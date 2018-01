Výsledky prezidentských voleb vyslaly celou řadu důležitých zpráv, jednou z nich je i to, že protievropské nálady nemají ve společnosti zdaleka takovou převahu, jak by mohly naznačovat různé průzkumy, z nichž vyplývá údajný český euroskepticismus. Jednoznačné není ani to, že prozápadně a proevropsky orientované voliče najdeme jen v Praze. Na 84 procent hlasů pro Jiřího Drahoše bylo mimopražských. Zájem o to, aby naše budoucnost zůstala i nadále pevně spojena se Západem, prochází napříč celou zemí.

Proevropský tábor ale není dost silný na to, aby dnes, kdy Evropská unie rozhoduje o své budoucnosti, nezůstalo Česko tím, kdo se v klubu nejbohatších spíše jen veze. Spolu s dalšími státy Visegrádské skupiny zůstáváme pro unii dál "exportéry" vnitropolitických problémů a naše přidaná hodnota ke společnému projektu není velká. Víkendová prezidentská volba nedává velkou naději, že se podaří lépe zvládat stále komplikovanější unijní agendu ani že si budeme lépe plnit své členské povinnosti.

Kromě Zemanova iracionálního zastrašování imigranty rozhodla skutečnost, že jeho vyzyvatelé dostatečně silně ve svých kampaních nenabízeli výrazné myšlenky, které by voliče motivovaly. Protikandidáti vyrukovali se změnou politické kultury, což odpovídalo masivnímu zklamání části veřejnosti ze Zemanovy konfrontační vulgárnosti. Jejich kampaň ale myšlenkově ani programově českou agendu neposouvala kupředu. Převládal opatrný až odmítavý názor na euro, chyběl návrh na zesílení naší role v unii, naopak jakýkoliv náznak solidarity se státy nejvíce zasaženými migrační krizí prakticky nezazněl. Kampaň se více méně smrskla na kritiku podlézání Východu a odmítání podřizovat právní stát politickým zájmům v kauze Čapí hnízdo.

Samozřejmě, není snadné prosazovat nové myšlenky ve vřavě, jakou zorganizovala hradní klaka, navíc proti mistrovi podpásovek a polopravd. O tom ale politika je, a nejen česká. Účinná politická komunikace se nedá improvizovat, musí se vymyslet, ozkoušet a prosadit. Není racionální, cílem je přesvědčit, nikoli prokázat. A není jen o PR a umění "zapůsobit". Chce to výkon, nasazení. A ve správnou chvíli.

V kampani zůstala hodně stranou i domácí politika, třeba to, jak Zeman (ne)spolupracuje s nejrůznějšími institucemi. Tam měl nejvíc slabin. Od Senátu přes působení coby vrchní velitel ozbrojených sil, propad obranyschopnosti až po vztahy se sněmovnou, Ústavním soudem, justicí či katastrofální boj s univerzitami. Samostatnou kapitolou bylo nekvalifikované vystupování v NATO, zpackaný vztah k EU i zahraniční politika. Tu lze označit jako zásadní neúspěch, včetně zbytečných konfliktů například se Slovenskem, ale zejména s Washingtonem, od jehož návštěvy si Zeman tolik sliboval.

Šlo o to, přimět prezidenta, aby předložil účty ze svého prvního mandátu, čemuž ovšem překážely nemístné obavy protikandidátů z negativní kampaně. Bez faktického bilancování, kterému se Zeman cíleně vyhýbal, to nejde. Drahošův aktivnější kritický přístup teprve až v diskusi ČT už nemohl zacelit ztráty z bázlivého vystoupení na Primě.

Příslib sjednocení společnosti byl devízou a zásadní výzvou všech kandidátů změny. K věrohodnosti však potřebovali propracovaný program rozvoje znevýhodněných regionů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Právě v nich jsme nevyužili strukturální pomoc EU pro školství, nenabídli pracovní místa, nezlepšili ekonomiku, kulturu ani nezkvalitnili veřejnou správu.

Opomenuta zůstala rostoucí vrstva spoluobčanů nad 65 let. Jejich životní perspektiva není v nových podnikatelských a technologických příležitostech, ale v sociálních a komunitních službách, v solidaritě společnosti a ochraně a pomoci státu. Cítí se ohroženi, ale nebyli osloveni žádným ze Zemanových vyzyvatelů, jen silně zastrašeni druhou stranou.

Průzkum stavu společnosti volbami máme za sebou. Zůstáváme rozdělení, s vyrovnaným poměrem sil, ale posouváme se k většímu zájmu o modernizaci politiky i evropskou budoucnost. Jakýkoliv pokus o změnu geopolitického směřování nebo restauraci nedemokratických, oligarchických a politiku právu nadřazujících poměrů tvrdě narazí.

Získat důvěru pro pozitivní změnu, přiblížení se k jádru klubu nejbohatších zemí, získat demokraticky vedení země jinak než brutálním vyvoláváním strachu z budoucnosti bude nadále obtížné, závislé na reálném překonávání územních a sociálních rozdílů a posilování soudržnosti české společnosti. A především na aktivní a odvážné politice nabízející změnu. Šance tu je.

