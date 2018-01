Dvanáctka nově nebo opětovně zvolených rektorů veřejných vysokých škol a univerzit ještě včera po poledni počítala s tím, že budou dnes na Hradě jmenováni prezidentem Milošem Zemanem. Ten však náhle a bez udání důvodu změnil plány a jmenoval je již včera. Jenže bez slavnostního ceremoniálu, který byl v minulosti zvykem. Uskuteční se dnes v Karolinu pod záštitou ministra školství Roberta Plagy, který rektorům předá jmenovací dekrety.

Rektoři se však o změnách místa konání akce dozvěděli poprvé až z médií. Teprve následně je s touto informací kontaktovali zástupci ministerstva. I ti však byli o nečekané změně informováni až v pondělí. "Pan ministr Plaga bude na základě žádosti kanceláře pana prezidenta jmenovací dekrety rektorům v úterý předávat osobně. Další dotazy nejsou na nás," sdělilo ministerstvo ve svém vyjádření.

O změně se dozvěděl ze jmenovaných pravděpodobně jako první staronový rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, kterému kolem poledne volal ministr. "Ptal se mě, jestli je Karolinum volné, nebo kde ten akt může proběhnout," řekl Zima s tím, že ministr důvody přesunutí neuvedl. Vzápětí univerzita historické prostory ze 14. století uvolnila, aby v nich mohl slavnostní ceremoniál proběhnout.

"Ještě včera (v neděli, pozn. red.) jsme počítali s tím, že máme jet na Hrad," divil se také rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller. "Podívejte, já bych byl úplně nejradši, kdybych ten dekret dostal poštou, protože já hospodařím s veřejnými penězi a takhle bych ušetřil nějaké finan­ce za přepravu do Prahy. A Nejvyšší kontrolní úřad by měl ze mě radost," dodal.

Už samotné pozvání na ceremoniál se ale odehrávalo nestandardně. Rektorům nepřišla poštou žádná oficiální pozvánka, nýbrž se o něm od Hradu dozvěděli pouze telefonicky nebo e-mailem. "My jsme oficiálně neměli nic ani předtím. Před týdnem zavolala nějaká paní z Hradu a říkala, že to bude v úterý ve dvě hodiny na Hradě a že už nebudou nic posílat, protože by se to nestihlo," popisoval nově jmenovaný rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

Podobně o pozvání mluvili i další rektoři včetně Zimy. Toho navíc ještě minulý týden prezidentská kancelář kontaktovala kvůli poznávací značce jeho auta, aby mohl vjet přímo do areálu Hradu.

Ačkoliv se mělo předávání dekretů odehrát na Hradě, na webových stránkách neměl tuto akci prezident v programu. "Rozhodli jsme se pro tuto zcela legitimní variantu. Žádnou takovou akci jsme neavizovali," řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na opakovanou otázku, proč byli tedy rektoři pozváni na Hrad, však neodpověděl.