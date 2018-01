Úkol: Najít spojence

Kvóty? Nikdy!

Česko může jakékoliv návrhy na zavedení povinných uprchlických kvót smést ze stolu, pokud pro to získá podporu dostatečného množství dalších zemí EU. Diplomaté tvrdí, že kdyby se o kvótách znovu hlasovalo, jako v roce 2015, Česko by opět prohrálo. Zatím ale hlasování nehrozí a země EU se chtějí dohodnout jednomyslně. Česko by ale podle znalců situace mělo nabídnout nějaké ústupky, jinak ostatní jen těžko přesvědčí.

I my jsme solidární

Česko na boj s migrační krizí přispívá penězi nebo například vysíláním policistů na posílení ochrany evropských hranic. Minulý měsíc Česko slíbilo v přepočtu zhruba 220 milionů korun do společného evropského fondu pro Afriku. Peníze půjdou na ochranu námořní i pozemní hranice Libye, odkud migranti vyplouvají do Evropy. Část peněz půjde taky na zlepšení situace běženců v zemi, aby neměli motivaci odcházet do Evropy. Stejnou částku pošlou i ostatní země V4.