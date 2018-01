Prezident Miloš Zeman ve volbách vsadil na podporu strachu ve společnosti a hru s emocemi voličů. Osvědčilo se to, svou roli ovšem sehrály i chyby Jiřího Drahoše. Rozdělení české společnosti může ale být v budoucnu nebezpečné, míní politolog Tomáš Lebeda.

HN: Máme za sebou finále prezidentských voleb, v němž vítězný Miloš Zeman získal více voličů než před pěti lety. Čím se mu to povedlo?

Silným prvkem byla mobilizační kampaň, billboardy a téma migrace. To přivedlo k urnám řadu sympatizantů Miloše Zemana, který navýšil svou podporu zejména v českém pohraničí. Mobilizoval i nevoliče z prvního kola. A tradiční vrstvy − venkov, periferii v rámci celé země i krajů, méně vzdělané lidi a podobně.

HN: Uprchlická a migrační krize se už uklidnily, proč to téma pořád zabírá?

Emocionální základ sdělení může v politické komunikaci přebít ten racionální. V Česku se dlouhodobě úspěšně pracuje se strachem, který je o to silnější, oč méně je ve věci rozumu a osobní zkušenosti. Strach mají často lidé, kteří nikdy uprchlíka neviděli. Ne že by islám v západní Evropě nebyl problémem, ale v Česku to téma postrádá racionalitu. Dá se s ním však pracovat emociáonlně, dezinformační servery a řetězové e-maily to už léta dělají a vytvářejí dlouhodobé pocity obav, které jde ve volbách využít.

HN: Některé servery ty fámy aktivně vyvracejí. To nezabírá?

Lidé, kteří věří dezinformacím, tyto servery nečtou. Problémem tu je obrovská nedůvěra k pravdivosti jakéhokoliv sdělení. Pro část diváků je každá zpráva České televize apriorně propagandou, což podporují i řetězové e-maily tvrdící, že mainstreamová média neinformují nebo dezinformují. Je to začarovaný kruh.

HN: Proč ve druhém kole vzrostla volební účast?

Patříme k menšině zemí, kde dvoukolový systém přivedl ve druhém kole více voličů. To nebývá obvyklé, lidé mívají sklon zůstat doma, když jejich kandidát nepostoupí. Čeští voliči ale měli pocit velké důležitosti druhého kola. Je otázka, jestli je to dobře. Ukazuje to, že společnost je skutečně rozdělená. Z toho napětí je vidět, že volba hlavy státu vzbuzuje ve společnosti více napětí než sněmovní volby, které jsou objektivně pro budoucnost této země nejdůležitější.

HN: Co poražený kandidát Jiří Drahoš? Udělal v mezidobí mezi prvním a druhým kolem vážné chyby?

Nedokázal zmobilizovat nové voliče a ztratil některé liberální příznivce, kteří měli předpoklad mu hlas dát. Neuspěl v debatě na Primě, jejíž parametry vyhovovaly Miloši Zemanovi. To mohl být i záměr televize. Drahoš také nemá diskutérskou flexibilitu, aby rozeznal, kdy je třeba ubrat, kdy přitvrdit a zasadit úder.

HN: V zemském dělení voleb by v Čechách zvítězil Jiří Drahoš, na Moravě a ve Slezsku Miloš Zeman. Čím to je? Pracuje na východě země více lidí rukama, je to levicovější region, nebo je v tom rebelství proti Praze?

Nemám tahle "dvoubarevná" dělení rád, stejně byste od Čech mohl oddělit Prahu a vyšly by zase jinak. Je to zjednodušující a nevystihuje to podstatu problému: stále více bohatnoucí Prahu, relativně dobře se držící regionální centra a zbytek země, odlehlejší venkovské oblasti, které se vylidňují, stárnou, hůře se tam hledá práce a odcházejí odtamtud vzdělaní lidé.

HN: Periferie, kterou prezident zdárně zmobilizoval?

A která sehrála rozhodující roli. Měli bychom si klást otázku, proč se už tak velké rozdíly mezi Prahou a periferiemi dál zvětšují. Pokud se liberálně smýšlejícím lidem z velkých měst nelíbí volební chování zbytku země, musí vážně přemýšlet, zda bohatství nejde přerozdělovat rovnoměrněji. Jinak se budou muset smířit s tím, že politická reprezentace bude jiná, než by si oni v Praze přáli. Podle mě to je jedna z největších výzev do budoucna. Ale nevidím příliš ambici politiků s tím něco dělat.

HN: Proč se Miloši Zemanovi daří přesvědčit chudší vrstvy, že je jedním z nich a řeší jejich problémy? Za jeho premiérství vznikl exekuční řád, který tíží právě regiony, kde má velkou podporu. Čím to je, že mu lidé tu stylizaci věří?

Jde právě o ty emoce. Kdybychom se podívali, co objektivně Miloš Zeman třeba pro tyto lidi za posledních pět let udělal, asi toho moc nebude. Podobně Donald Trump v USA dnes dělá politiku proti zájmům lidí, kteří ho volili − například daňové reformy, které jsou nejvýhodnější pro ty nejbohatší. Zemanovi se i jeho vyjadřováním a způsobem života daří vytvářet dojem lidovosti. To voličům často stačí. Pokud jde o různé kauzy a skandály, typický stoupenec Miloše Zemana na ně není tak citlivý, jak by byl třeba pravicový a liberální volič.

HN: Byla chyba, že soupeři dostatečně neupozorňovali na slábnoucí zdraví Miloše Zemana?

Někteří se o to pokoušeli, ale voličům to nakonec nevadilo. Je to rozdíl například proti USA, kde by kandidát v takovém zdravotním stavu neměl šanci uspět.

HN: V Česku se v poslední době začíná otevřeně hovořit o pomyslné válce proti elitám. Jaké může mít dopady? A vidíte nějakou cestu, jak ji otupit?

Ve společnosti se otevírají nová rozštěpení, která tu dosud nebyla. Patří mezi ně i střet lidí se vzděláním a lidí, kteří vysoké vzdělání záměrně znevěrohodňují a snaží se jej představit jako handicap. Zdá se mi, že se tu otvírají poměrně nebezpečné hry a že se do společnosti zanášejí stále nová napětí a konflikty. Ty by mohly v budoucnu vést k poměrně vážným vnitrospolečenským střetům. Se znepokojením sleduji, jak je snadné ta napětí rozdmýchat.

HN: Co se mění?

Základní politickou osou u nás léta bylo socioekonomické dělení na levici a pravici. Odvíjelo se od ní i volební chování. Tato dimenze podle mého názoru oslabuje, v posledních dvojích sněmovních a prezidentských volbách sílí význam dělení na liberální a autoritářské spektrum, kde se dnes profilují strany jako SPD, do určité míry ANO či některé z tradičních stran. Na stranu toho autoritářství se dostávají nejen bývalí voliči ČSSD a KSČM, kteří dnes volí SPD a ANO, ale také někteří pravicoví voliči. Zeman oslovil obrovskou masu lidí frustrovaných z polistopadového vývoje, kterým ekonomická transformace příliš nepomohla, ale přitom i tvůrce ekonomických změn v 90. letech, například Václava Klause. A oba tábory ho společně podporují.

HN: K čemu takový vývoj může vést?

Nechci příliš strašit, ale meziválečný vývoj v Evropě a nejvíce v Německu ukázal, jak nebezpečné může být rozviřování nacionálních či jiných nenávistných vášní ve společnosti. Obávám se, aby se nyní s těmito emocemi nepracovalo tak dlouho, až se to pro společnost stane smrtící. Animozity, které tu byly poměrně úspěšně zasety, se odstraňují mnohem hůře, než zasévají.

HN: Vidíte to jako reálné riziko?

Vidím to jako nebezpečí, kterého bychom si měli být vědomi, i když ne v krátkodobém horizontu. Otvírají se tu zcela nové typy politických konfliktů, které podle mě nemohou do politického procesu přinést vyšší kvalitu. S emocemi se momentálně pracuje nezodpovědně. Ono to může fungovat, někteří aktéři díky tomu mohou vyhrávat volby. Otázka je, zda to pak budou schopni mít pod kontrolou. Nové animozity a napětí totiž vznikají v době prosperity. Kdyby namísto ní přišla skutečná krize, nechtěl bych vidět, co by se teprve ve společnosti začalo dít.

HN: Jak se bude dál česká společnost měnit a vyvíjet po Zemanově znovuzvolení? Hodně se diskutuje, zda se odbrzdí, nebo zda dodrží slova, že bude mírnější…

To záleží jen na prezidentovi, jak druhý mandát pojme. Pokud dodrží své slovo, pak by to k určitému zklidnění vést mohlo. Ale jediný argument pro tu změnu je výrok prezidenta Zemana. Zkušenost s ním napovídá, že ke změně spíš nedojde a že bude přinejmenším pokračovat ve stejném stylu jako dosud. V takovém případě bych zklidnění společnosti neočekával.