Co přiměje ajťáka změnit práci? Podle mého existuje jen pár důvodů, proč kandidáti zvažují změnu práce, a ty se pořád dokola opakují.

Uchazeči o novou práci často nemají možnost se posunout, práce je nebaví nebo chtějí získat nové zkušenosti, jet do zahraničí. Některé štve jejich šéf nebo jim projekt nedává smysl. Svoji roli hraje také málo peněz nebo špatný tým. Většinou je ale důvodů hledání nové práce víc.

Věková škála našich kandidátů se pohybuje od 18 do 55 let. Myslím si, že preference zaměstnavatele se mění nejen s věkem, ale samozřejmě také individuální situací kandidáta a jeho zkušenostmi.

Mladí lidé mají větší zájem o sbírání nových zkušeností a většinou jsou flexibilnější než starší kolegové, protože nemají rodiny a hypotéky. Mají proto více možností. Většině ajťáků, se kterými jsem mluvila, nevadí stěhování za prací a třeba i pracovat za nižší plat výměnou za podíl ve firmě.

Jejich starší kolegové naopak o něco přesněji vědí, co v nové práci potřebují. V případě, že mají děti, hledají především stabilitu. V IT moc žen nepotkáme, ale ty, které znám, nemají příliš odlišné preference od svých mužských kolegů.

Když se bavím s některými kandidáty, váží si nejvíce přímosti a upřímnosti. Kandidáti oceňují, když hned v prvním e-mailu naleznou potřebné informace. Patří mezi ně třeba to, pro kterého klienta práce je, kolik činí případná mzda, v jaké lokalitě by pracovali a čeho se projekt týká. Často se stává, že mi kandidáti poděkují za nabídku i v případě, že o nabízenou pozici nemají zájem.

Viděla jsem spoustu stížností na obecné a nicneříkající e-maily, ze kterých se adresát nedozví absolutně nic. A než se mu podaří dostat nějaké informace, uteče týden. Kandidát, který je zahlcený desítkami dalších nabídek, tím ztrácí spoustu času.

Myslím, že každý kandidát pozná, jestli mu interní náborář věnoval trochu času, přečetl si jeho životopis, dobře na něj zamířil svůj e-mail a nabídku, která zmiňuje oblasti, jež by mohly kandidáta zaujmout.

Když kandidát odpoví pozitivně a dojde k prvnímu kontaktu, firma by měla zjistit jeho preference a podle toho uzpůsobit komunikaci.

Pro IT specialisty je důležité mít možnost nahlédnout do firmy a vidět, jak by jejich pracovní prostředí vypadalo a jací lidé ve společnosti pracují. Dost často proto firmy organizují tzv. bootcampy, během kterých může zájemce o práci na den nebo půlden s lidmi z firmy pracovat. Tam se pozná spousta věcí, které se při pohovoru nemusí projevit.

Co se týče benefitů pro ajťáky, tak jsme tady měli všechno možné. Od vily na Bali až po střešní vířivku, vnitřní bazény, luxusní kantýny, společné dovolené v exotických destinacích nebo drahé konference v zahraničí. Doba je pro ajťáky jako stvořená. Dobří ajťáci si mohou říci prakticky o cokoliv.

