnou zásadní chybu podle ní v kampani neudělal. "Podle mě to dělal dobře," shrnula jeho bitvu o Pražský hrad, která skončila těsnou prohrou.

Jaká první slova jste řekla svému muži poté, co bylo jasné, že se prezidentem nestane?

Nevím. Ale už předtím jsme si říkali, že i kdyby to nedopadlo, tak jsme v podstatě vyhráli. Když si vezmete, že prezidenta zná každý, a manžela ještě na začátku roku neznal skoro nikdo, tak je to velký úspěch. I když nevyhrála slušnost, kterou si velká část národa přála.

A jaké byly vaše první myšlenky, když jste se v neděli ráno probudila?

Naše budoucnost byla nejistá, bylo to buď − anebo. Takže určitá úleva v tom, že už vím, jak to bude pokračovat. Ale jako člověk jsem zklamaná, že k té změně nedošlo. Nešlo o Drahoše, ale o změnu.

V neděli odpoledne jste se po dlouhé době sešli s nejbližšími na rodinném obědě. Jakou zpětnou vazbu jste od nich dostali?

Určitě nám nic nevyčítali. Zaznělo tam, že jsou na nás pyšní.

Je něco, co byste manželovi vy sama teď zpětně vytkla?

Podle mě to dělal dobře. Zachoval si slušnost, která v něm je. Leckdo mu vyčítá, že slušnost je málo. Ale my jsme se během kampaně mimo jiné setkali právě s tím, že lidem chybí elementární slušnost.

Nepřemlouvala jste ho, aby přece jen šel do více než dvou televizních diskusí?

Pan prezident ale původně říkal, že debaty budou dvě, až na poslední chvíli přišel se čtyřmi. A to už manžel měl výjezdy. To prostě nešlo. Já si myslím, že stačily dvě debaty.

Řada lidí Jiřímu Drahošovi vyčítala poradce Jakuba Kleindiensta, který je spojován mimo jiné s neprůhlednými zakázkami kolem Davida Ratha. Mluvili jste o něm s manželem? A nerozmlouvala jste mu ho?

Manžela jsem se na ty kauzy ptala a on mi vysvětlil, že to je všechno dezinformace. Jakub Kleindienst chtěl, aby manžel vyhrál. A tak by byl sebevrah, kdyby do toho šel s tím, že má za sebou nějakou špatnou minulost. Takže si nemyslím, že to byla chyba. Na manžela nic reálného nenašli, tak museli sáhnout po výmyslech.

I na vás se v kampani, zvlášť v poslední fázi, snesla několikrát kritika. Třeba když jste se prořekla, že Jiřímu Drahošovi fandí v České televizi.

To už jsem vysvětlila, tak to nebylo. Ta slova se týkala pár lidí ze zákulisí ČT, ne redaktorů. A byl to jejich soukromý názor. Mimochodem, podobné názory jsme slýchali i v dalších médiích, která jinak manželovi nijak nefandila.

Během svých cest jste také o vás s manželem prohlásila, že jste "pravdoláskaři a havloidi". Nemohlo vám toto u části voličů uškodit?

Ty reakce mě zarazily. Ti, co se vysmívají pravdoláskařům, jsou tedy pro lež a nenávist? Vysmívat se něčemu takovému mi přijde strašné. Takže vůbec nelituju, že jsem to řekla.

Jaký je váš nejhorší zážitek z kampaně?

Ty dehonestující fámy, které kolovaly kolem mého manžela na internetu. Když jsme začínali, tak se mě novináři ptali, jestli jsem na to připravená. Já jsem odpovídala, že na to se připravit nedá, ale že s tím počítám. Ale když slyšíte ty urážky a hlavně nepravdivé informace, tak to vám samozřejmě vadí. Pak už jsem ale byla nad věcí. Manžela znám, tak kdo mi co bude povídat. Jen mě mrzí, že tomu spousta lidí uvěřila.

Sama říkáte, že jste se setkávali hlavně s lidmi, kteří manžela podporovali. Nebyla ale toto taktická chyba? Neměli jste se spíš setkávat s jeho odpůrci a snažit se přesvědčit je?

Přesvědčené už nepřesvědčíte. Ty, kteří podporovali prezidenta Zemana, už nepřesvědčíte. Takže to fakt nemělo cenu. I naši známí, kteří mají různě chalupy na venkově, nám říkali, že to je marné.

Prezident Zeman při návštěvě krajů volil opačnou strategii. Udělal si mítink na náměstí, kde se mohl zastavit každý. Neuvažovali jste také, že byste kromě besed v kulturních domech a kinech vystupovali i na náměstích?

Takoví lidé chodí na náměstí proto, že chtějí vidět prezidenta. Ale na Drahoše by nikdo nepřišel.

Nevyčítala jste svému muži, stejně jako velká část veřejnosti, že je příliš studený, málo vřelý při vystupování?

Mně to nikdy nepřišlo. Na debatách byl vždy vtipný, měl od začátku skvělý kontakt s obecenstvem. Jinak jsme prostě každý trochu jiný, já emoce dávám víc najevo. Manžel je holt vědec, který drží emoce spíše na uzdě.

Určitě jste zaznamenala velmi pozitivní ohlasy na vaše vystupování, často lepší, než jaké byly na pana profesora. Kde se to ve vás vzalo?

Jestli je pro mě něco v kampani překvapením, tak jsem to já sama. Dlouho jsme o tom debatovali. Manželovi jsem řekla, že do toho půjdu s ním, ale že nikdy nebudu nikde mluvit. Ještě před rokem jsem nebyla schopna mluvit před lidmi, pouze mezi přáteli. Člověk v sobě na stará kolena objeví něco, co v něm dříve nebylo, a je to zajímavé zjištění. Už mi to nedělá problémy.

Najednou jste veřejně známou osobností, lidé vás poznávají, měla jste ochranku. Jak jste snášela takovou uzurpaci soukromí?

Musím říct, že těžko. Lidi z ochranky byli samozřejmě fajn, ale najednou si uvědomíte, že bez nich nemůžete udělat krok. To je docela zvláštní zjištění.

Politický kapitál, který váš muž nasbíral, je enormní a musí po něm sáhnout jakákoliv politická strana. Padla už nějaká nabídka? Mluvili jste už o tom v rodinném kruhu?

Ještě jsme o tom téměř nemluvili. Já jenom vím, že se manžel z veřejného prostoru nestáhne. Asi je to logické, protože ten potenciál tady opravdu je. Konkrétně vám ale opravdu nemůžu říct, protože to nevím.

A co vy? Oslovila vás komunální politika, neuvidíme vás na zdejší radnici?

Říká se "nikdy neříkej nikdy", ale tohle opravdu neplánuji.

Najdete něco pozitivního na tom, jak to dopadlo?

Pravda je, že manžel dostává spoustu zpráv od lidí, kteří si ho tam přáli a děkují mu, že ukázal trochu jinou cestu. Je tu hodně lidí, kteří chtějí změnu a prosí ho, aby se z politiky nestáhl. Takže i když jsme nezvítězili, tak jsme určitě neprohráli.