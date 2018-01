Zvyknout si na papírové bankovky trvalo lidem několik staletí. Plastové karty si důvěru zákazníků získávaly už jen desítky let. Ještě rychlejší rozmach nyní zažívají moderní technologie placení, které nepotřebují vlastní fyzický nosič, ale vystačí si pouze s chytrým telefonem. Rok 2018 navíc bude v tomto ohledu podle mnohých přelomový. A to zejména v Evropě.

Novou šanci vybojovat si místo na trhu platebních služeb, který byl dosud vyhrazen především bankám, získaly takzvané fintechy − zpravidla mladé firmy, jež propojují svět financí a technologií. V lednu jim ji přinesla evropská směrnice o platebním styku známá pod zkratkou PSD2. Ta bankám mimo jiné přikázala sdílet se třetími stranami data o účtech i platbách klientů, pokud k tomu dá zákazník souhlas.

Vzniknout by tak mohly nejen aplikace, které umožní ovládat lidem účty v různých bankách z jednoho místa, ale i řada dalších novinek, jež zjednoduší, zpřehlední a zrychlí placení. "Hotovosti se jen tak nezbavíme a svět bude stále stejný, na druhou stranu vznikne větší tlak na inovace a to je vždy dobré pro zákazníky," řekl na setkání Fintech Leaders Club pořádaném Hospodářskými novinami a poradenskou společností Accenture John Winkler, jenž v této firmě řídí divizi obsluhující klienty z finančního sektoru.

Daniel Krištof, který má v České spořitelně na starosti produkty pro fyzické osoby a drobné podnikatele, v panelové diskusi připustil, že nová pravidla mění atmosféru v bankách a jejich přístup k zákazníkům. "Bankéři si dříve mysleli, že zákazníka vlastní. Se směrnicí PSD2 už ale nemáme monopol na data o klientech, a tak jsme více tlačeni k boji o jejich důvěru, protože oni teď mají mnohem více možností, kam jít."

I když obecná myšlenka otevření bankovních dat dává podle Michala Vodrážky, ředitele odboru dohledu nad peněžním oběhem a platebními systémy ČNB, smysl, je otázka, proč otevírat pouze data o platbách. "Platby se stávají čím dál více komoditou. Přínosy pro zákazníka v této oblasti tím pádem možná nebudou tak velké, jako kdyby byla zpřístupněna také data jiných poskytovatelů služeb na finančním trhu. Existují bankovní i nebankovní produkty s vyšší marží než platby," řekl Vodrážka.

Revoluci, která by zcela zbořila zvyklosti v oblasti placení, nečeká s příchodem PSD2 ani zakladatel a ředitel fintechové společnosti Twisto Michal Šmída. "Nejdříve jsme byli z nových pravidel nadšeni, ale pak jsme si uvědomili, co všechno po nás bude regulátor chtít. Nemyslím si, že bankám zatím dokážeme sebrat klíčový vztah se zákazníkem v oblasti vkladů, hypoték nebo půjček." Cestu, jak doopravdy konkurovat bankám, Šmída nevidí ani v uživatelsky přívětivém rozhraní či hezkém grafickém zpracování platebních aplikací. Některé banky dokážou v této oblasti držet s fintechy krok a u jiných si zákazníci na jejich hůře zpracované aplikace zvykli.

Přidanou hodnotu naopak mohou mladé finančně-technologické společnosti podle Šmídy přinést tím, že dokážou ve srovnání s bankami na internetu snadněji zákazníka identifikovat a získat.

Zatímco banky mají zpravidla pouze informaci o tom, komu jejich klient zaplatil a jak vysoká byla poukázaná částka, internetové obchody podle Šmídy navíc vědí, za co přesně lidé utrácejí. Pro fintechy tak může být spolupráce s nimi zajímavější než s bankami.

Ačkoli se lidé stále více přesouvají se svými nákupy na internet, pořád je podle finančního ředitele největšího českého e-shopu Alza.cz Jiřího Ponrta řada těch, kteří kurýrovi zaplatí raději v hotovosti.

"Jakmile si někdo platbu kartou přes internet vyzkouší, už u ní obvykle zůstane. Ale mnoho lidí se tohoto způsobu placení bojí. A právě pro ně bude PSD2 další možností, jak se vyhnout použití karty on-line," řekl Ponrt.

Zákazníci se podle Krištofa z České spořitelny ve svém přístupu k fintechu dělí podle věku na dvě skupiny. "Takřka všichni lidé nad 40 let věří bankám a chtějí od nich, aby mezi sebe nepouštěly další firmy. Mladá populace je naopak fintechu otevřená a očekává od nás, že budeme agilní," říká Krištof a vnímá tento přístup jako příležitost. "Díky fintechu máme experimentální laboratoř na skutečných klientech, díky které víme, co lidi zajímá a co může být zavedeno masově.

Zatímco ve světě banky do fintechových společností investují peníze a ty nejzajímavější projekty si kupují, v Česku se nic takového téměř neděje. Podle Šmídy z Twisto je to i kvůli tomu, že fintech má v tuzemsku oproti zahraničí zhruba o polovinu kratší historii. "PSD2 může být první krok k tomu, jak i tady zkusit dělat společně dobré služby pro zákazníky."

Český zákon odpovídající požadavkům evropské směrnice PSD2 platí od letošního 13. ledna, a zatím je tak příliš brzy na to hodnotit jeho dopady.

Panelisté se ale shodli na tom, že nakonec budou ze změn těžit hlavně zákazníci. "Nejvíce naopak prohrají firmy, které vyrábějí plastové platební karty," uvedl Winkler z Accenture.

