Plány několika tuzemských fintechových firem, že bezprostředně po účinnosti nového zákona podají žádost na ČNB, aby mohly co nejdříve začít nabízet nové platební služby, jako je přístup k různým účtům z jedné aplikace nebo snazší placení, se nečekaně komplikují. Nová pravidla, která mají umožnit vstup fintechových firem do finančních služeb, platí od 13. ledna. Zatím ale žádná z nich svou žádost o příslušnou licenci ČNB nepodala.

Fintechové firmy zatím brzdí to, že pro ně na trhu není odpovídající pojištění odpovědnosti za škody. Přitom ho musí mít. "Pojištění, které jsme měli domluvené, ČNB považuje za neodpovídající požadavkům zákona. V současné době nám takový typ pojištění tuzemské pojišťovny nenabízejí. Společně s dalšími zájemci nyní čekáme, zda ČNB bude akceptovat řešení, které připravuje makléřská firma Renomia ve spolupráci s ČPP," říká Petr Dvořák ze společnosti Lime HighTech Solutions, která se chystá podat žádost o povolení na přístup k informacím o účtu. Podobně se vyjádřili i zástupci společnosti BudgetBakers a Spendee. Fintechové firmy chtěly využít pojištění odpovědnosti za škodu pro IT firmy od Generali.

Makléřská firma Renomia podle slov Jiřího Šťastného pracuje na přípravě pojištění, které by ČNB vyhovovalo. Mluvčí ČPP Renata Čapková včera uvedla, že o takovém produktu nemá informace. Podle Dvořáka hrozí, že žádná nová, třetí strana nejméně jeden rok nezačne nové služby nabízet. "Budou je moct spustit banky, které je smí nabízet v rámci svých stávajících licencí automaticky, a další firmy, které žádají jen o rozšíření licence, protože ty už nějaké pojištění mají," říká Dvořák.

Podle poradce pro platební styk z České bankovní asociace Tomáše Hládka bude ale zájem pojišťoven takový nový produkt fintechovým firmám nabídnout. "Pokud je to tak, že ho zatím pojišťovny nemají, tak se o to zajímají. Pro část z nich to může být zdroj nového byznysu," řekl Hládek. Podle včerejší statistiky České asociace pojišťoven, je pojištění firem po havarijním pojištění nejrychleji rostoucí částí jejich tržeb. Za loňský rok pojištění firem meziročně vzrostlo o 5,4 procenta.

Do konce minulého týdne ČNB zaregistrovala žádost jednoho tuzemského subjektu, ale šlo jen o rozšíření stávající licence. A to znamená, že jde o firmu, která už na trhu platebních služeb v nějaké formě působí, a nikoliv o zcela nového hráče. Podobně to platí o dalších třech zahraničních institucích, které ČNB požádaly o notifikaci svých licencí, získaných v některé z členských zemí EU. Jinými slovy nemusí procházet licenčním procesem v Česku a svůj záměr jen oznamují. Jména institucí, které o licenci nebo notifikaci žádají, ČNB nezveřejňuje. Oznamuje je až tehdy, když povolení obdrží.