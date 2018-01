Na středeční vládě se má podle informací HN opět jednat o lithiu na Cínovci. Materiál, který znovu shrnuje možnosti státu při jeho těžbě, připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jeho součástí je i chystaný dodatek k loni podepsanému memorandu mezi státem a australskou firmou European Metal, která chce lithium v Česku těžit a zpracovávat.

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (nestraník za ANO) zatím nechtěl věc nijak komentovat. Hüner se minulý čtvrtek sešel s lidmi ze společnosti European Metal, která od roku 2013 vlastní českou firmu Geomet, jež má právo na průzkum v oblasti Cínovce.

Podobně se vyjádřil i Richard Pavlík, ředitel společnosti Geomet. "V tuto chvíli to nemohu nijak komentovat, ale máme zájem se státem spolupracovat," řekl Pavlík. Již loni v říjnu uvedl Keith Coughlan, ředitel a jeden z významných akcionářů European Metalu, že firma usiluje o to, aby se stát do těžby a zpracování lithia zapojil. Australané se také už v memorandu podepsaném loni v říjnu Hünerovým předchůdcem Jiřím Havlíčkem (ČSSD) zavázali, že budou lithium zpracovávat v Česku.

21 tisíc tun lithiového karbonátu se ročně může vytěžit a zpracovat na Cínovci, kde jsou asi čtyři procenta světových zásob lithia.

Podle informací HN z několika zdrojů je součástí v pátek probíraného dodatku k memorandu závazek, že se obě strany vyvazují z jakékoliv právní závaznosti již podepsaného dokumentu. Jinými slovy, že nemůže být použit v případných mezinárodních sporech či arbitrážích proti České republice. Ministerstvo průmyslu v tomto vychází z doporučení od resortu financí, konkrétně odboru, který se arbitrážemi přímo zabývá.

European Metal se má k dodatku vyjádřit do konce týdne.

Už loni se memorandum stalo součástí tvrdé volební kampaně, když hnutí ANO obvinilo sociální demokraty, že je nevýhodné pro stát. Poslanci pak přijali usnesení, aby se podpis zrušil. A hlavně komunisté téma udržují ve hře i po volbách a zmiňují téma lithia jako jednu z podmínek pro případnou podporu vlády Andreje Babiše.

European Metal zatím v Česku investoval asi 350 milionů korun do několika desítek průzkumných vrtů. Jeho pozici posiluje i to, že Geomet má do roku 2025 přednostní právo požádat o těžební licenci.

Pro European Metals je memorandum, jako má třeba těžební gigant Rio Tinto se srbskou vládou u ložiska v oblasti Jadaru, důležité. Hlavně kvůli potenciálním budoucím investorům. Případné zrušení memoranda také může negativně ovlivnit cenu akcií společnosti, která získává kapitál na londýnské burze a stále funguje jako rizikový těžařský start-up.

V Krušných horách jsou asi čtyři procenta světových zásob lithia. Ani v Evropě ale nejde o jedinou lokalitu. Kromě Srbska jde například o těžbu na německé straně Cínovce. Případná těžba zde nenaráží na žádné problémy od německé vlády. Poloviční podíl v projektu loni koupila těžební společnost Bacanora Minerals. Jde o těžebního investora, který například rozjíždí i důl v Mexiku, kde se má s těžbou lithia začít v roce 2020. Odebírat ho bude automobilka Tesla Motors.

Právě čas je podle Pavola Krúpy z Arca Capital, který od loňska nakoupil asi jedno procento v European Metalu, významným rizikem projektu. Celosvětový zájem o lithium nebo kobalt, jejž táhne dopředu očekávaný rozvoj elektromobility a skladování energie, vede k přípravě mnoha dalších těžebních projektů. Významné rozšíření těžby se chystá v Chile a Argentině, které již teď patří k hlavním producentům této suroviny.

Krúpa věří, že se podaří navázat se státem vzájemně výhodnou spolupráci. "Jsme připraveni vložit do projektu dalších 300 milionů korun," uvedl. Studie proveditelnosti těžby má být hotová v roce 2019. S těžbou a zpracováním lithia se počítá od roku 2023. Projekt vyžaduje další investice až 10 miliard korun.

