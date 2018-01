Zásadní otázka zní: jaké bude druhé funkční období Miloše Zemana? Bude to čistá divočina jako prvních pět let mandátu, nebo se prezident přece jen zklidní a pokusí se nakonec spojit rozdělenou zemi?

Optimisté věří, že platí druhá možnost. Argumentují tím, že Miloši Zemanovi bude postupně ubývat sil, tím, že po sobě bude chtít zanechat v historii pozitivní stopu, a koneckonců i tím, že už před volbami slíbil, že se zklidní. "Budu méně namyšlený, méně nafoukaný, méně sebevědomý. A šrapnelů ubude," dušoval se prezident v televizi Nova.

Bylo by krásné, kdyby to tak bylo. Jenže už první momenty po Zemanově vítězství ukázaly, že je to velice naivní představa. Na schůzce s Václavem Klausem Zeman prohlásil, že "pražská kavárna teď bude muset zavřít ústa" a vytvrdil to anglickým "shut up", což znamená "zavřít hubu". To věru příliš vstřícně nezní.

A vzhledem k tomu, že jako pražskou kavárnu Zeman rutinně nálepkuje své odpůrce, kterých, jak ukázaly volby, je jen o 150 tisíc méně než jeho příznivců, opravdu to nevypadá, že by se chystal k nějakému pokusu o stmelování společnosti. No a kdyby náhodou někdo váhal, jak si Zemanovo "zavřít hubu" vyložit, poskytl nám vodítko jeden z jeho agresivních příznivců, který se už ve volebním štábu vrhl pěstmi na novináře. Explicitnější varování, že můžeme rychle sklouznout k variantě mečiarismu ze Slovenska 90. let, jsme asi dostat nemohli.

Ne, Miloš Zeman se nezměnil a nezmění. Už v roce 2013 říkal, že bude prezidentem dolních 10 milionů. A dopadlo to tak, jak to dopadlo. Místo aby se staral o nalezení společného jmenovatele společnosti, aktivně vyhledával dělicí linie se záměrem štípnout společnost na dvě části, přičemž ta "jeho" bude vždy o trochu větší. Vyšlo mu to. A ve stejném duchu Zeman pojede dál, přičemž bude zřejmě zvyšovat tempo, protože se už nemusí ohlížet na nikoho a na nic.

Prezident je dle dikce ústavy neodpovědný a dost možná nyní poznáme všechny významy tohoto slova. Motivy budou tři: pomstít se těm, kterým se ještě nepomstil, odměnit ty, kdo mu pomáhali, a užít si moc, co to jen půjde. Prakticky to znamená: převzít moc v sociální demokracii. Stát se spolutvůrcem vlády. Pokusit se zavést kryptoprezidentský systém, kdy se prezident stane klíčovým politickým hráčem. Usnadnit byznys lidem ze svého okolí. A pokračovat v politice všech azimutů, zejména všech těch východních.

Pokud si ti, kdo Miloše Zemana volili, myslí, že jim v něčem skutečně pomůže, jsou na omylu. Jednak na to nemá pravomoci. Ale především jde o to, že politici typu Miloše Zemana potřebují, aby společnost byla nespokojená, rozdurděná, zlostná. Zkrátka potřebují negativní emoce, z nichž pak politicky těží. Vždyť kdyby byli lidé většinově spokojení, proč by politiky jako Miloš Zeman (nebo i Andrej Babiš) vzývali a volili? Politici tohoto typu se musí především tvářit, že něco dělají, a ukazovat přitom na nepřátele, kteří jim to "kazí". Pak mají své jisté.

Maximum, v co můžeme doufat: Miloše Zemana nakonec zabrzdí obava, že by mohl být v historii zapsán negativně. A nebude se chtít stát například tím, kdo otevře dveře k vystoupení Česka z Evropské unie.