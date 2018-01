Americké ministerstvo financí dnes zveřejní zprávu o podnikatelích z okolí Vladimira Putina, kteří působí po celém světě. Ukládá mu to zákon přijatý loni Kongresem coby trest za ruské vměšování do amerických prezidentských voleb.

Současně vycházejí najevo důvody, proč si Američané jsou tak jistí ruskou stopou. Díky spolupráci s nizozemskými tajnými službami totiž sledovali ruské hackery prakticky v přímém přenosu. Zpráva pro Kongres, kterou ministerstvo připravovalo ve spolupráci se CIA a FBI, má za cíl identifikovat ty podnikatele, kteří ještě nejsou na sankčních seznamech, ale přitom vydělávají na své blízkosti k ruskému prezidentovi. Podle zdrojů moskevského listu Kommersant může být na seznamu až 200 osob, část také nemusí být veřejná.

Samotné vytvoření databáze osob s hodnocením blízkosti s Kremlem ještě nic neznamená. Podle amerických zákonodárců by měla sloužit jako podklad pro budoucí sankce. Ruští miliardáři se v posledních měsících snažili lobbovat ve Washingtonu, aby se na seznam nedostali. Jiní urychleně převáděli své peníze do Ruska. "Není vůbec jasné, koho se to bude týkat. Takže nervózní jsou všichni. Protože sankce se budou rozšiřovat, to je jasné," citoval deník Vedomosti jednoho z ruských účastníků ekonomického fóra v Davosu.

200 osob

může být na seznamu ruských oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi.

Spekuluje se, že by na seznamu mohly být i takové osoby, jako jsou spolumajitel londýnského fotbalového klubu Arsenal Ališer Usmanov nebo majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič. I jejich byznys je pod ochranou Vladimira Putina.

Investigativní článek nizozemského listu de Volkskrant ukazuje, proč se Moskvě vměšování do americké prezidentské kampaně nevyplatilo. Pravděpodobně spoléhala na to, že hackerské útoky se jen velmi zřídka dají prokázat. V tomto případě tomu bylo ale jinak.

V létě 2014 ruská skupina Cozy Bear zaútočila na dvě nizozemská ministerstva. Tady někde museli ruští hackeři udělat chybu, která umožnila nizozemským specialistům z Joint Sigint Cyber Unit nabourat se do jejich sítě.

Nizozemci zjistili, že Cozy Bear má kancelář v budově jedné univerzity nedaleko Kremlu. Zlatým dolem byl objev bezpečnostní kamery. Když se podařilo ji ovládnout, mohli agenti sledovat nejen to, co ruští hackeři dělají, ale také kdo co dělá. Obličeje ze záběrů byly srovnávány se známými ruskými špiony. Proto také Nizozemci tvrdí, že Cozy Bear řídí rozvědka SVR.

Operace trvala nejméně rok a Nizozemci mimo jiné zdokumentovali průnik hackerů do sítě amerického ministerstva zahraničí, a dokonce i do pracovního mailu prezidenta Baracka Obamy. Hackeři nakonec změnili své zabezpečení a Nizozemci o přístup přišli.