Prezident Donald Trump v úterý v noci přednese svoji první Zprávu o stavu Unie a takřka s jistotou lze říct, že vše bude MAGA. Jak zní zkratka jeho ústředního hesla Make America Great Again, s kterým v roce 2016 vyhrál volby a ke kterému ve svém projevu v úterý jistě předloží řadu příkladů, jak se mu už během uplynulých dvanácti měsíců od příchodu do Bílého domu podařilo "učinit Ameriku znovu velkou".

Trump se má čím pochlubit především v ekonomické politice. Jeho deregulační tažení, kdy jak na běžícím pásu ruší opatření svého předchůdce Baracka Obamy, rozvázalo podnikatelům a firmám ruce.

Jeho daňová reforma, kdy snížil korporátní daň z 35 na 21 %, vede k rozmachu investic, nezaměstnanost je rekordně nízká, optimismus amerického byznysu naopak po dlouhé době roste.

Trumpovi se dále podařilo prosadit do Nejvyššího soudu USA konzervativního soudce Neila Gorsucha a rovněž na nižších soudních instancích mimořádně rychle obsazuje volná místa "svými", tedy konzervativními kandidáty.

V zahraniční politice může Trump poukázat, že se vypořádal − jak sliboval v kampani − s Islámským státem a rovněž jeho tlak na Severní Koreu − ať už přímý či prostřednictvím Číny (a skrze Radu bezpečnosti OSN) − je pro Pchjongjang evidentně citelnější, než byla politika "strategické

trpělivosti" Baracka Obamy.

Dopad na civilní život Američanů

A přesto bude většina Američanů sledovat Trumpův projev s obavami, skepsí či přinejmenším s velmi smíšenými pocity. Trumpova "popularita" se pohybuje pod hranicí 40 %. Po prvním roce v úřadě je v tomto srovnání nejhůře hodnoceným americkým prezidentem od konce druhé světové války. Je zřejmé, že kromě demokratů o Trumpovi pochybují i mnozí další voliči.

Středoví, bez vyhraněné politické afiliace. A vedle toho i část konzervativních republikánů, kteří sice uznávají Trumpovy "věcné" úspěchy, ale varují, že svým osobním charakterem a způsobem vládnutí je nebezpečný. V konečném součtu podle nich bude jeho prezidentství destruktivní a vrátí se nejen republikánské straně, ale celé Americe a její demokracii ve zlém.

"Trumpovo prezidentství každým dnem poškozuje nejen republikánskou stranu a konzervativní hnutí, ale ještě důležitěji i náš ústavní systém vládnutí. Prezident podkopává nepsané normy, které slouží jako občanské nosníky naší politické a zákonné infrastruktury," napsal před pár dny Tom Nichols, konzervativní autor a profesor na Naval War College (Námořní vojenská akademie), v deníku Washington Post.

Nichols připouští, že v "hluku, který vytvářejí někteří Trumpovi nejhysteričtější kritici", může být těžké rozlišit mezi tím, co je "pouze znepokojující a co už je skutečně nebezpečné". Podle Nicholse za sebou ale Trump už teď zanechal takové škody, že "bude těžké dát věci dohromady, až on sám už bude pryč".

Ideologicky a politicky Trump podle profesora Nicholse postrádá jakoukoli vizi nebo jen "základní seznam politických preferencí". A protože nemá trpělivost s "nudnými detaily vládnutí", jeho administrativa funguje na jakési "autopilotáži".

K čemuž připomíná, že na řadě ministerstev a úřadech Trumpovy vlády nejsou obsazeny klíčové pozice.

Za ještě větší problém ale Nichols považuje jiný aspekt Trumpova prezidentství. "Mnohem vážnější je dopad, který má Trump na náš civilní život. A tím nemyslím jen prezidentovu setrvalou vulgárnost, i když je šokující, jak dopouštíme chování, které by každého slušného Američana ještě před pár lety pobouřilo." Podle Nicholse jde především o to, že Trumpovi se podařilo "přesvědčit miliony Američanů, že vládnout Spojeným státům nemusí být vážná věc, kterou by měli mít na starosti seriózní muži a ženy".

V Trumpově podání je prezidentství "spektáklem", ve kterém zásadní politická záležitost může být kdykoli zlikvidována urážkou během vyjednávání nebo jen stačí, když se Trump "dostane k mobilu a tweetne něco skandálního jako nějaký rozjívený vandal s barvou ve spreji v ruce".

Pro Trumpovy věrné voliče a podporovatele jsou Nicholsovy argumenty nejspíše nicotné, vždyť jejich prezident má výsledky a na tom záleží. Profesor Tom Nichols však není zdaleka jediný konzervativní komentátor v USA, který tvrdí, že Trumpovo prezidentství vážně poškozuje Ameriku, její kulturu či politické a společenské normy.

Paralýza vládnutí

Dalším je například David Frum, který byl poradcem a autorem některých projevů George Bushe (kromě jiného je mu připisován výraz "osa zla") a který je nyní redaktorem časopisu The Atlantic.

Ve své čerstvě vydané knize "Trumpokracie" (Trumpocracy) Frum píše, že Trump je symptomem problémů, kterými Amerika trpěla už dlouho před ním. Ekonomickou a společenskou nepohodou bílé pracovní třídy a ještě důležitěji pocitem kulturního vykořenění. Trump těchto slabostí americké společnosti využil k volebnímu vítězství, jenže jako prezident je podle Fruma nejen neřeší a ve skutečnosti ani řešit nechce, ale naopak ještě zhoršuje kvalitu americké demokracie.

Frum například upozorňuje, jak Trump propojuje veřejnou správu se svojí rodinnou značkou, a to nejen v byznyse, ale právě i v politice. Zahraniční návštěvy se ve Washingtonu ubytovávají v Trumpově hotelu, aby si u prezidenta "udělaly oko".

Jeho dcera a zeť slouží v Bílém domě, ale zároveň stále mají své podnikání, propagují vlastní komerční značky. A když Trump potřeboval loni na summitu G20 odejít na bilaterální schůzku, posadil na své místo u jednacího stolu, mezi ostatní státníky, svoji dceru Ivanku.

Podobně jako profesora Nicholse i Davida Fruma znepokojuje, jak Trump ohýbá dosavadní pravidla vládnutí, jak překračuje a ruší obecnější politické a společenské normy. Podle Fruma není u Trumpa největším nebezpečím to, že by se pokoušel vyvrátit ústavu, otevřeně popírat právo či snad použít státní moc k zastrašení disentu. Ale je to "paralýza vládnutí, masivní podvracení norem, podněcování osobního násilí k radikalizaci jeho podporovatelů".

V obdobném duchu Trumpovo dosavadní prezidentství rozebral jiný konzervativní autor, Jack Goldsmith, který byl náměstkem ministra spravedlnosti v administrativě republikána George Bushe a nyní je profesorem na Harvard Law School. Podle Goldsmitha se už ukázalo, že americký ústavní systém je dost silný na to, aby ohlídal případnou Trumpovu snahu o porušování zákonů.

Goldsmith například upozorňuje, že soudy zrušily Trumpův původní protiimigrační dekret, kterým chtěl loni v únoru plošně zakázat vstup do USA lidem ze sedmi převážně muslimských zemí.

"Normami je však už Trump zdaleka méně omezen," konstatuje Goldsmith, že tyto "nezávazné, ale důležité principy prezidentského chování" u Trumpa padají jeden za druhým. "Neexistuje žádný daný list prezidentských norem. A sotva si jich i všímáme, pokud však právě nejsou porušeny," dodává profesor Goldsmith, že skutečná důležitost těchto neviditelných pravidel začne být zřejmá až ve chvíli, kdy jsou ničena.

"Veřejně pronesl spoustu lehce vyvratitelných lží, ve svých politických postojích se pohybuje tam a zpět, často v rozporu se členy svého kabinetu, napadá soudy, média, své předchůdce v úřadě, své bývalé soupeře z kampaně, členy jeho strany, zpravodajskou komunitu, a dokonce svého vlastního ministra spravedlnosti, nezveřejnil svá daňová přiznání, neobsadil důležitá místa v administrativě, ukázal ignoranci etických pravidel, do nepolitických záležitostí opakovaně injektuje politiku, své prezidentství propojil se svými podnikatelskými zájmy a dokáže být k lidem veřejně krutý. A ten seznam by mohl pokračovat," vypočítává profesor Goldsmith Trumpovo pošlapávání pravidel a norem.

Co bude po Trumpovi?

Způsob, jakým Trump "odpaluje normy", podle Goldsmitha nemá, jak uvedl v časopise The Atlantic, "v americké historii obdoby". K čemuž Bret Stephens, konzervativní komentátor píšící pro New York Times, doplňuje, že Trumpovi republikánští příznivci toto vše považují za druhořadé a nepodstatné, že poukazují na Trumpovy úspěchy a jeho osobní ustrojení je nezajímá. Mantrou velké části republikánů v éře Trumpa se podle Stephense stalo přesvědčení: "Na charakteru nezáleží".

Podle Stephense jde ale o "fatální omyl". Konzervativci se podle něho pletou, pokud věří, že mohou profitovat z Trumpových politických zisků, a zároveň si myslí, že "skvrny na jeho osobnosti se nějak smyjí". Trumpovo chování má podle Stephense nevyhnutelný vliv na kulturu společnosti. A to na její, jak je přesvědčen Stephens, degradaci.

"Trump posiluje politickou kulturu, která vyzdvihuje vše, čeho by se měli vlastenečtí Američané bát," píše Stephens. A také on připojuje svůj seznam. "Kult síly, otevřenou nechuť k pravdě, násilné pohrdání čtvrtou velmocí, odpor k vysoké kultuře a jiným projevům "elitářství", zálibu v konspiračních teoriích a − což je nejnebezpečnější − jde o politiku, která straní bílým."

Je jisté, že Trumpova úterní Zpráva o stavu Unie bude možná až bombastickou oslavou jeho vítězství a že prezident Američanům slíbí, že to je navíc jen začátek jeho skvělé éry.

Výše citovaný konzervativní autor, profesor Tom Nichols, to ale vidí přesně opačně, když už přemýšlí, co bude po Trumpovi: "Příští prezident bude muset vybudovat svůj úřad od základu znova. Američané se budou muset znovu naučit brát prezidentství vážně. Kongres se bude muset vrátit k předpokladu, že prezident rozumí politice a že ho politika vůbec zajímá."

Budou na to Američané a jejich příští prezident stačit? "Ještě další tři roky jako ten, který máme za sebou, a obnova republiky může být nad naše síly," odpovídá skepticky profesor Nichols.