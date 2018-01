Miloš Zeman zůstává klíčovým hráčem na české politické scéně. Poté, co ve volebním finále porazil Jiřího Drahoše, musí ostatní politici počítat s tím, že si Zeman bude dál osobovat roli dirigenta. Ve druhém volebním období bude mít navíc volnější ruce: prezident, který už nepotřebuje shánět podporu pro své znovuzvolení, se stává více nezávislou a zároveň nevyzpytatelnou figurou.

"Budu se těšit na dalších pět let, na pět let plného pracovního nasazení," prohlásil Zeman ve svém prvním povolebním projevu. Znovu sice slíbil, že bude pokornější, vstřícnější k jiným názorům a méně arogantní, zmínil ale také ambiciózní plány na změny v politickém systému − chce pomoci prosadit zákon o referendu nebo přímou volbu starostů, primátorů a krajských hejtmanů.

Ve druhém volebním kole Zeman získal 2,85 milionu hlasů, zhruba o 136 tisíc hlasů více než před pěti lety, kdy vyhrál nad Karlem Schwarzenbergem. Někteří politologové očekávají, že tento výsledek současného prezidenta nepřiměje, aby se ve svých ambicích mírnil. "Zkušenost s ním napovídá, že ke změně spíš nedojde a že bude přinejmenším pokračovat ve stejném stylu jako dosud," řekl Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.

Doba, kdy Zeman potřeboval Babiše, skončila. Prezident začne být těžším soupeřem, bude mít vliv i na další směřování ČSSD Čtěte zde

Skutečnost, že po říjnových parlamentních volbách Česko stále nemá vládu s většinovou podporou ve sněmovně, nahrává tomu, aby Zeman v následujících týdnech dál vystupoval jako důležitý koordinátor politických jednání. Po svém vítězství už navíc tolik nepotřebuje spojenectví s nejsilnější politickou silou, hnutím ANO premiéra v demisi Andreje Babiše. To znamená, že Babiš při skládání kabinetu bude muset brát ohledy na Zemanova doporučení. Na některá ministerstva může prezident prosadit svoje lidi.

Před volbou hlavy státu vystupovali Zeman a Babiš jako aktéři nepsané dohody, která byla prospěšná pro obě strany. Babiš podpořil současného prezidenta, ten na oplátku šéfa ANO rychle pověřil sestavením kabinetu a předem ho ujistil, že dostane další šanci, když vláda napoprvé hlasováním o důvěře neprojde. Před druhým kolem prezidentských voleb pak ANO svým doporučením nasměrovalo k Zemanovi část z 1,5 milionu občanů, kteří pro hnutí hlasovali v říjnových volbách do sněmovny.

Nyní už ale Zeman Babiše tolik nepotřebuje. Prezident zatím nedal najevo, že by jeho vztah k premiérovi ochladl. "Kdyby tady byl Andrej Babiš, tak mu klidně řeknu, ať si sem sedne taky," řekl Zeman, když mluvil o přátelích, kteří ho přišli do volebního štábu podpořit při sčítání hlasů. Potvrdil také, že dá Babišovi dostatek času, aby dohodl většinovou podporu pro svůj nový kabinet.

Politici i odborníci však upozorňují, že staronový prezident po volebním vítězství ztratil motivaci, aby si Babiše předcházel. "Vztah Andreje Babiše a Miloše Zemana byl ze strany prezidenta jeho znovuzvolením zkonzumován," komentuje situaci místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Související Infografika POLITICKÁ KARIÉRA MILOŠE ZEMANA

Podle politologa Lubomíra Kopečka z brněnské Masarykovy univerzity se prezident bude v dalších týdnech soustředit na své spojence v sociální demokracii. "Tato skupina je v ČSSD evidentně na vzestupu. S její pomocí by Zeman mohl ovlivňovat situaci mnohem snáz než přes Babiše," myslí si Kopeček.

Sociální demokraté se v podzimních volbách propadli na úroveň malé strany, když získali jen lehce přes sedm procent hlasů. Klíčový pro další směřování ČSSD bude sjezd 18. února v Hradci Králové, který vybere nového předsedu. Měl by také rozhodnout o tom, zda strana vstoupí do druhé Babišovy vlády. Zeman oznámil, že na sjezdu vystoupí − na pozvání úřadujícího šéfa ČSSD Milana Chovance, který se přišel v sobotu ukázat do Zemanova volebního štábu a podpořil prezidenta i před televizními kamerami.

Zemanovo vítězství dodalo jeho příznivcům mezi sociálními demokraty sebevědomí. Už pár hodin po volbách, konkrétně v neděli, oznámil kandidaturu na post předsedy strany právě Chovanec a krátce po něm i bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola. Oba se po sněmovních volbách v roce 2013 zúčastnili utajované schůzky části sociálnědemokratických předáků se Zemanem v Lánech s cílem odstavit šéfa sociální demokracie Bohuslava Sobotku. To vyvolalo v sociální demokracii krizi, z níž ale vyšel silnější právě pozdější premiér Sobotka.

Podle Petra Jüptnera z Fakulty sociálních věd UK v Praze bude muset budoucí šéf sociální demokracie se Zemanem vycházet v dobrém. "Miloš Zeman nemusí vyvíjet žádnou velkou aktivitu. Po šoku z říjnových voleb je ČSSD v situaci, kdy se všichni relevantní aktéři budou snažit s prezidentem nějakým způsobem spolupracovat," řekl politolog.

Chovancovi nebo dalším uchazečům o křeslo šéfa ČSSD tak vlastně nic jiného než spojenectví se Zemanem nezbývá. "Minimálně musí uzavřít nějaký pakt o neútočení," dodal Jüptner.

Ještě před Chovancem oznámil kandidaturu do stejné funkce také dosavadní místopředseda strany Jan Hamáček. Ten sice nemá se Zemanem tak dobré vztahy jako Chovanec, platí ale za politika, který se s prezidentem umí dohodnout.

Hamáček a Chovanec zatím patří mezi nejvážnější soupeře v boji o pozici šéfa sociální demokracie a jsou ochotni za určitých podmínek vyjednávat s ANO o společné budoucí vládní koalici. Dosud však ČSSD odmítá jít do vlády s Andrejem Babišem kvůli jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo. Sociální demokraté také požadují konkrétní ministerské posty, například vnitro nebo finance.

Zeman by však mohl ČSSD a ANO sblížit. S tím, jak po vítězství v prezidentských volbách stoupl jeho vliv v sociální demokracii, vzrostla i pravděpodobnost, že nakonec přemluví její lídry, aby byli k Babišovi vstřícnější. Jako ten, kdo jmenuje premiéra, může zároveň i tlačit na Babiše, aby přistoupil na podmínky ČSSD.

Šéf ANO nyní vyčkává, jestli sociální demokraté odmítavé stanovisko vůči němu změní na únorovém sjezdu. "U sociální demokracie si musíme počkat na její nové vedení a uvidíme, kdo bude nový předseda a jak se k tomu postaví jejich sjezd," řekl Babiš po Zemanově vítězství ve volbách.

Předseda hnutí by ještě mohl postavit vládu s podporou nebo přímou účastí SPD Tomia Okamury, který se k Zemanovi také hlásí a před volbami jej podpořil. Podobně jako Chovanec si po oznámení výsledků hlasování stoupl s prezidentem na pódium.

S Okamurou ve vládě by však Babiš riskoval kritiku v zahraničí, protože jeho strana zpochybňuje členství Česka v Evropské unii. Prozatím se s touto variantou "hraje" spíše jako s veřejnou hrozbou, která má obhájit vstup ČSSD do koalice.

Babiš každopádně dává najevo, že upřednostňuje spolupráci s proevropskou ČSSD. "My se zásadně lišíme od SPD. Skutečně nechceme vystupovat z EU, to by na nás na všechny mělo devastující dopady," vysvětluje šéf ANO své kroky při vyjednávání o nové vládě. S ostatními stranami, například s ODS či KDU-ČSL, sice také jednal, ale ty ho už odmítly kvůli jeho dotační kauze.

ANO s ČSSD však k dosažení většiny ve sněmovně potřebují ještě dalšího partnera. Pro obě strany i pro Zemana jsou spíše než SPD přijatelnější komunisté. Ti sice v říjnových volbách také rekordně oslabili, poprvé od sametové revoluce ale mají reálnou šanci, že se budou podílet na vládě, byť nepřímo. Předseda KSČM Vojtěch Filip v neděli potvrdil, že strana je připravená jednat o podpoře menšinové vlády. Přímo do koalice komunisté nechtějí, protože nesouhlasí s postoji ostatních stran v zahraniční politice − hlavně odmítají členství v NATO. Pro komunisty je Zeman jakýmsi garantem některých jejich zájmů, zejména v zahraniční agendě. Filip jmenovitě vyzdvihl prezidentův odpor k přijímání migrantů. Podle něj se Zeman může zasadit o to, aby se Česko postavilo dalším pokusům o přidělování uprchlíků v EU prostřednictvím kvót. "On to vnímá podobně jako většina společnosti," řekl Filip.

Limitem, který může Zemana v budoucnu omezovat, jsou jeho zdravotní potíže. Třiasedmdesátiletý prezident trpí cukrovkou a kvůli neuropatii v nohách má vážné potíže s chůzí. Zeman si zatím žádná omezení nepřipouští, pokud se ale jeho zdravotní stav zhorší, bude ještě více závislý na svých spolupracovnících. Někteří z nich dlouhodobě čelí kritice od politiků i médií: kancléři Vratislavu Mynářovi vyčítají chybějící bezpečnostní prověrku, Zemanovu poradci Martinu Nejedlému zase neprůhledné historické vazby na ruský byznys.