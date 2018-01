Daniel Beneš, šéf polostátní firmy ČEZ, na pódiu s vítězem prezidentských voleb Milošem Zemanem a jeho nejbližšími. Sobotní obrázek z pražského Top Hotelu mnohé překvapil, ne však ty, kteří Beneše dobře znají. Ti poukazují na skutečnost, že topmanažer největší české energetické společnosti se s nynější hlavou státu stýká dlouhá léta. Seznámili se přes Benešova otce, sociálního demokrata z Havířova. "Když Miloš Zeman coby předseda sociálních demokratů jezdíval na severní Moravu, u Benešových někdy i přespával," říká byznysmen z Benešova okolí. Shodně hovoří i další.

Sám šéf ČEZ − který dříve byl též v ČSSD, ale své členství pozastavil − svou přítomnost mezi Zemanovými spolupracovníky a příbuznými blíže nevysvětlil, ač jej o to HN žádaly. Pro server iRozhlas uvedl, že jde o staré přátelství. "Tykám si s Milošem Zemanem od počátku 90. let. V té době on v politice začínal a já jsem s ČEZ neměl zdaleka nic společného. Proto jsem ho přišel do štábu pozdravit a podpořit. Nic víc v tom není třeba hledat," prohlásil.

Nicméně mnozí pozorovatelé v tom spatřují jistou symboliku. Hlavně vzkaz premiérovi Andreji Babišovi, který s Benešem nijak dobré vztahy nemá. Ještě jako ministr financí se opakovaně snažil získat nad ČEZ větší kontrolu, přeobsadit dozorčí radu a připouštěl i výměnu Beneše. Už tehdy se hovořilo o tom, že hlavní překážkou Benešova vyhazovu je právě Zeman.

"Podle mě jedna státní firma nemůže řídit všechny politické strany a nemůže sloužit jako kasička pro politiky," uvedl Babiš před volbami pro časopis Týden. Opakovaně mluvil o korupci, o propojení firmy s ČSSD, nesouhlasil ani se zvažovaným rozdělením ČEZ a prodejem části společnosti.

Babišova nevraživost vůči Benešovi byla posílena i tím, že jméno šéfa ČEZ bylo zmiňováno i v souvislosti s aktivitami anonymní Skupiny Šuman, která na Twitteru zveřejnila tajně pořízené nahrávky rozhovorů Babiše s novinářem Markem Přibilem. Ukázalo se, že Přibil byl v kontaktu s bývalým policejním expertem na odposlechy Stanislavem Hájkem, což je člověk blízký Benešovi.

Podle názoru ekonoma a minoritního akcionáře ČEZ Michala Šnobra mohl Beneš svou přítomností u Zemana vyslat signál, že kritizované propojení polostátní firmy a některých politických stran zůstane zachováno. "Možná toto mělo být řečeno," čte Benešovo vystoupení Šnobr.