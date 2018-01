V pražském Rudolfinu včera Česká televize vsadila na zcela jiný formát prezidentského duelu oproti úterní estrádě na Primě. Místo hučícího davu jen občasný potlesk, místo neviditelného Karla Voříška dynamická a věcná moderátorka Světlana Witowská, místo nepříliš podstatných témat důraz na zahraničněpolitickou agendu nebo problematické personální vazby obou kandidátů.

A upravené aranže více svědčily Jiřímu Drahošovi, jehož výkon se oproti komerční stanici výrazně zlepšil. Naopak Miloš Zeman tentokrát působil unaveným dojmem, ačkoli ve svých vyjádřeních byl jako obvykle přesný a povětšinou si odpustil pro sebe typické bonmoty.

Klíčovou roli tentokrát sehrála moderátorka Witowská. Ani jednoho z mužů nenechávala příliš se chlubit jejich názory či výpady. A jak Drahoše, tak Zemana několikrát přivedla do úzkých svými dotazy.

Například Zeman se zapotil, když musel vysvětlovat okolnosti, proč stále zaměstnává na Hradě kancléře Vratislava Mynáře, ačkoli v minulosti slíbil, že jej propustí, pokud nezíská prověrku.

Drahoš se zase zamotal, když na něj moderátorka naléhala, aby se jasně vyjádřil k euru a k tomu, jestli za pět let, až by mu končil prezidentský mandát, by Česko mělo mít stanovený termín přijetí společné měny. "Považoval bych to za reálné," nakonec neurčitě připustil. Bylo přitom zřejmé, že s ohledem na fakt, že u české veřejnosti je euro mimořádně nepopulární, nechce jasně říct, zda jeho přijetí podporuje, či nikoli.

Jestliže ovšem na Primě hlavně v úvodu působil Drahoš nervózním dojmem, včera v ČT byl mnohem sebevědomější. V některých chvílích možná až příliš. Třeba když v úplném závěru dostali oba uchazeči o Hrad možnost krátce promluvit k divákům, bývalý předseda Akademie věd svou řeč uvedl zbytečným útokem na Zemanovy spolupracovníky, že prý Česku jen škodí.

Jinak to byl ale on, kdo měl navrch. Například na námitku moderátorky, že Zeman má oproti němu hodně zkušeností a dlouhou politickou minulost, Drahoš namítl: "Tak o tu bych nestál." Tím se vtipně vymezil vůči tomu, co řekl už v úvodu a na co se v závěru kampaně zaměřil − totiž zdůrazňování, že Zeman je politickým dinosaurem, který je v područí svých poradců a který má za sebou řadu sporných politických kroků, jako byla třeba v roce 1998 uzavřená opoziční smlouva s ODS.

Na Zemanovi bylo znát, že hlavně v závěru začíná být rozzlobený. Jak Drahoš, tak Witowská několikrát namítli, že nemluví pravdu. Velkou odezvu na sociálních sítích pak vyvolal jeho výrok, že Rusko nepovažuje za bezpečnostní hrozbu pro Česko, které je členem NATO. Drahošova reakce byla blesková − stávající hlavě státu připomněl, že podle aktuální vojenské doktríny Moskva chápe právě NATO jako svého nepřítele.

Oproti debatám na Primě, Nově i Barrandově musel prezident čelit nepříjemným dotazům, nemohl se tolik spoléhat na své řečnické obraty, musel více diskutovat a vyjevovat názory. Duel v ČT mu proto zdaleka tolik nešel: bylo to ostatně poprvé po pěti letech, kdy takové střetnutí podstoupil. V kombinaci se svým unaveným vzhledem tím Zeman pomohl Drahošovi získat body, které na Primě ztratil.