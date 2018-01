Příznivci prezidenta Miloše Zemana, kteří v sobotu ve volebním štábu napadli některé novináře, shodně tvrdí, že nebyli členy prezidentova volebního týmu. K útokům je údajně vyprovokovali sami novináři.

Karel Slezák, který neváhal napadnout točícího reportéra úderem pěstí, je bývalý boxer. Za komunismu údajně pracoval pro několik ministrů financí. Jan Šolta, který slovně i fyzicky napadl dvě novinářky, o sobě říká, že je bývalý vysokoškolský pedagog, který přednášel ekonomii na několika univerzitách. A sám sebe označuje za přítele Jana Palacha.

V okruhu Zemanových příznivců se Šolta pohybuje dlouhodobě. Předsedovi Strany práv občanů Janu Velebovi údajně opakovaně nabízí své organizační schopnosti. "Chtěl pořádat něco na Jihočeské univerzitě a pak se to vůbec nepodařilo. Snaží se pořád nabízet, že něco zorganizuje, ale já prostě nechci," řekl Veleba.

Byl to útok na mě

Šolta říká, že byl k útoku vyprovokován novináři tím, že jej natáčeli ve chvíli, kdy do volebního štábu přijela sanitka. Tu zavolal podle svých slov právě Šolta pro malátného hosta, který měl ztrácet vědomí poté, co se začal motat a padal. Do té doby popíjel pivo u jednoho ze stolků.

"Já to beru jako útok, samozřejmě. Když mi někdo strká kameru před nos, tak je to útok, já nemohu vědět, jestli mě s ní nebouchne," uvedl Šolta pro HN. Dále popsal, že když se snažil přivést muže zpátky k vědomí, přítomní novináři se snažili vše natočit a nikdo nezavolal záchranku. "Nadával jsem jim: Jste hovada. Protože nic jiného si nezaslouží, když se chovají takhle. To je pravda," dodal Zemanův příznivec.

Bývalý boxer Karel Slezák byl na místě jako novinář. Akreditaci podle svých slov dostal jako reportér Pražského zpravodaje. V něm se však žádná reportáž ze Zemanova volebního štábu neobjevila. Slezák se ale na místě choval spíše jako hlavní pořadatel než jako novinář. Přítomné kolegy vulgárně napadal, s údery pěstmi vyrukoval na kameramana serveru iDnes. Ten ranám bývalého boxera čelil s mobilem v ruce, kterým vyhrocenou situaci natáčel.

"Neměl kameru, měl jenom mobil. Já jsem mu něco řekl, on mi něco řekl a jak jsme se dostali k sobě, tak mi naznačil, že mě chce praštit," popisoval událost Slezák, který se chlubí tím, že za socialismu pracoval pro několik ministrů financí jako tiskový tajemník.

"To bylo ještě v době, kdy bylo federální ministerstvo financí. Za Klause jsem na vlastní žádost odcházel," uvedl Slezák pro HN. Dnes provozuje hudební agenturu.

Novinář Jaroslav Kmenta krátce po incidentu zveřejnil o Slezákovi některé informace. Zajímala se o něj Státní bezpečnost, avšak pouze jako o prověřovanou osobu pod krycím jménem Karel. Navíc jeho kulturní agentura, která pořádá zejména koncerty vážné hudby, dělá byznys s pomocí některých státních institucí.

Incident prověřuje policie

Incident krátce po útoku odsoudil Syndikát novinářů. "Verbální útoky na novináře a média přerůstají v útoky fyzické. Napadení našich kolegů, ke kterému došlo ve volebním štábu Miloše Zemana, považujeme za nepřijatelný akt agrese vůči svobodě tisku a právu veřejnosti na informace. Povoláním novináře je z podstaty zaznamenat, vidět a informovat i o nepříjemných věcech, které se dějí," uvedl syndikát ve svém prohlášení.

Incident mezitím začala prověřovat policie, na kterou se v neděli večer obrátil jeden z novinářů. Celou věc šetří na základě poskytnutých informací a videozáznamů pro podezření z výtržnictví. Jak ale uvedla pražská policejní mluvčí Andrea Zoulová na policejním webu, není možné vyloučit změnu nebo i rozšíření právní kvalifikace.

Ve volebním štábu Miloše Zemana bylo v sobotu dusno. Příznivci Miloše Zemana tam napadli novináře. Foto: HN - Zbyněk Pecák