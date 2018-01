Mezi hlavní adepty na medaili z ledového toboganu na nadcházejících olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu čeští bobisté nepatří. Obrovským úspěchem je ale už to, že se jim podařilo na hry nominovat čtyři posádky − dvě v dvojbobu a dvě takzvané čtyřky. "Je to historicky největší účast v bobech, to tu nikdy nebylo," těší šéfa české olympijské mise Martina Doktora. Po lyžařích, hokejové reprezentaci a výběru biatlonistů tak bobisté s devíti závodníky představují čtvrtý nejpočetněji zastoupený sport.

Jde o malý zázrak při pozici, jakou v Česku boby mají, a podmínkách pro přípravu, které nejsou o tolik kurióznější, než jak je mnozí znají od začínajících Jamajčanů ve filmu Kokosy na sněhu. V Česku sice nejsou tropy jako v Karibiku, přirovnání ale není nadsazené. O profesionální přípravě srovnatelné se zeměmi, které tento sport provozují a podporují, se zdejšímu týmu může jen zdát.

"Rozpočet svazu na sezonu je asi tři miliony korun a nezměnilo se to prakticky od začátku 90. let. V posledních letech je to ještě umocněno tím, že rozdíly mezi boby i dalšími malými sporty a třeba fotbalem, hokejem nebo florbalem se zvětšují. Preferuje a dotacemi se oceňuje co nejširší členská základna bez ohledu na výsledky," komentuje šéf Českého svazu bobistů a skeletonistů Martin Bohman.

Česká účast v Koreji Do Pchjongčchangu by na hry XXIII. zimní olympiády, které se konají od 9. do 25. února, mělo odcestovat 85 českých sportovců. V bobech bude Českou republiku reprezentovat devítka závodníků: dva čtyřboby, dva dvojboby a jeden náhradník. Členy týmu jsou Dominik Dvořák, Jan Vrba, Dominik Suchý, David Egydy, Jaroslav Kopřiva, Jakub Nosek, Jakub Havlín, Jan Šindelář a Jan Stokláska.

Poznamenává také, že jiné větší sporty to mají snazší − hodně peněz získávají díky členským příspěvkům a zároveň jsou komerčně dobře uchopitelné. Tolik dotací by podle Bohmana nepotřebovaly.

Trénink? Kolečka na kolejích

Bobistů je v Česku podle oficiální evidence svazu v devíti oddílech kolem tří set. Bohman ale připouští, že aktivně závodí jen desítky. I oddíly fungují různě, nejaktivnější jsou kluby v Praze, Liberci a Jablonci.

Nízký rozpočet znamená, že i reprezentace má problémy zajistit si vybavení a kvalitní trénink. Tři miliony korun, jimiž svaz disponuje na celoroční chod, v podstatě stačí na nákup jednoho nového špičkového bobu.

Stroje, na nichž české "kokosy" jezdí a s nimiž nyní vyrážejí do Jižní Koreje, proto nejsou tím nejlepším, co je na trhu k mání. "Co se materiálu a techniky týče, jsme dlouhodobě nejhůře vybaveným týmem, který jezdí na světové úrovni," soudí Bohman a reprezentanti, kteří za pár dnů odletí do Koreje, bez výtek přitakávají.

Bohman v žertu říká, že se půlka světa složila, aby čeští bobisté měli na čem jezdit a neudělali v Koreji ostudu. V roce 2016 si svaz po 12 letech "dovolil" nový čtyřbob od renomovaného lotyšského výrobce BTC. Další, o něco novější, zřejmě lepší a rychlejší stroj si nyní před olympiádou svaz od BTC pronajal. Jde přitom o kus, který Kanaďané odmítli. Posádka pilota Dominika Dvořáka se každopádně nejspíš rozhodne pro něj.

Druhý čtyřbob, vedený Janem Vrbou, pak těsně před olympiádou dostal gentlemanskou nabídku od slovenských kolegů. Ti se na hry nekvalifikovali. Respektive kvalifikovali, ale ze zvláštního důvodu nejedou − o tom více za chvilku. Češi zkrátka využijí slovenský stroj.

Ani od Slováků půjčený bob však není úplně první liga, jde o model z roku 2010. "Mohl by každopádně znamenat zisk dvou tří desetin sekundy," odhaduje brzdař David Egydy, oč může být jízda na tomto stroji přínosnější.

Podobně spartánské je to s tréninkovými možnostmi Čechů. Ledové koryto u nás není, bobisté proto trénují na suchu, v posilovně, tělocvičně nebo na atletickém oválu. V Liberci je k dispozici jediný trenažér na nazkoušení startů − upravený starý bob na kolečkách umístěný na kolejnice, kde se cvičí roztlačování stroje a naskakování do něj. Nejbližší ledová dráha se nachází v německém Altenbergu, Češi tedy nejvíc trénují tam. Objíždějí evropské a světové poháry. Trénují, co to dá, při závodech.

Ovšem Martin Bohman upozorňuje třeba na to, že loni nebyli bobisté kvůli financím ani na jednom zámořském závodu, což je handicap.

Policista či trenér ve fitku

Na bobech lze podle regulí světové federace závodit až od 16 let. Důvodem je relativní nebezpečí tohoto sportu, těžké, dva metráky vážící boby. Tedy nic pro děti. Bobisté se tak rekrutují zejména z řad atletů sprinterů v pozdějším věku. Zpravidla jde o ty, kteří v atletice narazili na svůj strop a chtějí zkusit něco jiného.

Boby na nejvyšší úrovni si po kariéře vyzkoušeli i někteří známí světoví sprinteři, bobisty jsou také bývalí plavci či vzpěrači. U českých bobistů je nutné dodat, že nejde o profesionály. Mezi staršími reprezentanty, kteří už nejsou studenty, najdeme policisty nebo fitness trenéry.

Jako atlet se dřív profiloval i jeden z členů české reprezentace, Jaroslav Kopřiva, civilním povoláním dnes zároveň vyšetřovatel na hospodářské kriminálce. "Běhal jsem čtvrtku, v níž jsem věděl, že mistrem světa nebudu. Pak jsem začal dost posilovat a boby to kombinovaly − silovost s během. První roky jsem se ale vždy hodně bál," vzpomíná sedmadvacetiletý Kopřiva na počátky své bobistické kariéry, které se datují k roku 2011.

"Jezdil jsem s piloty, kteří začínali, často jsme si dali na hubu," říká muž jezdící ve čtyřce nejčastěji na pozici číslo dva, tedy za pilotem. On a další toho v kokpitu při jízdě moc nevidí. Po startu jsou až na pilota a brzdaře v závěru trati v podstatě hlavně závažím, hlavy schovávají kvůli lepší aerodynamice.

Myšlenky na top 10

Odborníci se shodnou, že největším příslibem dobrého výsledku Čechů v Pchjongčchangu i dalších úspěchů v budoucnu budou týmy, které pilotuje Dominik Dvořák. Student fakulty tělesné výchovy a sportu v poslední době pracoval i na své váze, tedy na tom, aby přibral. Za rok získal 10 kilo a blíží se ideální váze pro bobistu − okolo 105 kilogramů. Ve čtyřbobu je povolena maximální váha bobu s posádkou 630 a ve dvoubobu 390 kilogramů. Čtyřbob samotný váží kolem dvou metráků, dvojbob je o pár desítek kilo lehčí.

Co od Dvořáka a dalších Čechů nyní v Koreji čekat? "Třeba jednou přijde den, kdy budeme moct bez nadsázky mluvit o medaili, ale teď to reálné není. To, že nemáme podmínky, zázemí ani potřebný materiál, doháníme jakýmsi vzdorem a snahou ukázat, že to jde, pílí, možná talentem, štěstím. Úspěch je ale už to, že tam jsme se čtyřmi posádkami. Když budou do top 20 a někdo v top 15, bude to na šampáňo," hodnotí Martin Bohman.

Připomíná, že nejlepších výsledků českého bobu dosáhli Džmura a Polomský ve dvojce, když na hrách v norském Lillehammeru roku 1994 dojeli sedmí. "Tehdy ale světová konkurence nebyla taková jako dnes," dodává.

Sami čeští závodníci jsou mírně optimističtější. "Budeme spokojení, když budeme atakovat top 10 se čtyřbobem a top 15 s dvojbobem," poznamenává Jakub Nosek. Mezi favority dlouhodobě patří posádky z velkých zemí jako Německo, USA, Kanada nebo Rusko.

Češi vědí, že aby byli ještě lepší, nemohou jen žehrat na nedostatek státních dotací. Bohman se šéfem svazu stal v roce 2014. Dál prý bude lobbovat, aby boby byly co nejčastěji k vidění v televizi. To může přilákat sponzory.

V minulém olympijském cyklu byl jedním z těch hlavních Agrofert. "Z ulice jsem přišel za Andrejem Babišem, jestli by nechtěl dát něco do bobů, a on řekl, že jo. Až pak šel do vlády a vazby se přetrhaly. Letos před hrami máme jako sponzory KŠD Legal, Rieder Beton, Auto Klokočka nám půjčuje vozy. Máme spolupráci s ATEX na oblečení," vypočítává Martin Bohman. "Možná zkusíme výhledově oslovit přispěvatele i přes crowdfunding, vymyslíme třeba něco jako kalendář," zamýšlí se.

Znovu i ženy

Vizí bobistů je do budoucna koncentrovat co nejvíc podpory kolem Dominika Dvořáka. "Po olympiádě vždy končívá starší generace, poolympijské roky jsou na konkurenci slabší, mohly by tedy přijít výsledky," doufá Bohman. "Půjdeme spíš do kvality než kvantity a budeme chtít mít jeden, o to lepší bob," dodává.

Pak by šéf svazu také rád znovu vybudoval ženský tým. Ten byl zrušen před pěti lety. Bobistkou by se měla stát i Kateřina Čechová, donedávna především sprinterka. "Také bychom se chtěli víc podívat na skeleton. Tam moc vidět nejsme," uzavírá Bohman svou další vizi o druhé noze společné bobisticko−skeletonové federace.

A ještě dlužné vysvětlení ke Slovákům. Ti předloni naturalizovali českého pilota Radka Matouška. Slovákům se nedařilo najít kvalitního pilota z vlastních řad. Matouškův tým se na hry v Jižní Koreji kvalifikoval, jenže Slováci nedostali výjimku z olympijské charty, která zapovídá start sportovcům v barvách jedné země, pokud v předešlých třech letech reprezentovali zemi jinou.

Slováci tak proto, že s českým svazem dlouhodobě spolupracují a mezi oběma federacemi panují nadstandardní vztahy, půjčili Čechům onen lepší bob.

Snímek z nedávného závodu českých bobistů v německém Königsee. Foto: archiv Jaroslava Kopřivy

Cvičit mohou na trenažéru v Liberci, upraveném starém bobu na kolečkách umístěném na kolejnice, kde se zkouší roztlačování stroje a naskakování do něj. Foto: archiv Jaroslava Kopřivy

