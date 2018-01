Čtyřhodinová přednáška o kriminalistické dokumentaci, která je ještě ke všemu hned po obědě, nepředznamenává žádnou velkou aktivitu studentů. Prostě klasické načerpání sil před odpolední smrští cvičení. Na přednášky kriminalistiky, které na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vede Jiří Straus, ale studenti chodí rádi. A to přesto, že je nečekají žádné moderní technologie. Aby je profesor zaujal, stačí mu počítač a dataprojektor.

Když totiž promítá na plátno plánek, který při vyšetřování smrti českého skladatele Karla Svobody vytvořili jeho kolegové, všichni studenti mají zvednuté hlavy, upřeně sledují kresbu a je naprosté ticho. Napjatě poslouchají popis místa činu vycházející z náčrtku. Asi jen málo z nich zaznamená, že jim profesor právě předává "nudné" zásady, které je nutné dodržovat při vytváření dokumentací. "Po prozkoumání polohy a vzdálenosti zbraně od mrtvoly a následnými znaleckými experimenty jsme došli k závěru, že šlo opravdu o sebevraždu," dodává Jiří Straus. V tu chvíli to začne mezi posluchači šumět.

Pomáhá i Mr. Bean

Straus rád látku přibližuje na konkrétních kriminálních případech. "Ty jsou pro studenty vždy atraktivní. Využití metody tím lépe poznají a zapamatují si ji," vysvětluje. Na přednášky tak chodí s fotografiemi a videi z praxe. Nebrání se ale ani vtipným ukázkám. Když probírali rekognici (svědek identifikuje pachatele mezi dalšími lidmi), použil video, v němž Mr. Bean poznával muže, který ho okradl. "On je k tomuto tématu nejlepší. Rád dávám do výkladu vtipy, studenti na danou problematiku jen tak nezapomenou," směje se profesor. Zábavné historky ale každý rok obměňuje: "Byl bych za trapáka, kdyby se začalo tradovat, že při nějaké přednášce v dané minutě vždy říkám ten samý vtip."

Jiří Straus profesor na Fakultě chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ◼ Na vysokých školách přednáší o kriminalistice přes 30 let. V současnosti učí na VŠCHT a Vysoké škole finanční a správní v Praze, dříve působil také na Policejní akademii ČR.

◼ Přišel s metodou identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze. Tento způsob identifikace nese jeho jméno.

◼ Díky svým experimentům a simulacím dokázal, že pád Jana Masaryka byl iniciován vnější silou. To znamená, že ho někdo musel strčit.

◼ Každý den běhá. V loňském roce se zúčastnil Bostonského maratonu. Za sebou má také starty na maratonech v New Yorku a Praze.

Při vykládání taktických zásad výslechu zase studenti dostávají za úkol, aby natočili jedno video, kde kriminalista dodržuje všechny zásady, a druhé, kde je naopak zcela ignoruje. "Často se u toho smějeme, všechny to baví. Navíc si to sami odehrají a tím i osvojí," vysvětluje. Vtáhnout studenty do přednášky je samozřejmě u předmětu, jakým je kriminalistika, snazší než třeba u matematiky. Profesorovi k tomu ale nestačí jen nastřádat zajímavé fotky nebo videa. "Přednášející musí být také dobrý herec, aby ho posluchači brali. Mně se osvědčilo prezentování problémových okruhů," říká Straus a dodává, že dnešní mladá generace prahne po řešení problémů. Už nechce jen prezentaci obsahu, ale ráda rozebírá nestandardní situace. "V řešení sporných otázek jsou skvělí. Mají inovativní a neotřelé nápady," vidí klady současných vysokoškoláků.

Na přednáškách si ale vystačí pouze s klasickými prezentacemi na počítači. Kdyby to s moderními technologiemi přehnal, posluchači podle něj poznají, že klade velký důraz jen na efekt. "Vytvořil bych haló efekt, který je sice líbivý, ale studenti hned vycítí, že je to jen pozlátko, a stáhnou se," vysvětluje Straus, proč se drží tradiční formy výkladu.

Objasnil smrt Jana Masaryka

Fotky a videa z konkrétních případů může Jiří Straus na svých hodinách využívat díky tomu, že na řadě z nich s kriminalisty spolupracoval. Vytvářel mnoho posudků a je také jedním z mála soudních znalců v oblasti forenzní biomechaniky. Navíc díky svým zkušenostem může studentům ukázat, co způsobí, když při zajištění místa činu něco zanedbají. Jako v případě smrti Jana Masaryka, kdy mu v dokumentaci chyběl jeden z hlavních údajů.

Před 17 lety se dostal díky svým výzkumům pádů z výšky do kontaktu s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. "Oslovili mě, jestli bych mohl zpracovat odborné posouzení pádu Jana Masaryka z okna v roce 1948," říká soudní znalec. Případu se chopil a začal se zkoumáním. Nejprve si prošel dokumentaci, kde byly shromážděné stopy. Bohužel tam ale chyběla výška, z níž Masaryk spadl. "Bylo uvedeno pouze druhé patro. Tak jsem musel jet na místo činu a potřebný údaj si změřit."

Znal informace z dokumentace a výšku pádu. Tehdy ale neměl k dispozici počítačové simulace, jako je tomu nyní, takže musel začít s experimenty. "Biomechaniku pádu jsme studovali formou skoků figurantů do bazénu, filmovali jsme průběh těžiště pádu a rotaci těla," přibližuje. Podle těchto podkladů pak bylo možné rekonstruovat Masarykův pád. Zjistil, že tělo padalo v kolmé svislici, protože měl zlomené nohy. "Kdyby bylo tělo při dopadu vychýleno, měl by poškozenou hlavu. Takže spadl na nohy," objasňuje. Díky těmto indiciím Straus dokázal, že byl pád iniciován vnější silou: "Byl někým strčen do těžiště těla. Jiná možnost neodpovídá místu dopadu a zranění těla."