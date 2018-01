Nabídka ubytování pro studenty se v posledních několika letech zpestřila. A to nejen v Praze. Nadstandardní rezidence s recepcí a službami pro vysokoškoláky vznikají také v Brně či Plzni. Především zahraniční studenti totiž očekávají vyšší standard než ten, který nabízejí koleje veřejných vysokých škol. Navíc i kvůli jazykové bariéře si hned po příjezdu do cizí země netroufnou shánět "privát". O bydlení na soukromých kolejích však v posledním roce vzrostl zájem i mezi tuzemskými studenty, protože nájmy rostou a sdílení bytu s dalšími lidmi se prodražilo.

Na pražských vysokých školách je zapsáno téměř 151 tisíc studentů, pražské koleje však pojmou méně než pětinu z nich. Řada studentů je proto nucena hledat si ubytování v soukromí.

Největším poskytovatelem vysokoškolského vzdělání v Praze je Univerzita Karlova. Celková kapacita kolejí této školy byla v prosinci vytížená na více než 90 procent. "Vzhledem k tomu, že rezervace probíhají on-line, není možné určit, kolik osob se k ubytování nepřihlásí z důvodu plně obsazených kolejí," uvádí Miroslava Hurdová, vedoucí útvaru ubytovacích služeb na Univerzitě Karlově.

Úklid, prádelna či posilovna

Asi pětina pražských studentů je zapsána na soukromých vysokých školách, které zpravidla vlastní ubytovací kapacity nemají. Výjimkou je University of New York in Prague (UNYP), jež si jen kousek od školy na Vinohradech nechala podle svých představ zrekonstruovat dva měšťanské domy a dlouhodobě si je pronajala.

"Ve všech programech máme dohromady kolem 800 studentů a apartmány v Belgické jsou určeny asi pro 125 studentů," říká generální ředitel UNYP Sotiris Foutsis.

Tato kapacita lůžek škole podle dřívějších informací HN vystačí. Čeští a slovenští studenti si totiž shánějí ubytování sami, a v apartmánech v Belgické tak spíše skončí ostatní zahraniční studenti. Pronájem zařízeného apartmánu začíná na 9925 korunách za osobu měsíčně. V ceně je i internet a úklid, ale jde o dvojlůžkový pokoj. Samostatný apartmán vyjde podstatně dráž.

Cenově dostupnější je pět let stará DC Rezidence − podle dostupných informací první soukromé ubytovací zařízení pro studenty vysokých škol v Praze, s nímž UNYP spolupracuje. Pronájem jednolůžkového zařízeného pokoje s koupelnou a WC v rekonstruovaném panelovém domě na sídlišti Lhotka vyjde studenta měsíčně na 6900 korun. DC Rezidence si zakládá na tom, že na rozdíl od konkurenčních zařízení nabízí převážně jednolůžkové pokoje, jichž má v domě 222. Zbývajících devět pokojů je dvoulůžkových. Kapacita je plně vytížená, přičemž většinu ubytovaných (asi 80 procent) tvoří cizinci.

Anglo-americká vysoká škola "své" ubytovací zařízení nevlastní a studentům doporučuje několik zařízení včetně DC Rezidence. "Úroveň ubytování je dobrá, všechna zařízení jsme prošli a odpovídají požadavkům studentů," řekl Jozef Bartík, který na zmíněné škole zajišťuje administrativní podporu. Škola se ale už dále nestará, studenti si zařizují bydlení sami.

Další škola, pražská pobočka New York University, si pronajímá v metropoli několik budov a svým studentům v nich nabízí pronájem bytů. Počet jednolůžkových pokojů má ale omezený. Soukromé vysoké školy spolupracují také například s privátním zařízením Student House Botič ve Vršovicích. I v tomto domě o 164 lůžkách bydlí převážně zahraniční studenti. "V posledním roce pozorujeme mírný nárůst zájmu studentů z Moravy," říká Helena Dušková, ředitelka Student House Botič. "Díky studentům ze zahraničí u nás získají spoustu kontaktů," dodává. Za vyšším zájmem je i růst cen nájmů, kdy se sdílení bytu s několika lidmi prodražuje. Měsíční nájem ve dvojlůžkovém pokoji vyjde studenta na 7747 korun včetně energií a internetu, samostatný malý pokoj pak na 9760 korun měsíčně.

Soukromé ubytovací domy nabízejí také další služby. Standardem jsou moderně zařízené pokoje, bezdrátové připojení k internetu, úklid, recepce či prádelna. Některá zařízení mají i posilovnu či bar. Ve vršovickém domě otevřela v létě kavárna, jež slouží i veřejnosti. Studenti se scházejí ve společenské místnosti. Mimochodem, jedna posluchačka konzervatoře se v ní učí hrát na flétnu.

Ubytování západního střihu

Celkem 13 procent všech vysokoškoláků v Praze tvoří cizinci, převážně ze Slovenska, ale i z USA, Ukrajiny či Ruska. Zahraničních studentů, kteří jsou ochotni si za lepší servis připlatit, rok od roku přibývá. Potenciál pro výstavbu studentských rezidencí se proto snaží uchopit další investoři. Slibují do Česka přivést koncept moderního studentského ubytování, který je trendem v západní Evropě.

Své první zařízení by měla příští rok v Holešovicích otevřít německá společnost International Campus. Firma plánuje společně s developerem Karlín Group v Praze vybudovat 2500 lůžek. Na český trh se chystá se svým konceptem Nido i realitní společnost Round Hill Capital, provozující bytové domy pro studenty ve Velké Británii. Obě firmy se snaží v domech vytvářet komunitní atmosféru − studentům jsou k dispozici čítárny, místnosti pro sledování filmů a další prostory pro setkávání. Jeden z londýnských domů Nido například pro studenty organizuje různé společenské akce a dvakrát do roka je navštíví zástupci neziskovky se štěňaty psů. Účelem je, aby studenti touto canisterapií uvolnili stres před zkouškami. Mezi mladými lidmi jsou prý tato sezení velmi oblíbená.