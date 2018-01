Loňský rok byl pro start-up Techloop.io přelomový. Stejnojmenná platforma, prostřednictvím které mohou firmy kontaktovat ajťáky se svými pracovními nabídkami, získala investici a dařilo se jí i expandovat. Virtuální pracovní trh Techloop spustili v lednu 2016 skotský vývojář Paul Cooper, portugalský vývojář João Duarte a původně americký recruiter Andrew Elliot, který se stal českým občanem. Databáze Techloop.io dnes čítá 25 tisíc anonymních profilů. Anonymita je podle zakladatelů jedna z hlavních výhod platformy, ajťáci nemusí odhalovat své kontaktní údaje a nikdo v jejich firmě nevidí, že se poohlíží po nové práci.

V současnosti projekt působí kromě Česka a Slovenska, kde jej využívá 200 společností, také v Maďarsku a Nizozemsku. Trojice podnikatelů plánuje expanzi na další západní trhy.

Před dvěma měsíci platforma získala investici ve výši téměř 130 milionů korun od fondů Springtide Ventures a Rockaway Ventures. "Během dvou let chceme navýšit počet zaměstnanců z 28 na 150," říká v rozhovoru jeden ze zakladatelů João Duarte.

HN: Jak se liší nábor v oboru IT od jiných zaměstnanců?

V našich průzkumech jsme zjistili, že IT odborníci hledající práci nechtějí být vidět. Chtějí mít své soukromí, aby nikdo z jejich nadřízených nevěděl, že se poohlížejí po jiném místě. Proto je portál anonymní. Protože je o ajťáky na trhu enormní zájem, nechtějí ztrácet čas tajemnými nabídkami. To jsme vyřešili tím, že máme u všech nabídek odtajněné finanční ohodnocení, což na trhu není běžné. Další typický rys pro IT specialisty je, že na běžné pracovní nabídky nereagují.

HN: Proč ajťáci na nabídky nereagují?

Když firma hledá člověka do zákaznické podpory, zadá inzerát na pracovní portál a dostane 10 až 15 odpovědí. Takhle to ale v IT světě nefunguje. Důvod je prostý, ajťáci jsou pracovními nabídkami zahlcení, headhunteři je nahánějí každý den. Proto na našem portálu nemusí uvádět své kontaktní údaje, kterých by náboráři využívali.

HN: O ajťáky je na trhu velký zájem. Je pro ně ale snadné najít dobrou práci?

Najít uplatnění je pro IT profesionály poměrně snadné. Najít nejlepší možnou práci je ale ve skutečnosti docela obtížné, protože si musí umět vybrat mezi spoustou různých nabídek.

HN: Kolik pracovních nabídek obdržel nejúspěšnější z uživatelů?

Jeden z uživatelů dostal 26 nabídek práce, což je zatím nejvíce.

HN: Uživatelům, kteří prostřednictvím vaší platformy přijmou pracovní nabídku, dáváte 500 eur. Proč?

Chceme tím odměnit ty, kteří se chovají férově. Uchazeči tráví svůj čas na pohovorech, komunikací s firmami a my jsme jim za to chtěli poskytnout část naší odměny za to, když práci přijmou. Bonus napomáhá tomu, aby transakce probíhaly přes naši platformu a firmy se s uchazeči nedomlouvaly jinou cestou.

HN: Jaké firmy využívají vaše služby?

Jedná se jak o korporace, tak o začínající start-upy. Bez IT specialistů se dnes nikdo neobejde.

HN: Jací lidé využívají vaši platformu?

Mezi uživateli jsou jak čerství absolventi, tak seniorní manažeři s více než 20 lety zkušeností. Co se týče konkrétních pozic, máme příležitosti pro projektové manažery, UX designéry, programátory, administrátory a vývojáře. Potenciální uchazeči o práci pocházejí z celé země, ti z menších měst projevují větší zájem o remote office. Máme i případy Čechů, kteří dojíždějí za prací do Bratislavy.

Technoloop.io po dvou letech od spuštění 25 000 uchazečů o práci s profilem 8000 uchazečů aktuálně hledajících práci 1000 zaregistrovaných firem, z nichž aktivně 600 hledá kandidáty 3 lidé za měsíc si najdou novou práci 40 000–70 000 Kč průměrná mzda nabízená vývojářům s praxí do čtyř let 70 000–110 000 Kč průměrná mzda nabízená vývojářům s více než čtyřletou praxí

HN: Jsou v databázi zastoupené i ženy?

Ano, zhruba 22 procent naší databáze tvoří ženy.

HN: Jak dva roky fungování portálu hodnotíte?

Poměrně dlouho trvalo, než se o nás trh dozvěděl. Nyní ale rosteme každý měsíc o 30 procent. Každý měsíc se přihlašují stovky nových uživatelů. Minulý měsíc proběhlo téměř dva tisíce registrací. I počet firem stále stoupá, hodně z nich se o nás dozvědělo na doporučení. Pochopily, že už se nemohou spoléhat na staré metody, které nefungují. Nám se daří každý den zprostředkovat nábor několika ajťáků, dnes máme zhruba 100 domluvených pohovorů každý den. Myslím, že jsme na trhu uspěli.

HN: Jsou nějaké rozdíly mezi tím, co vyžadují mladí ajťáci a seniorní manažeři?

Mladí vyžadují jiné benefity a příležitosti než lidé s hypotékou a dětmi. Juniorní vývojáře hodně zajímají možnosti tréninku, dalšího rozvoje a vzdělání. Část z nich si práci vybírá hlavně podle toho, zda se budou moci podílet na zajímavých projektech. Obecně se dá říct, že mladší IT odborníci jsou více motivováni novými technologiemi, které firmy používají, zajímavými projekty, popř. "cool faktorem" společností. U starších, kteří třeba už mají rodiny, pozorujeme trochu větší vliv výše platu a stability zaměstnání. Je ale těžké takto generalizovat, motivace jednotlivců jsou velmi různorodé napříč věkovým spektrem.



HN: V čem jsou naopak všichni IT specialisté stejní?

Nemají rádi pevnou pracovní dobu, potřebují volnost a hodně si jí považují. Většinou pro ně není smysluplné, aby dojížděli do kanceláře, dovedou pracovat o samotě několik dní v týdnu.



HN: Jak dlouhá doba v průměru uplyne mezi zaregistrováním se v databázi a nalezením nové práce?

V průměru hledání zabere dva až tři týdny, setkali jsme se ale i s tím, že už několik dní po registraci šli uživatelé na pohovor a v nové práci byli už následující týden.



HN: Plánujete spustit platformu i pro jiné obory?

Myslíme si, že náš projekt by mohl velmi dobře fungovat také v jiných odvětvích, jako je medicína, kreativní průmysl nebo pro vyhledávání pilotů. Zatím se ale chceme soustředit jen na svět informačních technologií.

