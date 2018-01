Není mnoho korporací, které jsou tak populární, že se dostaly až do vtipů. Ikea k nim rozhodně patří. "Smontujte si křeslo a posaďte se," říká šéf vítající žadatele o místo v nábytkářském gigantu. Kreslený vtípek je mezinárodně srozumitelný, protože zástup lidí, kteří kdy dobrovolně či trochu z nutnosti sestavovali nějaký výrobek s modrožlutým logem švédské firmy, se počítá ve stamilionech či už spíš v miliardách. Ingvar Kamprad, zakladatel řetězce Ikea, který ve věku 91 let zemřel na konci minulého týdne, ale nezařídil jen to, že se všichni umíme "ohánět" inbusy různých velikostí. Mnohé studie popisují, jaký vliv měla Ikea na rozšíření moderního designu do všech vrstev společnosti a jeho "demokratizaci", jehož odvrácenou stranou je však unifikace a zánik dlouhé řady tradičních výrobců.

Podobně fascinující jako dopad Ikey na to, jak svět bydlí, je způsob, jakým toho Kamprad dosáhl a který z něj udělal jednoho z nejbohatších lidí světa. Nápad prodávat nábytek v podobě prvočinitelů, které si zákazník musí teprve smontovat, zněl exoticky i v době, kdy se jako stavebnice prodávaly třeba i automobily. Logistická revoluce, kterou to umožnilo, dala Kampradovi jasnou výhodu nad konkurencí. Snížení nákladů bylo natolik razantní, že zákazník rád akceptoval fakt, že si nábytek odveze a sestaví sám. Úroveň, na niž se Ikea během let vylaďování postupů dopracovala, vynikne při srovnání s firmami, které se pokoušejí o totéž, tedy o minimalizaci dopravních nákladů, ale nedělají to zdaleka tak dobře. O tom, jestli se z montáže stane martyrium a z hotového výrobku napůl zmetek, rozhodují detaily. A ty má Ikea díky genetickému kódu, který jí vtiskl zakladatel, vychytané.

Kamprada obklopuje správná podnikatelská legenda, postavená jak na jeho důslednosti, tak na pověstné šetrnosti, ze které nakonec těží i zákazník. Jeho životní příběh ale obsahuje i temnější epizody, z nichž vyniká ta, že se ještě v pubertě stihl zaplést s pronacistickým švédským hnutím (k němuž ho, tedy podle verze uvedené v jeho pamětech, přivedla zkušenost otce a babičky ze Sudet). Švédský daňový systémem z něj udělal "daňového uprchlíka" žijícího ve Švýcarsku. Vlastnickou strukturu Ikey zamlžil s podobnou efektivitou, s jakou firma vyrábí, přičemž bonusem je, že prakticky znemožnil její převzetí.

Na to by však dnes měl sílu málokdo. Odhadovat výši Kampradova majetku je podobné jako věštit ze sedliny (čísla se pohybují od jednotek miliard dolarů až po miliard šedesát), ale výsostné postavení Ikey v nábytkářském byznysu je nepopiratelné. A první židli přitom Kamprad prodal teprve před 70 lety.

