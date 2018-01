Od našeho zpravodaje ze Švýcarska - Při rutinní kontrole pasažérů ve vlaku z Curychu do bavorského Mnichova v září 2010 vzbudil zájem celníků starší, dobře oblečený muž. Cestoval s rakouským pasem na jméno Rolf Nikolaus Cornelius Gurlitt a při rozhovoru byl nervózní. Když celníci přistoupili k osobní prohlídce, našli u muže obálku s devíti tisíci eur − vše v úhledných nových bankovkách. Částka však byla těsně v mezích povoleného limitu, a pasažér mohl v cestě pokračovat.

Epizoda ale zavdala úřadům podnět k dalšímu ověřování. Z něho postupně vyplynula řada zvláštností: Gurlitt, který žil v Německu v luxusní mnichovské čtvrti Schwabing, neměl zřejmý zdroj příjmů a nebyl nikdy zaměstnán. Nebyl registrován u německých daňových úřadů, neměl sociální ani zdravotní pojištění. Žil osaměle jako poustevník a pro úřady jako by neexistoval.

Příběh nakonec přinesl šokující dohru, o které se veřejnost dozvěděla až po třech letech díky odhalení časopisu Focus. Během nařízené prohlídky v Gurlittově bytě v Mnichově (a později ještě v jeho dalším bytě v Salcburku) bylo zadrženo více než 1500 uměleckých děl. Cenu nálezu znalci odhadli zhruba na jednu miliardu eur.

Související Fotogalerie Gurlittova sbírka

Od začátku bylo zřejmé, že ve sbírce, v níž byli vedle starého umění modernisté jako Claude Monet, Auguste Renoir, Henri Matisse nebo Marc Chagall, jsou i díla ukradená židovským vlastníkům nebo díla z vynucených aukcí. Cornelius Gurlitt byl totiž synem sběratele a historika umění Hildebranda Gurlitta, který v dobách třetí říše obstarával peníze pro nacisty prodejem zkonfiskovaného umění do zahraničí.

Mezi umělci

Hildebrand Gurlitt se narodil v Drážďanech v roce 1895. Jeho otec byl uznávaný historik architektury, strýc zase obchodoval s uměním v Berlíně. I jeho starší sourozenci se zabývali uměním − bratr Wilibald byl muzikolog, sestra Cornelia se stala jednou z nadějí mladého německého uměleckého směru − expresionismu (znala se například s Chagallem).

Ke Cornelii měl Hildebrand blízký vztah a rodinu zdrtilo, když v roce 1919 spáchala sebevraždu. O čtyři roky později se mladý Gurlitt oženil a po studiích umění se stal ředitelem muzea v saském Zwickau. Zde se jeho vášeň pro moderní umění mohla konečně uplatnit: do výstavního programu začal prosazovat tehdejší mladé umělce. Patřili mezi ně například členové drážďanské skupiny Die Brücke (Most) − Max Pechstein, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff a další. Přestože výstavy měly úspěch, narážely na nepřátelství místních konzervativních kruhů včetně předáků národně socialistické strany, jejíž vliv sílil.

Hildebrand si už v této době vytvořil mezi umělci mnoho osobních vazeb. Stýkal se s tvůrci, kteří se později stali ikonami moderního evropského umění první poloviny 20. století: s Vasilijem Kandinským, Paulem Kleem, Oskarem Kokoschkou nebo Edvardem Munchem. Finanční těžkosti muzea v době německé hyperinflace i neustálé útoky místního tisku vyústily v ředitelovo odvolání v roce 1930. Gurlitt se pak odstěhoval do Hamburku, kde pokračoval v kurátorské práci jako ředitel tamní umělecké asociace (Kunstverein) až do roku 1933. Nástup nacistů k moci znamenal pro mladého kurátora konec dosavadní kariéry.

Gurlitt ale měl už na začátku štěstí v tom, že si vytvořil důvěrný vztah s bohatým průmyslníkem Kurtem Kirchbachem, který ho vlastně na dráhu obchodníka s uměním přivedl. Toto přátelství se ukázalo jako nedocenitelné právě v době nástupu Adolfa Hitlera k moci. Hildebrand Gurlitt skrýval, že byl podle norimberských zákonů čtvrtečním Židem (jeho babička byla Židovka), a spojenectví s Kirchbachem skýtalo částečnou ochranu. Kirchbach také otevřel Gurlittovi dveře k dalším průmyslníkům, z kterých se postupně stávali zámožní klienti, jimž zprostředkovával nákupy umění.

Jak se moc nacistů v Německu upevňovala, vzrůstal vliv jejich ideologie na všechny sféry tehdejšího života včetně kultury. Nacisté moderním uměním pohrdali, jeho nové formy pro ně byly odrazem degenerace společnosti, znečištěním ideálu krásy a velikosti árijského člověka. Zákaz malování − malverbot − se týkal nejen židovských autorů, ale i těch, jejichž tvorba dostala nálepku "zvrhlé umění". Tato kulturní politika vyústila v letech 1937 a 1938 v konfiskace veškerých děl těchto autorů ve státních muzeích a veřejných sbírkách. Dnes se odhaduje, že v rámci kampaně bylo zkonfiskováno více než 20 tisíc děl. Také židovští obchodníci s uměním museli své podnikání ukončit. V tom, co byla pro stovky obchodníků a umělců pohroma, ucítil Gurlitt (a jeho zákazníci) příležitost.

Hitlerův zloděj

Právě v té době se jeho kariéra obchodníka s uměním rozjela naplno. Nakonec byl díky své znalosti umělecké scény a konexím vybrán do čtyřčlenné skupiny, která měla za úkol pro Goebbelsovo ministerstvo propagandy a národní osvěty s uměním obchodovat. Nacisté totiž dobře věděli, že některá díla lze dobře prodat sběratelům a muzeím v zahraničí za tolik potřebnou tvrdou měnu nebo je lze na mezinárodním trhu směnit za umění staré. Gurlittův vzestup vedl v roce 1943 k tomu, že byl pověřen nákupy děl pro plánované "Führermuseum" v Hitlerově milovaném Linci.

Vyvolení jedinci mohli s uměním obchodovat, směňovat je či získávat cenné trofeje z území, která nacisté v Evropě postupně okupovali. Tato situace zajistila Gurlittovi mimořádně výhodnou pozici k tomu, aby obchodoval nejen pro Říši, ale aby obstarával díla i pro své soukromé klienty − a také pro sebe. Za konfiskáty někdy zaplatil jen symbolické částky. V knize Hitlerův zloděj umění z roku 2017 uvádí autorka Susan Ronaldová několik příkladů, kdy Gurlitt v Paříži za díla získaná v aukci nezaplatil vůbec. Vyvezl je do Německa dřív, než tehdejší úřady mohly udělení vývozního povolení vůbec posoudit.

Na konci války se Spojencům při osvobozování Evropy odkryl děsivý rozsah drancování umění a kulturních památek. Takzvaní památkáři (Monuments Men, zachycení ve stejnojmenném filmu George Clooneyho z roku 2014) měli zajistit tisíce uloupených děl, soustředit je na sběrná místa a pracovat na jejich navrácení. Také Gurlitt byl na sklonku války zadržen, vyslýchán a jeho sbírka byla na čas zabavena. Podařilo se mu ale americké vyšetřovatele přesvědčit, že spíše než zločincem byl obětí nacismu. Nakonec dostal svoji sbírku zpět a ve své kariéře kurátora pokračoval ještě v padesátých letech. Dokonce některá díla půjčoval na mezinárodní výstavy věnované německému umění. Po jeho smrti při autonehodě v roce 1956 připadla sbírka jeho synu Corneliovi, který z ní léta ve skrytu žil.

Schwabinský poklad

Objev Schwabinského uměleckého pokladu, jak nález před pěti lety německá média označila, spustil vleklé soudní spory a pracné zkoumání původu děl, které asi ještě několik let potrvají. Cornelius Gurlitt nakonec podepsal dohodu s Bavorskem a německou federální vládou, ve které souhlasil s tím, že provenience jednotlivých děl musí být ověřena. A v případech, kde se podaří prokázat, že jde o umění ukradené, budou navrácena zákonným dědicům. V květnu 2014 Cornelius Gurlitt umírá a v celém příběhu se objeví ještě další překvapení: zemřelý odkázal celou sbírku, kterou stále zadržují úřady, malému a málo známému veřejnému muzeu ve švýcarském Bernu. A nikdo neví proč.

Téměř danajský dar

Kunstmuseum Bern šest měsíců projednávalo, zda dědictví přijmout. Bylo totiž jasné, že souhlas neznamená jen významný přírůstek do sbírek, ale také přijetí odpovědnosti za kolekci, se kterou se pojí složitá historie 20. století a právní a reputační rizika. Nakonec si muzeum stanovilo podmínku: bude přebírat postupně z Německa jen ta díla, u kterých bude prokázáno, že z nacistických krádeží nepocházejí.

A tak v listopadu 2017, po více než půlroce od převzetí první skupiny asi 60 děl, uspořádalo bernské muzeum výstavu věnovanou problematickému dědictví. Jmenuje se Zpráva o Gurlittově sbírce: Zvrhlé umění − zabavené a prodané.

Většina děl (na výstavě jsou k vidění ještě zápůjčky z kolekce) reprezentuje "zvrhlé umění", které nacistické Německo samo zkonfiskovalo ze svých státních sbírek a později rozprodávalo. Protože konfiskační zákon nebyl nikdy pozdějšími zákony zrušen, nemají původní vlastníci − německé státní instituce − nárok na navrácení.

Výstava ukazuje díla, která byla více než 70 let nezvěstná. Také se ale zabývá vznikem doktríny "zvrhlého umění", která má kořeny ještě před vznikem nacismu a již tehdejší vládci Německa jen obratně ideologicky využili. Je navíc poučnou exkurzí do problematiky obchodu s uměním v době druhé světové války, poodkrývající problematickou roli Švýcarska coby země, která tento obchod často zprostředkovávala. Zajímavá je také sekce, která se věnuje složitostem určování původu děl a těžkostem repatriace a narovnání majetkových křivd způsobených nacistickým plundrováním.

Podle Nikoly Dollové, jedné z kurátorek výstavy, je evidentní, že na postavu Hildebranda Gurlitta se lze dívat jako na příběh vášnivého obhájce moderního umění, který se nakonec nestal ani tak zachráncem pronásledovaných děl, jako spíš spolupachatelem nacistického řádění v obsazené Evropě. Gurlitt se jednak nechtěl vzdát možnosti působit ve světě umění, jednak potřeboval přežít i přes své židovské kořeny. "Ve Francii se pak ale už stal součástí zkázy," řekla Dollová HN. "Člověk se vždycky ptá, co Hildebrand Gurlitt udělal, ale možná by bylo lepší tu otázku obrátit − ptát se, co bylo to, co neudělal, čemu se nepostavil. Pak ho vidíme i z jiné perspektivy než jen jako člověka, který se snažil umění zachraňovat," říká kurátorka. "Gurlitt si navíc obchodem s uměním velmi polepšil, takže peníze tady hrály také velkou roli."

V tomto ohledu je nám Gurlittův příběh možná srozumitelnější než Švýcarům − i v Česku známe z minulé éry bezpočet příkladů lidí, kteří museli spolupracovat s mocí, aby mohli vykonávat práci, kterou milovali. A málokdo z této spolupráce vyšel bez poskvrny a kompromisů.

Výstava v Bernu mimo jiné obsahuje fotokopii plátna Paula Cézanna, o jehož původním majiteli muzeum debatuje s potomky francouzského malíře. "Doufáme, že se někdo ozve, že tuto malbu někdy viděl, případně si vzpomene, že o ní třeba četl někde v dopise," vysvětluje ředitelka muzea Nina Zimmerová, čemu by také vystavení kopie Cézannova díla mohlo pomoci.

V současnosti ještě probíhá paralelní výstava děl z Gurlittovy sbírky v německém Bonnu. Bonnská část výstavy představuje asi 250 exponátů a zaměřuje se na díla, která nacisté ukradli. K vidění jsou zde obrazy Clauda Moneta, Édouarda Maneta nebo Edgara Degase.