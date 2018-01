Sousloví "rozpory v hnutí ANO" by ještě před několika dny mohlo fungovat jako příklad protimluvy v politice. Už to ale neplatí. Když vedení Babišova hnutí jednoznačně podpořilo před finále prezidentské volby Miloše Zemana, řada významných členů se postavila proti. "Pana profesora Drahoše jsem volil v prvním kole a budu jej volit i ve druhém," napsal na Facebooku brněnský primátor Petr Vokřál, stejný postoj zaujal i jeho ostravský kolega Tomáš Macura. A přidali se mnozí další, mimo jiné europoslankyně a europoslanci. Jeden z nich, Petr Ježek, dokonce kvůli podpoře Miloše Zemana hnutí ANO definitivně opustil.

Rozporné postoje v jinak monolitické Babišově straně dokonale ilustrují hloubku rozdělení české společnosti, která kolem prezidentské volby vychází najevo. Dělicí linie jsou nejen politické a světonázorové, ale i generační, vzdělanostní, sociální a obecně kulturní.

Ve výsledku přibližně polovina Čechů preferuje to, co se dá nazvat "svět podle Miloše Zemana". A druhá polovina by to ráda zkusila jinak. Česko jde k prezidentským volbám jako rozpolcená země.

Výsledek volby bude podle všeho velmi těsný a půjde, tentokrát doslova, o každý hlas. Poslední průzkumy ze začátku týdne mírně favorizovaly Jiřího Drahoše, ale z toho se nedá nic vyvozovat. Rozdíl byl zanedbatelný, takřka na hranici statistické chyby. A do poslední chvíle je tu přibližně deset procent voličů, kteří říkají, že sice přijdou k volebním urnám, jenže nejsou rozhodnutí, komu odevzdají svůj hlas. Jestli Zemanovi, nebo Drahošovi.

Co tedy o výsledku vypjatých prezidentských voleb rozhodne? "Volební účast, míra strachu a výsledek televizních debat," prohlašuje datový analytik Josef Šlerka. A lze mu dát za pravdu.

Pro Drahoše hraje pomoc neúspěšných kandidátů z prvního kola. Bývalý předseda Akademie věd se těší aktivní podpoře Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera, kteří se stali fakticky aktéry jeho kampaně. A pro jeho volbu se vyjádřil i Mirek Topolánek. Je to svým způsobem historická záležitost, která dokresluje charakter voleb. Zatímco v roce 2013 méně úspěšní kandidáti prchali z volebních štábů zadními vchody a jejich podpora se nakonec rozdrobila, tentokrát je to jinak. Vidíme dva jasně vyhraněné a aktivní tábory. Na jedné straně zemanovci a na druhé ti, jejichž primárním cílem je změna − spojuje je úsilí dostat současného prezidenta z Hradu. "Ta bitva bude strašně těžká. Všichni musíme Jiřího Drahoše podpořit. My, kteří chceme zůstat na Západě, my, kteří chceme zůstat ve slušné společnosti. Musíme jít všichni spolu," říká s charakteristickým patosem Michal Horáček. V každém případě se tak potvrzuje, že tyto volby nejsou pro přibližně polovinu společnosti hledáním ideálního prezidenta − ale spíš referendem o Miloši Zemanovi a všem, co reprezentuje a zosobňuje.

Podpora od méně neúspěšných kandidátů je jedna věc a chování jejich voličů druhá. Poměr "zemanovských" a "nezemanovských" hlasů z prvního kola (dva miliony pro Zemana, 2,8 milionu pro Drahoše a kandidáty, kteří ho přímo podporují) nelze v žádném případě brát mechanicky. Klíč k výsledku spočívá v tom, zda se Drahošovi skutečně podaří dostat k urnám dostatečný počet voličů poražených uchazečů z prvního kola a přimět je, aby podpořili právě jeho.

Není to úplně snadná disciplína. Jednak v kole druhém bývá obecně nižší voličská účast (v roce 2013 59 oproti 61 procentům), jednak zhruba desetině voličů Horáčka, Hilšera a Fischera z různých důvodů Drahoš vadí a tvrdí, že dají hlas Zemanovi nebo nepůjdou volit. Drahoš přitom potřebuje získat na svou stranu aspoň šest z deseti voličů neúspěšných kandidátů. "Asi většina mých voličů bude volit pana Drahoše, takto to cítím, ale nedá se na to moc spoléhat. Pocity jsou dost ošidné," připouští Marek Hilšer.

Síla televizních debat

Dynamika posledních dní před druhým kolem nahrávala spíš Zemanovi. Dobře je to vidět na vývoji kurzů v sázkových kancelářích. Zatímco těsně po prvním kole voleb se klonily k vítězství Drahoše, dnes je to naopak. Přispěla k tomu i Zemanova vytrvalá přítomnost na televizních obrazovkách. Ač celý rok tvrdil, že nepůjde do televizních debat ani před druhým kolem, po slabším výsledku v prvním kole otočil a nakonec požadoval rovnou čtyři diskuse. Drahoš přistoupil jen na dvě, takže si Zeman mohl užít sólové výstupy na Nově a Barrandově, kde za asistence neškodných (Rey Koranteng), až otevřeně fandících (Jaromír Soukup) moderátorů oslovil dohromady přes dva miliony diváků.

Prezident ale bodoval i v prvním přímém střetu s Jiřím Drahošem na Primě. V divoké a nedůstojné atmosféře, která připomínala spíš hokejový zápas, měl nad soupeřem po většinu show převahu. Nahrávala mu témata ušitá na míru − problém migrace, zákaz kouření v restauracích, evropská směrnice o držení zbraní − i neschopný moderátor Karel Voříšek, který prezidenta nechal mluvit o třetinu delší dobu než Drahoše. Zeman byl v takřka domácím prostředí. Marná sláva: z pohledu zásahu nerozhodnutých voličů je důležitý výsledek, nikoli sporné okolnosti, a ten vyzněl pro Zemana. Drahoš se v průběhu debaty zlepšoval, vystupoval slušně, je však otázkou, jestli nepřekročil hranici, za níž už slušnost není vnímána jako síla, ale spíš jako slabost.

V závěrečné debatě v ČT ovšem Drahoš skóre vyrovnal. Byl sice zpočátku lehce nervózní, ale celkově dobře připravený, nakonec ofenzivní. Dojem slabosti z první diskuse, který mohl demotivovat voliče neúspěšných kandidátů, byl pryč. Ukázalo se, že na striktně neutrálním hřišti s profesionální rozhodčí v osobě moderátorky Světlany Witowské se Zemanova převaha umenšila.

Faktor Babiš a politika strachu

Zeman využil ve svůj prospěch i situaci kolem sestavování vlády. Slibem, že jmenuje Andreje Babiše podruhé premiérem i bez toho, aby mu dodal původně požadovaných 101 podpisů poslanců, si zajistil explicitní podporu hnutí ANO. Po prvním kole Babiš hovořil o Zemanovi spíš váhavě. Vyzýval ho, aby se zbavil problematických postav v jeho okolí, zejména Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře, aby jasně deklaroval prozápadní orientaci.

Ve středu už bylo ovšem všechno jinak. "Miloše Zemana považujeme za zkušeného politika, který prosazuje národní zájmy a bojuje proti ilegální migraci. V těchto názorech se s ním stoprocentně ztotožňujeme," prohlásil místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Jak už bylo řečeno, ne všichni v Babišově hnutí s podporou Zemana souhlasí, už se v něm rozhořel první vážnější konflikt. Voliči ANO jsou přitom naprosto klíčoví pro oba tábory. V prvním kole podle odhadů třetina z nich dala svůj hlas Drahošovi a sympatie příznivců ANO budou do značné míry rozhodovat i o konečném výsledku.

Další klíčovou otázkou je, co udělají lidé, kteří sympatizují s Milošem Zemanem a v prvním kole zůstali doma. Jde mimo jiné zhruba o 250 tisíc voličů SPD Tomia Okamury. Právě na ně cílí motiv vyvolávání strachu, o kterém mluví analytik Josef Šlerka. Zemanovy billboardy se sloganem Stop imigrantům a Drahošovi stejně jako vypjatá protimigrační rétorika v televizních vystoupeních je mají přimět, aby dorazili k urnám. Jde však o nedisciplinovanou voličskou skupinu, takže výsledek je nejistý.

Ať už dopadne volba jakkoli, zbudou po ní v české společnosti hluboké rány. Vodítkem pro rozhodování může být i to, kdo by je dokázal lépe zhojit. Miloš Zeman sice slibuje, že v případě vítězství se bude chovat smířlivěji a už do společnosti "nebude házet žádné šrapnely".

Jenže to už od něj česká veřejnost slyšela mnohokrát, a nikdy to nedokázal dodržet. Miloše Zemana lidé znají. Změnu nyní symbolizuje Jiří Drahoš.