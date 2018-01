Většina tradičních bank vnímá kryptoměny pouze jako prostředek ke spekulativní investici. Za přímou konkurenci peněz v oblasti placení za zboží a služby bankéři digitální měny nepovažují. Shodli se na tom účastníci panelové diskuse na setkání Fintech Leaders Club pořádaném Hospodářskými novinami.

"V platbách pracuji už patnáct let. Když jsem poprvé viděl kryptoměny, nechápal jsem, proč by je lidé kromě anonymity měli používat pro placení. Rozumím tomu, proč tu jsou, ale není to produkt pro masy," řekl například Tomáš Fíla, manažer provozních služeb Komerční banky.

Michal Šmída, ředitel fintechové společnosti Twisto zaměřené na platby, je k digitálním měnám ještě kritičtější: "Je to čistá spekulace. Za kryptoměnami není žádná skutečná hodnota. Jejich cena výrazně vzrostla pouze díky ira­cionálnímu strachu některých lidí, že by mohli zůstat stranou."

573 mld. USD činí stávající tržní hodnota všech téměř 1500 kryptoměn světa. Třetina této částky připadá na největší bitcoin.

Podle Johna Winklera, jenž v Accenture řídí divizi obsluhující klienty z finančního sektoru, se banky ve střední a východní Evropě o kryptoměny sice zajímají a informují se o tom, jak celý systém funguje, samy ale žádná řešení postavená kolem kryptoměn nezavádějí.

Podobně jako u komerčních bank probudily digitální měny zvídavost také u České národní banky. "Bitcoin jsme studovali, abychom mu porozuměli ještě v době, kdy nebylo jasné, zda se z něj může vyvinout prostředek pro placení. Nakonec jsme došli k závěru, že ve formě, v jaké tehdy byl, nebude pro platby vhodný. A to stále platí," uvedl ředitel odboru dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy ČNB Michal Vodrážka.

Zároveň upozornil na to, že se v případě kryptoměn často argumentuje jejich anonymitou, ale stávající bankovky a mince vydávané centrálními bankami jsou rovněž anonymní. "Většina lidí decentralizovaný systém a anonymní placení nepotřebuje. Ale pokud máme jako společnost pocit, že anonymní elektronické platby chceme, pojďme o tom debatovat. Systémy, které máme, je umí už nyní nabídnout," řekl Vodrážka.

Přestože kryptoměny jako takové v oblasti placení podle panelistů budoucnost nemají, technologie decentralizované databáze blockchain, jež stojí za nimi, je sama o sobě pro komerční i centrální banky zajímavější. "Myšlence blockchainu rozumíme a poměrně intenzivně se jeho zkoumáním zabýváme. Chceme vědět, zda by mohl fungovat v současných centralizovaných platebních nebo vypořádacích systémech," uvedl Vodrážka.

V praxi by se mohl blockchain používat třeba k rychlejšímu podepisování dokumentů a ověřování indentity protistrany. "Banky potřebují přesouvat hodnoty mezi jednotlivými pobočkami v rámci jedné země nebo i mezinárodně. Pomocí blockchainu by se mohly vyhnout dvojímu či trojímu ověřování a všem procesům, které nyní berou hodně úsilí i času," myslí si Dite Gashi, ředitel start-upu Blockify, jenž s některými bankami už na zavedení blockchainu pracuje.

Související